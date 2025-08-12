Dar una vuelta a la FP: la "profesión formacional" aterriza la figura del aprendiz de oficios en la era de la IA

Más de un millón de españoles cursaron Formación Profesional (FP) en España en el último curso 2024/2025, sin embargo, esta modalidad educativa todavía es considerada la gran asignatura pendiente del país por varios motivos.

En primer lugar, su alta tasa de abandono, especialmente en la FP básica y durante el primer año, muchos alumnos abandonan los estudios por la escasa orientación educativa y presión temprana para incorporarse al mercado laboral, entre otros motivos.

Además, estos estudiantes sufren en primera persona un desajuste entre la oferta y la demanda, dado que en la actualidad persiste el desequilibrio entre las titulaciones más solicitadas y las que tienen mejor inserción laboral.

A ello, se suma el retraso en la transición al mercado laboral en España frente a otros países europeos debido a una estructura del mercado laboral menos flexible y complicaciones como la falta de convalidaciones entre FP y grados universitarios.

Por último, los estudiantes de FP sufren la escasa conexión con las necesidades reales de las empresas. Y es que, pese a reformas como la nueva Ley de FP, la alineación entre la formación y las demandas del mercado laboral sigue siendo insuficiente, especialmente en sectores tecnológicos y digitales.

En este contexto, la innovación y el emprendimiento están reconectando la FP a una economía, cada día más digital y tecnológica, que no renuncia a poner al servicio de estos alumnos y de las empresas todo el potencial de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial para atender una de las necesidades más acuciantes del mercado laboral español.

Kampe ha irrumpido en este escenario con una propuesta revolucionaria donde es posible formarse en oficios muy solicitados por el mercado como electricistas, fontaneros o expertos en climatización y encontrar prácticas en empresas solventes con una elevada tasa de empleabilidad.

El proyecto emula el modelo Netflix, donde el alumno encuentra en una única plataforma y a través de una suscripción mensual todo lo que necesita: oportunidades reales en oficios altamente demandados, combinando formación especializada, mejora de la empleabilidad y un plan de carrera definido.

Kämpe está liderada por Fernando Marzal como CEO y un equipo de más de 15 personas, incluyendo a sus cofundadores, Pablo Penadés (CMO), Irina Mani (responsable de Operaciones de Aprendices) y Alex Rodríguez (CTO).

Fernando Marzal, CEO de Kampe.

La iniciativa creada desde Zubi Labs, el venture builder de impacto fundado por Iker Marcaide, acelera en esta segunda mitad de 2025 su crecimiento tras validar su modelo con una primera generación de jóvenes que ha accedido al mercado laboral en menos de 100 días y tras haber recibido más de 28.000 solicitudes para acceder al programa.

Su objetivo ahora es escalar el impacto a nuevos territorios y oficios clave en toda España, según explica en conversación con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Fernando Marzal, CEO de Kampe.

"Queremos que la figura del aprendiz sea más 'sexy' para los alumnos y adaptarla a esta nueva era más digital y tecnológica. En nuestra propuesta la tecnología juega un papel crucial. Un único pago mensual cubre todo lo necesario para aprender y ponerte a trabajar en el menor tiempo posible", afirma.

"Queremos dejar atrás métodos antiguos como clases masivas y poco prácticas, que no sirven para encontrar trabajo real, y fortalecer el aprendizaje en el trabajo al máximo. Se trata de darle una vuelta a la FP: nuestra 'profesión formacional' se adapta a los nuevos tiempos", explica. La inteligencia artificial también está presente en Kampe; les permite ser más eficientes, crear los contenidos de los cursos más rápido y adaptado a los requerimientos de los alumnos y hacer el mejor match con las empresas.

La experiencia de los alumnos

Pero qué mejor que conocer de primera mano la experiencia de esta plataforma por boca de quienes ya la han utilizado. Katia Alapont es una de las alumnas que ya ha conseguido su primer empleo en el sector gracias a Kampe. "Desde el inicio me he sentido acompañada, con seguimiento constante, acceso diario a ofertas y un equipo siempre disponible. Por mi cuenta no lo habría logrado", argumenta.

Más allá del acceso al empleo, Kämpe se define como una iniciativa de impacto social cuyo propósito es empoderar a una nueva generación con herramientas reales para construir un futuro profesional digno. Entre sus objetivos también se encuentra favorecer la incorporación de mujeres a los oficios y facilitar la inclusión laboral de personas migrantes.

Septiembre: llega la hora de la verdad

Hasta la fecha, los testeos de la plataforma y el modelo de suscripción han dado óptimos resultados pero Marzal, advierte: "En septiembre llegará un momento clave. Esperamos un boom de solicitudes porque es el momento en que muchos jóvenes acabarán sus trabajos temporales de verano y se plantearán qué hacer este próximo curso. Estamos preparados para asumir esta demanda", asevera el CEO.

Tras validar su modelo con una primera generación de aprendices y registrar un crecimiento mensual superior al 30 % desde la segunda mitad del 2024, Kämpe se prepara para acelerar su expansión a través de una ronda de financiación.

"Tenemos una compañía que ya está transformando el acceso y formación al empleo en sectores clave, con un equipo consolidado y una propuesta de valor validada. Ahora es el momento de escalar, y para eso estamos cerrando una nueva ronda que nos permitirá llegar a más jóvenes y a más empresas en todo el país”, explica Fernando Marzal, CEO.

El otoño se presenta agitado para esta propuesta emprendedora que aspira a demostrar cómo la tecnología al servicio del impacto social puede contribuir a solucionar deficiencias endémicas en el mercado laboral español como, en este caso, evolucionar la Formación Profesional a la "profesión formacional".