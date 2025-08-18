De un multiagente de gestión de tesorería a enviar dinero entre países o automatizar procesos con IA: la disrupción de Cofidis

La mayor madurez del ecosistema emprendedor español no se entendería sin las sinergias establecidas entre todos los miembros del sector: startups, empresas, instituciones públicas, universidades, centros tecnológicos, inversores, fondos, business angels...

La lista es larga y sin todos y cada uno de ellos hubiera sido imposible evolucionar hasta la posición de consolidación que el ecosistema emprendedor atesora en la actualidad.

Sin lugar a dudas, las diferentes iniciativas de aceleración de startups, que han sido prolíferas en el seno del ecosistema en estos últimos años, han posibilitado múltiples propuestas que brindan a los equipos fundadores herramientas para crecer y escalar sus proyectos disruptivos.

Uno de ellos es Cofidis Startup Booster, programa de aceleración de empresas impulsado por Innolab, el hub digital de Cofidis, que tiene como objetivo ayudar a startups que están en sus etapas iniciales a impulsar su proyecto y encontrar su product market fit.

La iniciativa va ya por su segunda edición y, esta vez, la startup ganadora ha sido M.IA, un sistema de inteligencia artificial que ayuda a las empresas a gestionar mejor su tesorería. Junto a ella, otras tres compañías han resultado finalistas por su potente propuesta innovadora y tecnológica.

Se trata de Stelo.ai, una herramienta de procesamiento inteligente de documentos y de datos abiertos; VirtualBroker, una solución para mover dinero entre países de forma instantánea, y Dost, un software que automatiza la gestión de albaranes y facturas con inteligencia artificial.

En esta segunda edición se han presentado más de 40 startups, lo que duplica el número de candidaturas recibidas en la edición anterior.

Prestigioso jurado

M.IA ha sido seleccionada por un prestigioso jurado compuesto por Alejandro R. Ribó, director General de Netmentora Catalunya; Christian Marion Carreras, director General de la Cámara Francesa de Barcelona - CCI France Espagne; Vicente Atienza, Innovation Manager de la Cambra de Comerç de Barcelona; Joachim Rolland, director de Digital Business de Cofidis; Elionora (Nora) Solé Romeu, directora Comercial de Cofidis; Lonneke Denissen, directora de Operaciones de Cofidis; Albert Cañete, director de RRHH de Cofidis y, Daniel Aguies, del equipo de Innolab.

Durante los próximos seis meses, M.IA se beneficiará de un programa de acompañamiento personalizado y adaptado a sus retos más relevantes. Dispondrá de sesiones con expertos, mentorías y talleres prácticos junto a Innolab, un equipo experto en innovación, desarrollo de producto o servicio y diseño estratégico.

Ganador y jurado del Cofidis Startup Booster 2025.

Además, tendrá acceso al UX LAB, un laboratorio de usabilidad equipado con software de última generación en desarrollo de producto y testing, así como a un panel nacional e internacional de usuarios que les permitirá validar y mejorar su proyecto para hacerlo más atractivo para el mercado.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL pone el foco en las cuatro propuestas ganadoras para conocer cuál es su apuesta puesta en valor por el jurado de la presente convocatoria.

Cofundadores de la startup M. IA, ganadora de la segunda edición del Cofidis Startup Booster.

"Liberar las empresas de tareas repetitivas y de poco valor, darles el poder de sus datos y ofrecerles una herramienta que no solo les diga qué está pasando con su dinero, sino también qué hacer con ello" es el pensamiento que unió desde el principio a los impulsores de M.IA.

Según relata a esta redacción Albert Gil López, CTO y cofundador de M. IA, el proyecto echó a andar en 2023, pero su génesis se sitúa meses antes, durante la quinta edición del programa AI4ALL, impulsado por el Parc de Recerca de la UAB, el CVC, la Escuela de Ingeniería de la UAB y el IIIA-CSIC -"este último con el que curiosamente ahora compartimos proyecto", puntualiza-.

"Allí nos conocimos Jordi y yo, aunque no fue hasta diciembre de ese mismo año cuando decidimos unir fuerzas y arrancar el proyecto. Y lo curioso —y que siempre explico— es cómo nos conocimos: fue precisamente una IA la que nos emparejó. Técnicamente, y para ser más precisos, un algoritmo de matching del IIIA-CSIC nos asignó como pareja de proyecto, y ahí empezó todo", relata Gil López.

El 82% de las empresas cierran por mala gestión del cash flow, y el 60% de las pymes tienen problemas de liquidez recurrentes. Sin embargo, las herramientas actuales del mercado solo muestran el cash flow histórico, pero "no proporcionan las herramientas ni las recomendaciones específicas para optimizarlo", puntualizan.

Modelos LLM 100% europeos

En colaboración con el IIIA-CSIC, líder mundial en inteligencia artificial multiagente, M. IA está desarrollando un sistema donde, a diferencia de las soluciones monolíticas tradicionales, sus agentes especializados colaboran entre sí.

Además, junto al Barcelona Supercomputing Center (BSC) y la Facultad de Matemáticas de la UAB, utilizarán exclusivamente modelos open source europeos.

"Utilizaremos exclusivamente modelos 'open source' europeos, lo que garantiza la soberanía tecnológica y el cumplimiento de las futuras normativas europeas de IA y de la actual IA Act" Albert Gil López, CTO y cofundador de M. IA

"Esto nos garantiza la soberanía tecnológica, al no depender de modelos americanos o chinos; el cumplimiento anticipado de las futuras normativas europeas de IA y el actual AI Act, y ofrecer explicaciones en catalán que las pymes de la región realmente entienden y en las que pueden confiar", indica el CTO.

"M.IA no es solo una herramienta más de gestión financiera. Es el primer sistema que combina inteligencia artificial multiagente europea con explicabilidad total para transformar la gestión de tesorería de las pymes de reactiva a proactiva, de intuitiva a científica, y de opaca a transparente", concluye.

"La mayoría del equipo fundador (cuatro de los cinco socios) nos conocimos trabajando juntos en una de las empresas líderes en prevención del fraude, especializada en inteligencia artificial y biometría. Colaborábamos estrechamente con las principales entidades financieras del sur de Europa y Latinoamérica, y de forma recurrente observábamos un cambio claro: el fraude dejaba de centrarse en la suplantación de identidad para orientarse hacia la falsificación documental".

Habla para DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Valentí Canadell, CEO & Cofundador de Stelo.ai. Este fue el inicio del proyecto que nació a finales de 2020, cuando los cuatro socios iniciales decidieron fundar la compañía junto a un quinto socio, con experiencia en consultoría estratégica e innovación.

Evitar la falsificación documental

"Desde entonces, hemos crecido entre un x2 y un x3 anual, de forma sostenida y sin necesidad de financiación externa", puntualiza Canadell.

"Nuestro objetivo es automatizar completamente cualquier proceso en el que hoy un humano revisa documentación". "Comenzamos muy centrados en procesos de análisis de solvencia (como concesión de crédito, seguros de alquiler o renting), donde aportamos un gran valor a los analistas de fraude y riesgos. De forma orgánica, hemos ampliado nuestro alcance a otros sectores, especialmente el legal, donde todavía queda mucho camino por recorrer".

Stelo.ai colabora con referentes del sector financiero como Sabadell Consumer Finance, IDFinance o 4Finance.

"En 2025 ganamos la competición de startups del Future Finance Day, fuimos finalistas del Innolab Startup Booster de Cofidis, y además formamos parte del Nvidia Inception Program, dedicado a startups de inteligencia artificial con alto potencial de crecimiento", indica el responsable.

Mover dinero entre países al instante

VirtualBroker es otro de los nombres propios de esta edición. Ofrece una infraestructura de pagos que permite a las empresas mover dinero entre países de forma instantánea, segura y a un coste mucho más bajo, aprovechando la tecnología blockchain y stablecoins.

Los tres cofundadores tienen un perfil muy técnico. "Conversando con conocidos y amigos, nos explicaron que para hacer envíos de dinero a sus familias en sus países de origen estaban pagando comisiones muy altas, con un servicio lento y sufriendo mucha incertidumbre ya que apenas tenían contexto de lo que pasaba con su dinero".

Equipo de la startup Virtual Broker.

"En ese instante nos dimos cuenta que había un servicio importantísimo que mejorar, que las personas y las empresas puedan obtener pagos internacionales más rápidos y baratos, utilizando una plataforma más intuitiva y fácil de usar".

Así explican a esta redacción desde la startup cómo surgió el germen de VirtualBroker. Su solución se basa en el uso de la tecnología blockchain parar transferir el dinero internacionalmente con mucha facilidad y "a una fracción del costo de los métodos tradicionales".

"Nuestra solución de infraestructura internacional consigue unir a proveedores de compraventa de crypto alrededor del mundo, montando así una red de entidades que pueden aceptar y ejecutar transferencias locales en los diferentes países en segundos", añaden las mismas fuentes.

Y aportan un ejemplo: "Hoy en día hacemos transferencias donde recibimos euros en nuestras cuentas bancarias y en 15-20 segundos estamos haciendo el pago en moneda local en Brasil en la cuenta de destino que nos ha indicado el cliente".

La startup encara un futuro prometedor. "Estamos muy contentos del progreso que hemos hecho hasta ahora, sin ningún tipo de financiación externa, hemos levantado todo el proyecto hasta día de hoy. A finales de agosto terminaremos nuestro periodo de aceleración en Lanzadera, dónde fuimos aceptados para el grupo de marzo-septiembre, que hemos completado con éxito y hemos aprendido muchísimo".

Cierra este cuarteto disruptor premiado por Cofidis la startup Dost y su software dedicado a automatizar y digitalizar procesos financieros en departamentos de empresas mediante inteligencia artificial.

Gestionar facturas de proveedores

Los cofundadores Adam Barbera, Naqqash Abassi y Fernando Martín trabajaban juntos en Tech Data (ahora TD Synnex). Entre ellos suman más de 40 años de experiencia en consultoría, ventas y tecnología.

"Visitando clientes, notamos que si bien el ERP satisfacía varias necesidades del negocio, había una que se mencionaba de forma recurrente como un gran punto de dolor: gestionar facturas de proveedores", declara a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Adam Barbera, CEO de Dost.

Jornada de 'team building' con el equipo de Dost.

"Decidí comentárselo a la empresa, que resultó que no tenía interés en desarrollar un producto para satisfacer aquellas necesidades y decidimos realizarlo nosotros mismos. Ahí fue cuando compartí la idea con Naqqash y Fernando y decidimos crear Dost", añade.

La plataforma de Dost ayuda a poner fin a una problemática generalizada en el mundo de la empresa. Los puntos de dolor son: la cantidad de horas perdidas en imputar manualmente facturas pedidos o albaranes en el ERP, recibir documentos en muchos correos y de forma descentralizada, tener que cotejarlos manualmente (especialmente doloroso cuando hay discrepancias en un documento de muchas páginas y con mucho detalle), rastrear aprobaciones y notificarlas, enriquecer datos como cuentas contables o centros de costes, conciliar pagos o cobros, entre otros.

En 2025 Dost se ha propuesto volver a realizar "un x3 en facturación, lanzar nuestro producto en Reino Unido y en los próximos años, ir también a por el mecado de Estados Unidos".

En cuanto al producto, "nos hemos propuesto lanzar también un módulo de cuentas por cobrar, lo que nos convierte en una solución completa, especialmente para empresas grandes que tienen gran volumen de documentos financieros que gestionar, tanto de proveedores como de clientes", detalla el CEO.

"Nos hemos propuesto lanzar también un módulo de cuentas por cobrar, lo que nos convierte en una solución completa, especialmente para empresas grandes que tienen gran volumen de documentos financieros que gestionar" Adam Barbera, CEO de Dost

Pese a su corta trayectoria, Dost cosecha ya importantes reconocimientos como haber quedado finalistas del South Summit 2025 y fueron ganadores del Google AI Booster Challenge 2025.

"Hemos encontrado un espacio de mercado muy interesante con empresas tradicionales en industrias como construcción, manufactura, retail, hospitalidad, distribución, entre otras".

Destacan nombres como la constructora Grupo Cardoner, encargada de construir la Sagrada Familia; la aerolínea Volotea, el supermercado PrimaPrix o la hamburguesería Vicio.

"Las tres empresas tenían problemáticas muy específicas a la hora de gestionar sus cuentas a pagar y cobrar y creían que sería casi imposible resolverlas de forma automatizada. Hemos podido ajustarnos a sus procesos financieros únicos, logrando optimizar y mejorar sus procesos".

Sin duda, cuatro proyectos prometedores del ecosistema emprendedor español listos para crecer y escalar de la mano de una corporación como Cofidis.