Diego Ballesteros (Ancla.Life): "Todo el ecosistema debe responsabilizarse de la salud mental del emprendedor"

Diego Ballesteros es una de esas figuras el emprendimiento que necesita pocas presentaciones. Emprendedor en serie, business angel, mentor... Su trayectoria vital y profesional rezuma conocimiento por los cuatro costados y eso, cuando se dirige a un auditorio lleno de founders, se nota.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL se reúne con él en Valencia, coincidiendo con la final de la séptima convocatoria del programa Scale Up de CEEI Valencia para startups. Su presencia no pasa desapercibida en The Terminal Hub, emplazamiento del evento en plena Marina de Valencia, un polo de innovación en plena ebullición.

En todo momento, Ballesteros está flanqueado por emprendedores que atienden sus explicaciones -muchos de ellos ojipláticos, otros tomando notas sin parar- sabedores de que cada experiencia del emprendedor en serie es una lección de esas que no vienen en los manuales de las escuelas de negocio.

Porque desde que en 1997 impulsara su primer proyecto -"en el 97 no existía Google", apostilla, y va ya con su quinta startup entre manos-, Ballesteros ha conocido las mieles del éxito, pero también sabe lo que es descender a los infiernos.

Visibilizar y desestigmatizar los problemas de salud mental de los emprendedores se ha convertido en su etapa más reciente en uno de sus caballos de batalla, labor que impulsa junto a un equipo comprometido desde Ancla.Life.

Y lo hace, primero, porque él mismo lo ha sufrido en primera persona, y segundo, porque España no podrá tener un sector del emprendimiento complemente maduro mientras la salud mental de los equipos no entre a formar parte de la ecuación. Su trayectoria de más de 25 años en el sector le otorga una perspectiva amplia que así lo atestigua.

Ballesteros reconoce que la pandemia contribuyó a cambiar el chip de la sociedad sobre la salud mental, pero el problema en el seno del emprendimiento "se ha prolongado demasiados años".

Diego Ballesteros, en otro momento de su visita a Valencia para el encuentro con emprendedores.

"Al ser un emprendedor con cierto éxito, era muy conocido en el sector, pero mostraba la versión de Diego del emprendedor exitoso. Y el que no me conocía personalmente, me conocía por los medios de comunicación, en cuyas historias siempre se refleja el éxito".

Y matiza: "Y es así no sólo porque el periodista quiera mostrar la parte bonita de la historia, sino también porque el emprendedor siempre quiere mostrar siempre en su mejor versión".

De ahí que cuando Diego Ballesteros subió un buen día de la primavera de 2021 un hilo en Twitter (actual X) donde detallaba su depresión con una "sinceridad abrupta", su reflexión impactara sobremanera en el conjunto del ecosistema.

"Muchos amigos personales me dijeron que aquello fue un shock, no se esperaban que viniera de mí. Y la verdad es que lo hice como parte de mi proceso de curación, no fue, para nada, algo buscado. Pero está claro que alguien tenía que dar el primer paso", se sincera durante nuestra entrevista.

"Cuando hago el hilo de Twitter en el que cuento mi depresión, muchos amigos personales me llamaron y me dijeron que estaban en 'shock', no se lo esperaban de mí"

De ahí que en este 16 de abril, Día Mundial del Emprendimiento, Ballesteros vuelva a alzar la voz para reivindicar la necesidad de cuidar la salud mental de los equipos, una responsabilidad que no debe recaer de forma exclusiva en los emprendedores.

"El emprendedor tiene que entender que debe prepararse para emprender, tiene que afrontar un entrenamiento como hace un deportista de élite, de alto rendimiento. Ellos se preparan concienzudamente no sólamente el cuerpo, sino también la parte psicológica con que también tienen coaches, psicólogos y muchos profesionales que les ayuden a afrontar el reto".

"¿Por qué los deportistas lo están haciendo y los emprendedores jamás? Ahí es donde está el problema".

Este proceso de autoconocimiento, de querer entender los porqués y de buscar fórmulas para evitarlo en el futuro, fue un trabajo que Ballesteros tuvo que aprender tras tomar conciencia de lo que le sucedía, algo invisible para el resto del mundo, pero devastador para él.

"Hay que entrenarse para emprender"

"Lo que yo experimento cuando sufro mi depresión y hago este proceso de autoconocimiento y reflexión profunda es entender por qué me ha pasado y, segundo, qué podía haber hecho para evitarlo, yo no tenía todas las respuestas", detalla.

Para ello se rodeó de otros emprendedores, contactó con profesionales del mundo del deporte, de la nutrición, de la medicina... "hasta que llego a la neurociencia y contacto con Gustavo Díez, de NiraKara, y con Nazareth Castellanos, y todo ellos me dan una visión bastante holística de lo que me ha pasado", relata en nuestra conversación.

Los emprendedores que se dieron cita en Valencia estuvieron muy atentos a las reflexiones de Diego Ballesteros.

"Pero, sobre todo, empiezo a entender qué tenía que haber hecho cuando, siendo jovencito, empiezo a emprender para afrontar el reto mayúsculo que supone el emprendimiento con una visión mucho más consciente", insiste.

Aquí entra el juego el papel que debe desempeñar el inversor, actor clave de los elementos que ejercen como "estresores" del emprendedor y que entran en juego cada vez que han de asumir un proceso de fundraising o cuando se atisva el "final de la caja".

"Estresores": del ' fundraising' al final de la caja

"El problema ha sido que durante años, ni de broma, tú como emprendedor podías sentarte con tu inversor a contarle tus problemas. Hoy en día, aún queda recorrido, pero ya se empieza a lograr en un porcentaje pequeño del capital".

Para Ballesteros, el gran cambio que debe afrontar el sector pasa porque "todos los actores del ecosistema, los dos protagonistas que son los emprendedores y los inversores, junto con los demás, entiendan que por encima de emprendedores somos personas y que todos vamos a afrontar problemas en algún momento".

"Durante años, ni de broma podías sentarte como emprendedor con tu inversor a contarle tus problemas. Hoy en día aún es así, pero ya empieza a cambiar en un pequeño porcentaje del capital"

Y lanza un claro mensaje al emprendedor actual: "La mejor inversión que puedes hacer es tu preparación, tu entrenamiento para emprender".

Añade un segundo elemento determinante para alcanzar un emprendimiento sano: "Elimina el estigma". "Rompe el muro de una vez por todas. El emprendedor tiene que poder hablar de una vez por todas de lo que le pasa, lo que le preocupa".

"Al final, por mi propia experiencia, me di cuenta de que no es que no hablaras con el inversor, sino que no lo hablabas con nadie porque como habías proyectado una imagen tuya de superación, de superhéroe, ahora no la podías disociar de tu emprendimiento y eso te exigía siempre estar perfecto", argumenta el emprendedor en serie.

El resultado: "el aislamiento y la destrucción de la persona". "El emprendedor sufre pero nadie lo sabe, ni siquiera lo verbalizas".

Ancla.Life: el punto de inflexión

Para afrontar este ingente reto nació Ancla.Life, la organización sin ánimo de lucro que está realizando desde 2021 una ardua labor en este campo y que, como no podía ser de otra manera, surgió de la vivencia personal de sus impulsores, emprendedores de referencia en España, con la salud mental, entre ellos el propio Diego Ballesteros junto a Carlota Mateos, Alejandro Artacho, Juan Pablo Nebrera o Iñigo Juantegui, entre otros.

Desde que la organización echó a andar, Ballesteros reconoce que se están dando pasos, todavía insuficientes, en la buena dirección y que existe ya una parte -todavía pequeña- del sector del capital sensibilizado y concienciado con estos temas.

"Kibo Ventures, uno de los fondos de capital riesgo españoles más consolidados, colabora con Ancla.Life y demuestra su sensibilidad hacia que las cosas cambien".

"Esto en España está costando un poquito más, en otros países, como Reino Unido, hay muchos venture capital que están tremendamente alineados con el bienestar del fundador; porque al final, seamos realistas, si el emprendedor está bien, las posibilidades de que el proyecto tenga éxito se disparan".

Superar el estigma del error

A esta lista de asignaturas pendientes, superar el estigma del error es otro de los grandes hándicaps para los emprendedores españolas.

Así lo detalla Ballesteros en nuestra entrevista: "Es un tema cultural, el fracaso está todavía tremendamente estigmatizado y penalizado".

"Hay muchos emprendedores, muy buenos, que no les ha ido bien. Y eso les ha supuesto que han perdido dinero, también los mejores años de su vida. Si en lugar de emprender hubieran apostado por trabajar en una corporación, hubieran desarrollado carreras muy brillantes, porque por perfil y formación hubieran sido lo que hubieran querido. Pero eligieron emprender, y desgraciadamente, en otros países eso estaría super valorado, aunque hubieran fracasado. Aquí todavía no", se lamenta.

No obstante, Ballesteros está confiado en que las nuevas generaciones de emprendedores van a imprimir un cambio de tendencia.

"Las nuevas generaciones de emprendedores han cambiado muchísimo; están más sensibilizados con cuidarse en todos los sentidos y cuenta con una red que les arropa"

"Las nuevas generaciones de emprendedores han cambiado muchísimo y, en ese sentido, estamos ante personas mucho más sensibilizadas con cuidarse en todos los sentidos, sino también están muy arropados".

Y ahí advierte grandes diferencias frente a los emprendedores de su generación. "Los que empezamos hace muchos años no contábamos con esa red que se ha tenido en los últimos diez años con aceleradoras, incubadoras y otros agentes que arropan al fundador".

"Entonces no existían los mentores, los business angels que te pueden arropar en una etapa muy embrionaria, donde no sólo te brindan ese primer ticket, sino toneladas de conocimiento empresarial y coaching. Van a ser mucho mejores que nosotros, estoy seguro", concluye. Y qué mejor que este mensaje para celebrar un Día Mundial del Emprendimiento. Enhorabuena a todos ellos desde la redacción de DISRUPTORES.