Philippe Gelis (Kantox): "El ecosistema financiero incluye ya a las 'fintech', está vivo y ellas evolucionan con él"

Bien saben nuestros lectores que este año nos hemos querido sumergir desde la redacción de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL en el ecosistema de valor de Decelera Menorca. El décimo aniversario del icónico programa de desaceleración de startups liderado por Marcos Martín ha sido el marco idóneo para conocer desde dentro por qué emprendedores, experience makers e inversores siempre destacan la singularidad de lo que acontece en este pequeño paraíso.

Lo que ocurre en Menorca gracias a este disruptivo modelo de venture capital no sería posible en otro emplazamiento. Y damos fe de ello. Sólo allí puedes entrevistar al CEO de Kantox, Philippe Gelis, en una terraza con vistas al Mar Mediterráneo tomando un café con una etiqueta de vestimenta, digamos alternativa, o al menos, que no encajaría en el business casual del encorsetado mundo de los negocios.

Porque en Decelera Menorca los códigos son otros. El tiempo transcurre bajo parámetros alternativos. Los participantes cumplen a rajatabla la nutrida agenda en chanclas, cuando no directamente descalzos, en bermudas, o bikini y pareo si la ocasión así lo propicia. Es su fórmula de éxito ya testada para que fluyan comportamientos, reflexiones y actitudes que al final dotan a equipos y futuros socios de un conocimiento mucho más profundo. La relación a la que aspiran es a largo plazo, y mejor cerciorarse de quién va a ser su compañero de viaje antes de tomar una decisión tran trascendente.

En este ambiente distendido se desarrolla nuestra conversación con el CEO de una de las plataformas mejor posicionadas en Europa en la gestión automatizada de divisas, uno de los nombres de referencia del ecosistema fintech.

Gelis reconoce que es un asiduo de los programas de Decelera Menorca. Salvo por causa de fuerza mayor. "Vengo desde la primera edición. Sólo me he perdido una por un tema de salud. Lo he visto evolucionar desde el principio".

El empresario regresa por unos instantes a aquellos primeros momentos de la iniciativa. "Se ideó por un grupo de emprendedores y hombres de negocios que tenían casa en Menorca. Un día en una cena dijeron: 'deberíamos hacer algo con foco en el sector tech en Menorca'. Y todo se precipitó así, a partir de una cena entre amigos".

Para el CEO de Kantox la clave de Decelera Menorca es haber apostado por "un ángulo totalmente opuesto" al resto de programas de aceleración de startups. "Aquí lo primero es respirar".

Su dilatada experiencia en las ediciones anteriores le permiten hablar con conocimiento de causa. "Aquí es lo contrario: se trata de decelerar. Vamos a tomar distancia, sobre todo las startups en fases muy tempranas, que están sumidas en una vorágine de caos, mucho estrés".

"Reflexionar es difícil hacerlo en el día a día, y ayuda cambiar de entorno. Naturalmente te sientes más desconectado de tu oficina y eso preocupa al principio a muchos founders, pero la desconexión y cambiar el punto de vista es necesario".

La puesta en marcha y crecimiento de Kantox, nacida en 2011 de la mano del propio Philippe Gelis y Antonio Rami, le ha permitido al empresario ser testigo del proceso de madurez seguido por las startups españolas en la última década.

"El ecosistema español ha crecido muchísimo, pero lo que ocurre en España es similar a lo que pasa en Francia o Alemania. En 15 años, Europa ha pasado de ecosistemas muy poco maduros y pequeños, donde no había masa crítica y pocos inversores o un escenario muy diferente".

Evolución del ecosistema español

Gelis considera que la evolución de España respecto a los países de su entorno ha seguido una estela similar. "El ecosistema startup español no se está desarrollando más rápido ni más lento que otros países europeos. Es más pequeño en general, pero la trayectoria es positiva".

Otro aspecto diferente es el complejo momento que atraviesan las startups a escala global tras el endurecimiento del acceso a la financiación que comenzó en 2022.

"Se está sufriendo en todos los países y en todos los ecosistemas. Se ha levantado demasiado dinero, se ha invertido en muchas empresas a valoraciones estúpidas, sin tener un modelo de negocio realmente sólido y ahora hay que soportarlo. Se invirtió mal y demasiado", recalca.

El resultado ha sido una esperada "selección natural del mercado". "Pasamos la crisis de 2000, de internet, luego la crisis financiera de 2008 que impactó mucho en el sector tecnológico mundial. Siempre nacen empresas muy potentes justo después de un momento de crisis".

"Falta educación financiera en España"

"De la crisis de 2008 han salido, entre otros, Airbnb. Tras cada episodio adverso se cuecen los grandes éxitos y sucederá lo mismo ahora. Es parte de este juego".

Respecto a la implementación y conocimiento de la tecnología financiera en España, Gelis lamenta que aquí, al igual que también sucede en otros países europeos, "falta educación financiera", lo que facilitaría una mayor receptividad de las soluciones más disruptivas.

Philippe Gelis, CEO de Kantox, en otra imagen durante su conferencia en Decelera Menorca 2025. Sandra Sánchez Atienza

"La fuerza del ecosistema fintech de Reino Unido -Kantox cuenta con sede en Barcelona y Londres-, especialmente en Londres, se sustenta en cientos de miles de personas con alta cultura financiera. Cuando lanzas productos fintech innovadores o disruptivos, rápidamente tienes una base de clientes, unos aerly-adopters muy interesados, porque estas personas se sienten cómodas con su uso".

Además, al mismo tiempo, Gelis explica que esta mayor predisposición a utilizarlas facilita la irrumpción de más business angels, "porque al entender esas innovaciones se sienten más capacitados y con criterio para invertir".

Sostiene que "el éxito de Londres en fintech se explica, en gran parte, por este motivo". "También es cierto que hay muchos inversores con mucho dinero, pero la base es que hay un porcentaje muy elevado de personas que está cómoda con la innovación financiera y no tiene miedo a probar cosas".

Gelis lamenta que este problema que haya evolucionado "poco en los últimos años. "Tampoco Francia goza de una educación financiera mucho mayor. Es difícil de solucionar".

Nueva era entre banca-'fintech'

Lo que sí ha cambiado radicalmente es la relación de antaño de confrontación entre el sistema financiero tradicional y las fintech, asegura el CEO de Kantox.

"Ha pasado el periodo de competición frontal, pura y dura, entre las fintech y la banca tradicional. Esto ocurrió especialmente entre 2014 y 2019".

"En unos años yo se hablará de 'fintech'; las finanzas serán tan digitales que no se dividirá entre 'fintech' y otras empresas financieras. Todo será finanzas y todo será digital"

"Ahora muchos bancos invierten en fintech, se inspiran en algunas propuestas de estas startups, hacen partnerships con ellas. Creo que estamos en un momento en que el ecosistema financiero incluye ya a las fintech, es un ecosistema vivo y evoluciona. Ellas son una parte de él".

El emprendedor está convencido de que "en unos años ya no se hablará de fintech; las finanzas serán tan digitales que no se dividirá entre fintech y otras empresas financieras, todo será finanzas y todo será digital".

Y pone algunos ejemplos de esta nueva realidad: "Una empresa como Wise provee servicios de pago en divisa across border a muchísimos bancos, y la gente no lo sabe porque al final dan el servicio al banco y éste al usuario".

"Pero hay muchas otras que trabajan ya con bancos y, aunque sigue habiendo algunos bancos y fintechs más enfrentados, la banca ha entendido que esto es ya la nueva normalidad y que no hay enfrentamiento. Quedó atrás", concluye.

No ha transcurrido ni un minuto desde el final de nuestra entrevista y un emprendedor reclama la atención de Philippe mientras se levanta de la mesa donde hemos conversado. "¿Un café?", le pregunta al founder, mientras se dirige de nuevo a la barra de la terraza. Le aguarda un día intenso en cafeína. Es 'la magia' de Menorca.