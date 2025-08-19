Reconectar con el cuerpo paso a paso: el nuevo calzado 'barefoot' que mima pie sin renunciar al diseño en cada momento

Nada como la experiencia en primera persona para que un proyecto emprendedor de en el clavo con una necesidad no cubierta en el mercado. La startup Brambas es el claro ejemplo de ello.

La compañía echó a andar en 2023 en Castellón fruto de "una conversación en casa que acabó convirtiéndose en una marca con mucho propósito", explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Marta Almodóvar, cofundadora de la startup.

"Todo empezó con Ángel, mi marido. Le gusta mucho cuidarse y hacer deporte, y ya llevaba años usando zapatillas barefoot. Al principio, solo se las ponía para entrenar al aire libre —porque eran horribles—, pero poco a poco empezó a usarlas para más actividades, salvo en ocasiones en las que, literalmente, le daba vergüenza llevarlas".

Según relata en nuestra conversación Marta, su marido estaba completamente enamorado del concepto. Decía que nunca había ido tan cómodo y ligero, y que sus molestias de espalda habían desaparecido.

"Se sentía tan bien que no paraba de hablar de ello y de intentar animarme a probarlo. Hasta que, al final, me compró unas para hacer deporte. Y la verdad, fue un descubrimiento genial. No podía creer que este tipo de calzado no fuera lo que llevamos todos en nuestro día a día", añade la emprendedora.

Cofundadores de Brambas; Marta Almodóvar y Óscar Velasco.

Este tipo de zapatillas es conocido también como calzado minimalista porque emula la sensación de caminar descalzo. Promueve un caminar más natural que fortalece los músculos y deja mayor libertad al pie a cada paso.

Un día, sabiendo que Marta Almodóvar es una apasionada de la moda, le lanzó una pregunta que lo cambiaría todo: "¿Y si tú diseñas unas barefoot que podamos llevar con orgullo por la calle?". Brambas había nacido como idea emprendedora.

En ese momento en España había varias marcas en este nicho de mercado, pero con el foco en el segmento para niños. Para adultos no se estaba haciendo casi nada y ahí fue donde los impulsores de Brambas advirtieron la gran oportunidad que se abría ante sus ojos.

"Sabíamos que teníamos que apostar por el canal de adultos y, sobre todo, por priorizar el diseño. Porque los adultos somos muy exigentes con el diseño y queríamos que este calzado se pudiera llevar más allá que para practicar deporte", argumenta la emprendedora.

"Sabíamos que teníamos que apostar por el canal de adultos y, sobre todo, por priorizar el diseño. Queremos llevar este calzado más allá de la práctica deportiva" Marta Almodóvar, cofundadora de Brambas

"Convencí a Óscar, mi cuñado, para que me ayudara con todo lo relacionado con el emprendimiento. Y entre los dos fundamos Brambas. Aunque mi marido sigue ayudándonos mucho".

La filosofía de la propuesta se centra en reconectar con el cuerpo a través de cada paso; “recuperar la forma y la función natural del pie, sin renunciar al diseño”.

Calabria Jet, otro de los productos de la compañía con sede en Castellón.

Su propuesta conjunta diseño, innovación y materiales sostenibles y una fabricación ética en Europa. Según puntualiza Almodóvar, las zapatillas de Brambas "te enamoran sin necesidad de saber qué es barefoot". "Hemos trabajado muchísimo el diseño para hacer del barefoot una compra aspiracional. Hacemos moda respetando tu cuerpo".

Además, la innovación y la sostenibilidad están presentes en todo el proyecto. “Lograr una estética deseable, con alta calidad y extrema flexibilidad, no es fácil. Por eso utilizamos suelas y hormas propias combinadas con materiales de alta gama que nos permiten ofrecer una experiencia única".

Pese a su corta trayectoria, la compañía ha logrado impulsar un producto y un modelo de negocio que está levantando el vuelo y que ha sabido hacerse un hueco en el difícil mundo del emprendimiento.

Así se constató en el evento inaugural celebrado el año pasado en Castellón, en "un momento clave de validación y comunidad, con un gran apoyo que hizo posible el lanzamiento".

Evento de lanzamiento Brambas en septiembre de 2024.

Sin duda, parte de su éxito se debe al acertado desarrollo de dos campañas de crowdfunding que recaudaron 117.000 euros y 170.000 euros respectivamente en solo 30 días cada una. "Entregábamos las zapatillas tres meses después de reservarlas", reconoce con orgullo la cofundadora.

Este 2025 Brambas ha sido seleccionada para formar parte de Órbita, una de las aceleradoras más potentes de España, impulsada por el CEEI Castellón.

“Estamos recibiendo asesoramiento y acompañamiento de alto nivel a través de este programa, que está dirigido por Paloma Delgado y cuenta con la mentoría estratégica de Asier Basterretxea”.

Fabricación ética en Europa

Por último, Brambas defiende una fabricación ética en Europa. "Cuidamos de las personas y del entorno desde el primer paso. Trabajamos con dos fábricas europeas que hemos visitado personalmente, porque queremos conocer a fondo a quienes dan forma a nuestras zapatillas".

"Queremos que unas Brambas puedan estar en cualquier tienda de moda… y que te cautiven a primera vista, aunque aún no conozcas el barefoot", reitera Almodóvar.

Pese a su corta trayectoria, la compañía ha logrado impulsar un producto y un modelo de negocio que está levantando el vuelo y que ha sabido hacerse un hueco en el difícil mundo del emprendimiento.

Así se constató en el evento inaugural celebrado el año pasado en Castellón, en “un momento clave de validación y comunidad, con un gran apoyo que hizo posible el lanzamiento”.

"Queremos que unas Brambas puedan estar en cualquier tienda de moda… y que te cautiven a primera vista, aunque aún no conozcas el 'barefoot'" Marta Almodóvar, cofundadora de Brambas

Sin duda, parte de su éxito se debe al acertado desarrollo de dos campañas de crowdfunding que recaudaron 117.000 euros y 170.000 euros respectivamente en solo 30 días cada una. “Entregábamos las zapatillas tres meses después de reservarlas”, reconoce con orgullo la cofundadora.

Este 2025 Brambas ha sido seleccionada para formar parte de Órbita, una de las aceleradoras más potentes de España, impulsada por el CEEI Castellón.

"Estamos recibiendo asesoramiento y acompañamiento de alto nivel a través de este programa, que está dirigido por Paloma Delgado y cuenta con la mentoría estratégica de Asier Basterretxea".

"Ya hemos validado el producto mínimo viable, pero al principio las startups tienen equipos muy pequeños y para escalar las ventas y crecer de forma exponencial lo que hace falta es profesionalizar la empresa: diseñar todos los procesos, automatizar tareas, cultura de empresa muy trabajada... y en esa fase estamos.A todo esto nos está ayudando Órbita", explica Hugo Descalzo, CRO Manager en Brambas.

En definitiva, un proyecto español que comienza a despuntar y que, gracias a la red de apoyo del ecosistema emprendedor, está preparado para pasar a la siguiente fase de crecimiento. Paso a paso, sí, pero con estilo y diseño.