Adiós a pagar tres veces por morirte: así es Pazy, la startup que plantea una alternativa digital al seguro de decesos

En España, prácticamente la mitad de la población tiene contratado un seguro de decesos. Y, sin embargo, cuando llega el momento, la experiencia es doblemente dolorosa para los familiares que se encuentran más preguntas que respuestas, necesidades sin cubrir y un sobrecoste evidente. Un terreno acotado y cerrado durante décadas en el que la startup Pazy ha encontrado la oportunidad de ofrecer una alternativa por el camino de la innovación.

“El momento de una pérdida es probablemente el peor para tomar decisiones importantes, y el sector se ha beneficiado de esa vulnerabilidad durante décadas”, explica Alejandro Nieto, CEO de este proyecto emprendedor. “Nuestra propuesta nace precisamente de haber vivido en primera persona esa experiencia con mi abuela. Aunque ella tenía un seguro de decesos, todo fue difícil, caro y frío”.

Su aproximación es radicalmente distinta: ofrecer funerales personalizados, transparentes en cuanto a coste y adaptados a los nuevos valores sociales. Difícil de encajar en la nomenclatura actual del sector en nuestro país, Pazy se autodenomina como 'el primer planificador digital de funerales de España', con dos valores subyacentes a toda su actividad: humanizar el último adiós y devolver el control a las familias.

Así, y a diferencia de los seguros tradicionales, cuyo coste acumulado puede triplicar el valor real de un funeral, Pazy ofrece un servicio cerrado, transparente y sin letra pequeña. Datos de la OCU respaldan esa percepción: el coste medio de un funeral ronda los 3.500 euros, pero muchas familias acaban pagando más del doble en primas a lo largo de los años.

Más allá del coste, Pazy introduce un elemento poco frecuente en este sector: la personalización real del servicio funerario. “Nos han pedido cosas muy diversas: invitar a los amigos a degustar la cerveza favorita del difunto, enterrarlo con una botella de su ginebra preferida, proyectar películas como El Mago de Oz durante la ceremonia, o depositar las cenizas en un lugar significativo, como el club de fútbol del que el difunto era socio”, admite Nieto.

Un servicio integral y sostenible

Además del funeral en sí, Pazy ofrece gestión legal, asesoramiento psicológico durante un año, y una peculiaridad creciente en tiempos digitales: la eliminación de la huella digital del fallecido, desde redes sociales hasta suscripciones.

También destaca su compromiso con la sostenibilidad. Según el Observatorio Funerario, el 48,8% de los españoles optaría por un funeral ecológico si no supone un coste adicional, por lo que Pazy ha integrado féretros biodegradables, vehículos eléctricos, flores en maceta reutilizables y técnicas digitales para eliminar trámites en papel. Incluso han sido pioneros en introducir el primer entierro con féretro de cartón homologado en España.

“Parece anecdótico, pero es importante. El modelo tradicional implica incinerar medio árbol para cada persona. Nosotros hemos probado que es posible hacerlo de otra forma, sin renunciar a la dignidad ni la funcionalidad”, afirma el CEO de la startup.

Presencia nacional en crecimiento

A pesar de ser una empresa joven, Pazy ha conseguido una capilaridad que cubre casi todo el territorio español. Colabora con más de 200 funerarias, aunque evita conscientemente las que considera poco éticas o con acuerdos opacos con hospitales y residencias.

“Nos aliamos con las funerarias que hacen bien su trabajo, que no aprovechan el dolor ajeno. Con el resto no colaboramos, aunque eso suponga perder algún cliente”, afirma con firmeza Alejandro Nieto. “Nuestro sello es de calidad y confianza, no de volumen”.

El equipo de Pazy.

El perfil del cliente es amplio. Desde personas de más de 70 años que desean dejar todo atado, hasta treintañeros que, tras tener un hijo, quieren asegurarse de no dejar cargas a sus familias. Por ello, y pese a que el prejuicio nos invite a pensar en ello, esta solución digital no se limita a los jóvenes.

“Nos han contratado personas mayores solo por WhatsApp. Hay más apertura mental de la que creemos. Sí es cierto que las personas más dispuestas a cambiar de modelo suelen tener una mentalidad más liberal y menos conservadora”, analiza Nieto en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Aunque no ofrece cifras concretas, la startup creció por diez en 2024, y para este año prevé multiplicar entre tres y cuatro veces sus cifras. En ese camino, la internacionalización está en el radar, pero Pazy se centrará los próximos años en consolidar su presencia en España. No en vano, el mercado nacional, asegura su CEO, es enorme: más de 22 millones de personas tienen o piensan tener algún tipo de planificación funeraria.

“La muerte sigue siendo tabú, pero el 50% de los españoles ya tiene algún tipo de planificación hecha. Si ya estás pensando en ello, mejor hablar con naturalidad. Queremos cambiar el tono de la conversación”, sentencia Alejandro Nieto.