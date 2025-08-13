El aliado de la pyme y la gran industria para sobrevivir al 'tsunami' de datos: así lo logra esta nueva spinoff de la UPV

La nueva spinoff está formada por profesores del departamento de Estadística de la UPV y exalumnos.

El dato es el nuevo oro de la era digital. Sin datos de calidad, bien orquestados y gestionados dentro de una estrategia planificada para aportar valor, la tecnología es incapaz de otorgar a las empresas, grandes y pequeñas, todo su potencial.

En la era de la inteligencia artificial, el mundo corporativo ha entendido que ninguna planificación puede acometerse ya sin tener en cuenta los datos y ahí el emprendimiento español ha encontrado una gran oportunidad para aterrizar en el mercado propuestas que serán determinantes en el futuro.

La Universitat Politècnica de València (UPV) acaba de ver nacer una nueva spinoff que pone su foco precisamente en esta realidad y, en concreto en el sector de la industria. Empresas químicas, alimentarias, farmacéuticas, metalúrgicas, de automoción o cerámicas están entre sus potenciales clientes.

Se trata de Kensight Solutions, una nueva spinoff, formada por profesores del departamento de Estadística de la UPV y exalumnos, que vierte sobre la economía el impacto de una combinación infalible para la gestión empresarial en un mundo cada vez más digitalizado: "conocimiento y datos".

Con el objetivo de sacarle todo el partido a la ingente cantidad de datos que se generan diariamente en cualquier empresa, ya sea una pyme o una empresa de mayor envergadura, la compañía acaba de ver la luz para ayudar a las empresas industriales a resolver problemas reales y mejorar su eficiencia.

Responsables de a Kensight Solutions y la UPV durante la firma de constitución de la spinoff.

"Un dato sin contexto no tiene valor, y el conocimiento técnico o la experiencia, sin el respaldo de los datos, se queda en simples suposiciones de dudosa credibilidad. Necesitamos integrar estos dos aspectos porque muchas veces tenemos un conocimiento vago o ideas preconcebidas que nos impiden darnos cuenta de cuál es la causa raíz de los problemas", ha explicado Alberto J. Ferrer Riquelme, profesor de la UPV y uno de los socios de Kensight Solutions.

"Queremos ayudar a las empresas a que sus ingenieros y técnicos saquen el máximo provecho de los datos y hagan mucho más con todo lo que ya saben. Hay que tener una actitud crítica frente a los datos, ver qué calidad tienen, si son útiles, etc. y venimos a cubrir ese hueco", ha comentado Alberto Ferrer, cofundador de la spinoff, durante la presentación de esta empresa de base tecnológica.

Técnicas avanzadas de 'machine learning'

La nueva spinoff de la Universitat Politècnica de València se basa en metodologías como Six Sigma, DoE y técnicas avanzadas de machine learning, integradas a través de su software propio, Dragonet, lo que les permite ofrecer soluciones flexibles "a todo tipo de empresas, grandes y pequeñas, que produzcan datos, en cualquier sector como el químico, alimentario, farmacéutico, metalúrgico, automoción, cerámico, etc", indica José Manuel Prats Montalbán, profesor de la UPV y socio de Kensight.

A diferencia de otras técnicas de inteligencia artificial que operan como una "caja negra", este tipo de modelos permite comprender y extraer conocimiento detallado sobre el funcionamiento del proceso.

Esta capacidad de interpretación ofrece a la empresa información valiosa para identificar áreas clave de mejora y avanzar en sus estrategias de mejora continua.

Entre los planes de Kensight está formar a los técnicos de las empresas para que puedan trabajar de manera autónoma en la gestión, análisis e interpretación de datos. “La idea es que consigamos transferir ese conocimiento y nuestra metodología a las empresas para que sean capaces de replicarlo en la mejora de sus procesos”, concluye el profesor Alberto Ferrer.