Juan de Antonio (Cabify): "Lo que verdaderamente te mata es una estructura en tu mercado nativo que no te permite crecer"

Poder conversar con el CEO de Cabify en una playa de Menorca, con el Mar Mediterráneo como telón de fondo, y la tranquilidad y sosiego que exhala un paraíso de esas dimensiones, es algo que sólo ocurre en Decelera Menorca y dentro del ecosistema de valor liderado por Marcos Martín que acaba de cumplir diez años.

Porque para los 25 emprendedores que este año participaron en el icónico programa de desaceleración de startups, encontrarse a Juan de Antonio en cualquier lugar del hotel y poder conversar con él y trasladarle sus inquietudes ha sido no una excepción, sino algo habitual que sucede sólo bajo esa aura mágica que propicia la isla y potencia un equipo compenetrado en sacar lo mejor de cada equipo fundador.

¿Iba a ser diferente la 'magia' generada en este contexto en la relación entre un periodista y un entrevistado? En absoluto. En Decelera Menorca todo fluye, con profesionalidad y criterio, pero con una naturalidad que sería impensable extrapolar a cualquier otro lugar.

Juan de Antonio atiende a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL durante su estancia en el programa de Decelera Menorca para asesorar a los emprendedores. Ha sido uno de los speakers y experiencie maker estrella de la edición, espejo en el que mirarse para muchos de los equipos fundadores -como así reconocen-.

Contar con las apreciaciones del líder de un grupo de movilidad que está revolucionando el sector -con sus defensores y detractores, como todo producto disruptor que hace tambalearse a las estructuras tradicionales- es un capital muy valioso para alguien que empieza en el sector startupero.

De Antonio lo conoce bien. Lo ha visto crecer, con sus luces y sus sombras, al tiempo que ha ido construyendo Cabify. Sobre lo que ocurre en Decelera Menorca, el emprendedor no tiene dudas: "es único".

"Tienes a un grupo de gente conviviendo, en un espacio relativamente pequeño y surgen conversaciones que cuando las fuerzas en un tiempo limitado es difícil que surjan", afirma.

“Por el lado de los inversores, les permite analizar cómo se comportan los fundadores en dinámicas un poco más complejas. Emprender es tan duro, necesitas tales habilidades no sólo de gestión de personas, sino de liderazgo, que ver cómo funciona la gente en su día a día es muy relevante", argumenta.

Los emprendedores también salen beneficiados de la 'magia' de la isla a la hora de elegir compañero de viaje. "Si tú vas a elegir un socio, con el que vas a estar diez o quince años, mejor dedicarle tiempo a ver cómo es. Todos tenemos capacidad de ponernos una careta durante 30 minutos o una hora, pero hacerlo durante una semana es un poco más difícil".

El CEO de Cabify ve en estos detalles las señas de identidad de Decelera Menorca y aquello que le diferencia de otros programas. "Parar un momento y analizar las cosas de otra forma sólo lo puedes hacer cuando realmente paras y este ambiente lo favorece".

El emprendedor reconoce que el ecosistema emprendedor en España está "en un momento muy diferente al que había cuando nació Decelera hace diez años". "Recuerdo la primera etapa de Cabify, levantamos dinero de business angels porque teníamos referencias en EEUU, en España no había un volumen de inversores como ahora".

Sin embargo, advierte: "Se ha progresado mucho y el ecosistema ha crecido, pero especialmente en las primeras etapas. Nos falta las siguientes etapas; darnos cuenta de que las pymes tienes que convertirse en grandes empresas y que eso es bueno para la sociedad".

El argumentario de Juan de Antonio sintoniza con los objetivos de la asociación EsTech, de la que Cabify es una de las scaleups fundadoras, y que desde 2022 viene reivindicando la necesidad de que estas compañías puedan crecer en España y aportar su músculo en la creación de empleo de calidad a la economía nacional.

Está claro que nuestra conversación entra en terreno caliente para Juan de Antonio y no tiene que ver con que el mercurio haya sobrepasado ya los 25 grados en la playa donde realizamos la entrevista.

Sin elevar el tono, pero con esos gestos faciales que denotan preocupación -e incluso rabia en algunos instantes-, el responsable de Cabify reclama una "coherencia transversal" a las Administraciones e instituciones públicas -ICO, ENISA- a la hora de invertir dinero en startups en fases tempranas y, cuando estas escalan y ganan tamaño, cohartar su crecimiento con normativas y marcos regulatorios que dan oxígeno a sus competidores internacionales.

La polémica por las 8.500 licencias en Madrid sigue candente y es imposible pasar de puntillas por el tema para el empresario.

"Si verdaderamente entendemos que este tipo de empresas -en referencia a las pymes y scaleups- son importantes para España, necesitamos que haya una coherencia transversal que vaya más allá de focalizarse en una institución dedicada a financiar".

"Se financia a estas empresas y parece que cuando se hacen grandes pueden llegar a ser incómodas. No me refiero sólo a Cabify o Glovo, pensemos también por ejemplo en Clikalia"

"De repente, se considera que está desplazando a una industria establecida y, como esta industria establecida tiene más capacidad de lobby, puede favorecer que se desarrolle una legislación que proteja lo que había antes".

Su advertencia es clara: "Esa falta de coherencia puede hacer que todos los esfuerzos públicos se queden en nada cuando una empresa adquiere suficiente tamaño".

En consecuencia, más que el problema de la financiación, la principal traba que afrontan estas empresas es, a su juicio, la regulación: “Lo que verdaderamente te mata es una estructura en tu mercado nativo que no te permite crecer o que te lastra".

Y pone como ejemplo la actualidad de Cabify estas últimas semanas. "Nosotros lo hemos vivido. Ahora se nos ha reconocido un derecho en un número de licencias en Madrid y otras comunidades autónomas, pero es un derecho que teníamos hace siete años y que hemos tenido que pelear siete años por esa. Es una oportunidad perdida para que esta empresa hubiera crecido".

¿Qué se puede hacer llegados a este punto? El CEO de la VTC mira a nuestro país vecino. "Francia lo ha resuelto con un comisionado que identifica empresas que son estratégicas de país y se encarga de que no hay fricciones innecesarias que las debiliten frente a otros competidores".

Y defiende el modelo de sociedad y economía en Europa, "pero hasta ahora nos hemos beneficiado de un escudo militar que no pagábamos, por ejemplo, y de otras series de cosas que están cambiando. El entorno internacional está transformándose y tenemos que preocuparnos de generar la prosperidad y los recursos que nos permitan afrontar esos nuevos retos".

De Antonio está convencido de que nuestra sociedad necesita generar más recursos para mantener nuestra calidad y modos de vida como hasta ahora.

"Con la estructura actual, probablemente no será suficiente. Necesitamos crear más para ver luego cómo lo distribuimos. Si te dedicas a distribuir más sin crear más, vas a generar un serio problema".

Visibilizar la salud mental y desestigmatizar el error

No queremos despedir nuestra entrevista sin preguntarle a un emprendedor de referencia en España como Juan de Antonio por su experiencia ante el error en la montaña rusa que supone crear una startup y, en su caso, llevarla hasta la categoría de unicornio.

El estigma del fracaso, de la equivocación, de sentir que no se han cumplido las expectativas que sobre uno recaen pesa todavía demasiado en la cultura emprendedora española, pero algunas cosas empiezan a cambiar; sobre todo a la hora de visibilizar la salud mental y la necesidad de quitarse caretas y vidas impostadas en redes sociales.

Juan de Antonio no duda en comenzar su reflexión entonando el mea culpa. "Los emprendedores somos un poco responsables del estigma del error. Jugamos a Instagram con la ronda que hemos levantado, con las banderitas que se ponen en los países… todos hemos jugado a eso en algún momento".

"Y cuando empiezas, como eres novato en esto y es donde te arrastran, te cuesta un tiempo darte cuenta de que no es lo importante y que tú también has alimentado ese demonio", prosigue.

"Los que ya tenemos un poco de experiencia, como Diego Ballesteros, un precursor en esto y un amigo, sabemos de la importancia de hablar de esto. A mí me sorprende que sigamos vivos con la cantidad de errores que hemos cometido. El primero, la comunicación".

En este punto, Juan de Antonio nos brinda un giro de guion en la entrevista que no esperábamos. No por falto de interés, sino todo lo contrario. No es habitual encontrarse en el camino con el CEO de un unicornio poniendo en valor la comunicación y su papel determinante en el crecimiento y repercusión social de una compañía como Cabify. 'Serán cosas de Menorca', pensamos. Aunque a estas alturas de la entrevista, somos conscientes de que la profesionalidad y generosidad de quien lanza el mensaje no se pueden pasar por alto.

"Nosotros nunca nos ocupamos de hablar de lo que aportamos a la sociedad. Llegamos tarde. Somos ingenieros, y -De Antonio retoma la polémica actual con Cabify en este punto-, de repente, nos vemos metidos en medio de una guerra de la que no somos parte, quizá no lo contamos bien. Lo sorprendente, reitero, es que hayamos sobrevivido".

Respecto al error, ese que persiste en la actualidad en la cultura emprendedora española, el CEO de Cabify señala que es mucho más habitual de lo esperado. "Puede haber casos de éxito que sean un pelotazo, una transacción especulativa, pero la realidad es que hay mucho trabajo por detrás de un proyecto emprendedor".

"El fracaso es algo a lo que tienes que mirarle a los ojos y entender que, si la empresa fracasa pero tú la has gestionado de forma ética, no hay más que decir o hacer: fin de trayecto. No eres un fracaso como persona; el fracaso de la empresa no es el fracaso de la persona".

Se acerca la hora de comer y la playa de Menorca en la que conversamos con Juan de Antonio se empieza vaciar. Es la hora en que los emprendedores y experience makers de Decelera se encaminen al restaurante. Hay que recobrar fuerzas para las sesiones formativas de la tarde.

El CEO de Cabify se queda pensativo tras sus aportaciones sobre el error. Sabe que estas cuestiones están tomando relevancia en el ecosistema, se empieza a hablar de asuntos tabú hasta hace muy poco tiempo y quiere cerciorarse de que su mensaje se entiende.

Mira al horizonte, piensa unos segundos, y para acabar nuestra entrevista, nos brinda una analogía muy gráfica entre el tema del error y lo que ocurre en el surf, una de sus pasiones junto a caminar por la montaña. "Te esfuerzas mucho por ponerte de pie en la tabla, por coger ola y siempre pasa algo y te caes. Pero lo has intentado, y vas avanzando". Al final, de eso se trata, de seguir siempre adelante.