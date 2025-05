El audiovisual del futuro será con IA o no será: así la aterriza Zinemaldia Startup Challenge en las nuevas narrativas

Nadie discute que la inteligencia artificial se ha convertido por méritos propios en la tecnología del momento, con un poder transformador de la economía y la sociedad que afecta a todos los ámbitos y que está propiciando un nuevo estadio de la transformación digital con grandes potencialidades en los próximos años.

El sector audiovisual no escapa a esta actual ola de la inteligencia artificial y no es difícil advertir en los últimos años una proliferación de propuestas emprendedoras que utilizan esta tecnología como parte de su propuesta tecnológica para construir las nuevas narrativas que verán la luz en un futuro no muy lejano.

La competición de startups del Festival de San Sebastián, Zinemaldia Startup Challenge, cuya nueva convocatoria está ya abierta hasta el próximo 2 de junio, ha sido testigo fiel de este profundo proceso de cambio en marcha hacia un audiovisual que pide paso y donde la inteligencia artificial está brindando punteras soluciones que obligan a repensar procesos creativos, modelos de negocio y productos.

La iniciativa se inscribe en el marco de Zinemaldia & Technology, una apuesta estratégica del Festival en su objetivo de posicionarse como un espacio para reflexionar sobre tecnología e industria audiovisual y estrechar lazos entre ambos sectores. Además, es una de las actividades de Spanish Screenings: Financing & Tech.

La edición de este año no será una más. La eclosión de startups que han concurrido a la competición en los últimos años con foco en la IA ha terminado con consolidar este foro como espacio de referencia para el debate sobre el que se sustentará el necesario aterrizaje de la inteligencia artificial en el sector del audiovisual del futuro.

Los datos facilitados desde la organización de Zinemaldia Startup Challenge a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL así lo constatan. En la convocatoria del año pasado, de los diez proyectos seleccionados, ocho estaban basados en inteligencia artificial.

Se trata de Phont (Alemania), Sonic Alchemist (Lituania), KA Spar K1 (Dinamarca) y Thol by Black Goblin (Reino Unido) en la categoría internacional de la competición, y Current Anima (Comunidad Valenciana), Dubme -ganadora de la edición- (Canarias), Vocality (Madrid) y Emocional Films (Navarro) en la categoría nacional.

2024 constata un punto de inflexión

Con anterioridad a 2024, los proyectos emprendedores con foco en inteligencia artificial también habían estado presentes en el foro, como el desarrollado por la noruega Visualyst, que participó en la edición de 2020.

Sin embargo, a todas luces fue la pasada edición la que ha marcado un antes y un después en el histórico de Zinemaldia Startup Challenge que, a partir de ahora, se convierte en un fidedigno termómetro de lo que está aconteciendo en el seno del audiovisual español y europeo

Cabe recordar que el evento emprendedor del Festival de San Sebastián cuenta con una sección para proyectos nacionales y, desde 2022, con una categoría específica para proyectos europeos. Así, según precisan desde la organización, de 2019 a 2022 sólo se contaba con cinco startups europeas en la misma categoría que las españolas y, a partir de esa fecha y como parte de la iniciativa Spanish Screenings: Financing & Tech, se crearon las dos modalidades de participación.

El reto que asume la competición no es baladí. Aterrizar la inteligencia artificial en el sector audiovisual conlleva grandes desafíos que las startups que concurren cada año a Zinemaldia Startup Challenge están ya afrontando.

Cómo utilizar la IA para "enriquecer" las narrativas

Los proyectos que se presentan en Zinemaldia Startup Challenge "no solo responden a los retos actuales del mercado y el sector, sino que también imaginan futuros más inclusivos, diversos y sostenibles para la industria".

Así lo describe Selva González, Film & XR Producer y miembro del jurado de la edición del año pasado. Su visión sobre los frentes que abre la IA en el sector audiovisual es clarificadora sobre el momento crítico que atraviesa esta industria.

"Espacios como Zinemaldia Startup Challenge son trascendentales para reflexionar sobre cómo integramos la tecnología para sumar complejidad, sensibilidad y diversidad a nuestra industria, en lugar de simplificarla" Selva González, Film & XR Producer

"La irrupción de la inteligencia artificial está impulsando nuevas narrativas, herramientas y modelos de negocio, pero el verdadero desafío está en cómo la utilizamos para enriquecer la mirada, amplificar voces y democratizar el acceso a la creación", explica a esta redacción.

La productora considera que espacios para el análisis, el debate y el fomento de la creación responsable como Zinemaldia Startup Challenge en San Sebastián "son trascendentales para reflexionar sobre cómo integramos la tecnología para sumar complejidad, sensibilidad y diversidad a nuestra industria, en lugar de simplificarla".

Alejandro San Agustín, CEO de Dubme, startup española ganadora de la competición de startups del Festival de San Sebastián en su última edición.

Dubme fue la startup española ganadora en la competición de 2024. Su propuesta de doblaje por IA persigue la eliminación de barreras idiomáticas en el contenido audiovisual profesional usando esta tecnología y profesionales humanos. Su plataforma, Dubme Studio, optimiza tiempos y costes con tecnologías avanzadas y busca expandirse manteniendo la calidad humana y respetando la regulación.

Obtener el premio de Zinemaldia Startup Challenge ha supuesto un "catalizador" para su tecnología, según destaca el CEO Alejandro San Agustín, que atraviesa una etapa frenética en mercados de todo el mundo.

El efecto catalizador de Zinemaldia

"Ganar el primer premio en la competición de startups fue el catalizador que legitimó nuestra tecnología de doblaje por IA ante la industria profesional del entretenimiento. El prestigio obtenido aceleró la firma de acuerdos con Cinetel (España), Tiger Media (India) o Indie Rights (US), situándonos simultáneamente en mercados clave de Europa, Asia y Estados Unidos".

Además, el CEO de la startup ratifica que el premio fue "decisivo para recibir el 'Sello de Excelencia' del programa EIC Accelerator, aval que refuerza nuestra capacidad de atraer capital y socios estratégicos". "En conjunto, este reconocimiento impulsa nuestra misión: eliminar las barreras del contenido audiovisual de calidad y hacerlo accesible y abundante para todos", concluye San Agustín.

Requisitos de la nueva convocatoria

Los proyectos que se inscriban a los dos concursos -nacional e internacional- de Zinemaldia Startup Challenge deben cumplir varios requisitos: partir de una persona emprendedora o startup de reciente creación –constituida después del 31 de diciembre de 2019– en cualquier fase de desarrollo; basarse en la aplicación de nuevas tecnologías al ámbito audiovisual; tener residencia fiscal en España o un país europeo y contemplar la posibilidad de poner en marcha el proyecto empresarial en el País Vasco.

Los proyectos seleccionados se presentarán en la jornada Zinemaldia & Technology que se celebrará el jueves 25 de septiembre durante el Festival, y que también incluirá una conversación entre profesionales relevantes del sector sobre un tema de actualidad. Además, los representantes de los proyectos tendrán la posibilidad de reunirse con posibles socias y socios.

Un momento de la presentación de los proyectos emprendedores en la competición de startups del año pasado.

Un comité de personas expertas formado por profesionales de los BIC-Centros de Empresas e Innovación de Euskadi, TECNALIA y Vicomtech escogerá diez proyectos finalistas, cinco españoles y cinco europeos, que tendrán la posibilidad de acceder gratuitamente a un espacio de incubación durante un año en uno de los BICs (Business Innovation Center) ubicados en la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi.

Por otro lado, tendrán la posibilidad de acceder a una financiación de hasta 500.000 euros para el desarrollo de su proyecto en el País Vasco.

Dos jurados independientes otorgarán dos premios de 10.000 euros cada uno para el mejor proyecto europeo y estatal. Por su parte, un tercer jurado otorgará una mención especial dotada con 3.000 euros que reconocerá los valores de emprendimiento de uno de los diez proyectos seleccionados.

El Gobierno Vasco, a través del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad y SPRI, promueve Zinemaldia Startup Challenge, iniciativa central de la jornada Zinemaldia & Technology, organizada por el Festival de San Sebastián en colaboración con TECNALIA, ALÍA (Alianza Industria Audiovisual) y Vicomtech.

El futuro del audiovisual toca a la puerta y la próxima edición de Zinemaldia Startup Challenge está lista para asumir el reto que abre la actual ola de la inteligencia artificial y recibir a las startups que escribirán las nuevas narrativas de esta floreciente industria. Hasta el próximo 2 de junio las candidatas están a tiempo de formar parte de este apasionante proceso de cambio.