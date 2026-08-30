El capital riesgo en la era de la IA: el ecosistema español ante un nuevo curso hiperselectivo de "hacer más con menos"

Las claves

Las claves Generado con IA El ecosistema startup español afronta un otoño marcado por la selectividad, la eficiencia y la influencia transversal de la inteligencia artificial en la creación y financiación de empresas. Las rondas de financiación iniciales son menos numerosas pero de mayor tamaño, con inversores que priorizan equipos sólidos y señales tempranas de viabilidad de negocio. La inteligencia artificial permite a las startups avanzar con menos capital, favoreciendo proyectos con mejores métricas y menor dependencia de rondas constantes. Se espera que el dinamismo inversor se centre en adquisiciones estratégicas (M&A) y grandes rondas en startups consolidadas de IA, mientras las salidas a bolsa seguirán siendo excepcionales en España.

En los últimos compases de agosto y con el nuevo curso empresarial tocando a la puerta, el ecosistema startup español se prepara para afrontar un otoño de profunda reconfiguración estructural.

El verano de 2026 deja tras de sí una sensación de madurez y de cambio de ciclo donde la inteligencia artificial ha pasado de ser una simple tendencia de moda a convertirse en el motor de una transformación integral del sector.

Más allá del hype tecnológico, los inversores encaran septiembre con un nivel de exigencia redoblado, liquidez acumulada y un mandato claro: buscar eficiencia, tracción real y "defensibilidad".

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL reúne las visiones de tres voces autorizadas del capital riesgo español: Luz Adell, Managing Partner CFO de Draper B1; Patricia Fraile, Fund Manager de Archipélago Next y Luis Garay, socio en Samaipata para radiografiar lo que está por venir.

Sus reflexiones dibujan un otoño de actividad normalizada, gran selectividad en fases tempranas, consolidación corporativa y, por encima de todo, una fe compartida en la eficiencia que la IA ha inyectado en la construcción de nuevas compañías.

El primer gran cambio que se consolidará este otoño tiene que ver con la fisonomía de las rondas de financiación iniciales (preseed y seed). Atrás quedaron los años en los que una startup necesitaba encadenar múltiples rondas pequeñas y seguidas para ir validando su modelo de negocio paso a paso. La realidad muestra un mercado con menor número de transacciones, pero con un tamaño promedio de ronda significativamente mayor.

Luz Adell, Managing Partner y CFO de Draper B1, explica a esta redacción que estamos presenciando un claro "cambio de ritmo" en el mercado. "En general, hay menos operaciones; el mercado se ha vuelto más selectivo; tenemos menos operaciones en número, pero con mayor volumen de capital y con ciclos de maduración más largos". Esto se debe a que muchos proyectos optan por omitir el recorrido tradicional y "entran directamente con una ronda seed más grande y esperan más tiempo antes de levantar la siguiente".

Esta tendencia es compartida por Patricia Fraile, Fund Manager Archipélago Next, quien constata que la dinámica observada en 2025 se ha afianzado por completo en la primera mitad de 2026.

Para la inversora, la barrera de entrada se ha elevado notablemente. "Hoy en día, una idea brillante ya no es suficiente para convencer a los comités de inversión", indica.

De izquierda a derecha: Patricia Fraile (Archipélago Next); Luis Garay (Samaipata) y Luz Adell (Draper B1). DISRUPTORES

Fraile apunta que el mercado se ha "vuelto más exigente, pero también más disciplinado", buscando equipos con alta capacidad de ejecución, señales iniciales de product-market fit y clientes reales capaces de demostrar que el proyecto es un negocio viable a largo plazo.

Por su parte, Luis Garay, socio en Samaipata, introduce un concepto clave para entender este fenómeno: la bifurcación del mercado. Desde Samaipata, Garay detalla cómo la inteligencia artificial altera las necesidades financieras de los fundadores: "La IA está reduciendo el capital que las compañías necesitan para llegar a sus primeros hitos relevantes, y al mismo tiempo acelerando la tracción comercial de forma eficiente".

Esto provoca un escenario paradójico en el que "las startups con mejores métricas y menor necesidad de capital son, precisamente, las que más opciones de financiación tienen sobre la mesa".

En estos casos de éxito, los fundadores tienen el poder de negociación y eligen "minimizar la dilución, ya sea saltándose etapas previas gracias a pequeños respaldos de business angels o levantando grandes sumas institucionales para blindar su caja desde el inicio".

Durante los últimos meses, en el sector ha sobrevolado el temor a un posible "estrangulamiento" de las fases más tempranas debido a la extrema selectividad de los fondos de venture capital. Sin embargo, los tres inversores coinciden en rechazar esta lectura pesimista, prefiriendo hablar de una "recomposición" natural o de un camino mucho más eficiente hacia la madurez de los proyectos.

Luz Adell subraya que la inteligencia artificial está en el centro de esta reconfiguración, especialmente en el inicio del trayecto emprendedor. Gracias a estas nuevas herramientas de automatización y desarrollo, Adell destaca la aparición de "equipos con buen criterio y que apoyados en estas herramientas necesitan menos capital para avanzar más. Pueden validar la idea, desarrollar el producto, formar el primer equipo y mostrar tracción y resultados con un desembolso muy inferior al de hace dos o tres años".

"Cuando eres capaz de hacer mucho más con menos recursos, no necesitas encadenar rondas constantes; el ecosistema es hoy más eficiente que hace unos años" Luz Adell, Managing Partner de Draper B1

En palabras de la Managing Partner de Draper B1, "cuando eres capaz de hacer mucho más con menos recursos, no necesitas encadenar rondas constantes". Lejos de ser un síntoma de alarma, Adell defiende que esta menor dependencia del capital externo es una clara muestra de la madurez del sector: "El ecosistema es hoy más eficiente que hace unos años".

Esta tesis de la eficiencia es compartida por Luis Garay. Desde Samaipata recalcan que "la IA está reduciendo el capital necesario para demostrar tracción inicial, y eso hace que las compañías lleguen al seed más maduras y con mejores métricas que antes".

Sin embargo, Patricia Fraile pone el foco en las consecuencias a medio y largo plazo si se continúa estrechando excesivamente la base de la pirámide emprendedora.

Aunque coincide en que la IA ya no es un sector aislado sino "una capa transversal que está cambiando la forma de construir empresas", advierte sobre las consecuencias de un exceso de exigencia en etapas iniciales.

"Las semillas de hoy son las compañías que liderarán el ecosistema mañana y, si no se siembran con suficiente amplitud, el embudo se estrecha peligrosamente" Patricia Fraile, 'Fund Manager' Archipélago Next

"Si el ecosistema de etapa temprana se contrae demasiado, el riesgo es que dentro de tres o cuatro años tengamos un vacío de startups maduras listas para Series A y B". "Las semillas de hoy son las compañías que liderarán el ecosistema mañana y, si no se siembran con suficiente amplitud, el embudo se estrecha peligrosamente".

Llegados a este punto, el pronóstico de los expertos apunta a una reactivación del mercado con fuerza, aunque bajo una lógica de "estricta selectividad" sectorial. Es decir, el capital seguirá fluyendo hacia aquellos proyectos que utilicen la IA no como un mero reclamo publicitario, sino como una herramienta para solucionar problemas reales de negocio.

Rondas de dos dígitos y reactivación del 'dealflow'

En Draper B1 anticipan un segundo semestre con gran dinamismo para las compañías que ya cuentan con una trayectoria sólida. Según Adell, "el otoño debería traer un buen número de rondas grandes en compañías de inteligencia artificial que ya llevan cierto recorrido y cuentan con métricas que las respaldan".

El mercado, según su reflexión, dará la bienvenida a startups que han validado su modelo y mantienen una sólida "defensibilidad tecnológica", otorgándoles una alta capacidad de negociación con fondos internacionales.

En esta línea, cabe recordar como ya publicó esta redacción que el informe sectorial de BIGBAN Investors Spain respalda este optimismo general: un 45% de los fondos de venture capital prevé incrementar su actividad inversora en 2026 en comparación con 2025, mientras que apenas un 12% contempla reducir sus inversiones.

En las fases iniciales, Adell también pronostica movimiento, aunque enfatiza que este será eminentemente "selectivo". Las valoraciones y tamaños de rondas presentarán grandes variaciones sectoriales, destacando de manera especial los proyectos vinculados al ámbito del deep tech, donde "se están observando valoraciones inusualmente elevadas".

Esta reactivación postvacacional moderadamente optimista es refrendada por Patricia Fraile, quien prevé que "el segundo semestre apunta a que seguiremos viendo rondas relevantes en startups que llevan tiempo demostrando tracción, especialmente en aquellas que están utilizando la inteligencia artificial para resolver problemas reales de negocio"

El auge del M&A estratégico frente al letargo bursátil

En lo que respecta a la desinversión (exits) y maduración corporativa del ecosistema, las previsiones para el otoño descartan de forma categórica un auge de las salidas a Bolsa en España. El mercado bursátil nacional sigue sin ofrecer el dinamismo y las condiciones idóneas que requieren las compañías tecnológicas para dar el salto al parqué, por lo que las ofertas públicas de venta seguirán siendo fenómenos excepcionales.

Patricia Fraile es contundente al respecto: "Las salidas a bolsa en España siguen siendo poco probables a corto plazo". En su lugar, la Fund Manager de Archipélago Next apunta hacia los movimientos corporativos como el verdadero motor de desinversión del ecosistema en el segundo semestre.

"El patrón dominante será el de compradores estratégicos, principalmente grandes empresas tecnológicas ya establecidas, absorbiendo compañías pequeñas con aplicaciones verticales de IA" Luis Garay, socio de Samaipata

"Donde sí esperamos más movimiento es en las adquisiciones estratégicas", apunta Fraile, explicando que cada vez son más las corporaciones interesadas en comprar startups para integrar de forma acelerada la innovación, especialmente en áreas de IA aplicada. Además, prevé procesos de consolidación y fusiones entre empresas competidoras del mismo sector con el fin de ganar escala y acelerar el crecimiento.

Esta visión coincide plenamente con el análisis de Luis Garay de Samaipata: "Esperamos ver más M&A que salidas a bolsa".

Según Garay, el patrón dominante en el mercado de adquisiciones estará liderado por "compradores estratégicos, principalmente grandes empresas tecnológicas ya establecidas, absorbiendo compañías pequeñas con aplicaciones verticales de IA. Las salidas a bolsa tecnológicas en España seguirán siendo la excepción, no la norma".

Luz Adell secunda este diagnóstico, señalando que las "adquisiciones son el escenario más probable y el que más actividad va a generar".

El balance financiero de 2026

Al evaluar si el ecosistema startup español cerrará el año 2026 con un volumen global de financiación superior al registrado en 2025, surgen matices entre las fuentes consultadas. Aunque la tendencia parece positiva para todos, los inversores advierten del peligro de dejarse cegar por las grandes cifras agregadas, las cuales suelen enmascarar realidades más complejas sobre la distribución del capital.

Por un lado, Luz Adell se muestra convencida de que "2026 cerrará con más inversión que 2025", impulsada "sobre todo gracias a las grandes rondas de compañías apalancadas en inteligencia artificial". "Un ecosistema sano no se mide solo por los euros totales, sino por cómo se distribuye ese capital".

"Si el crecimiento se concentra en 10 o 15 operaciones grandes, el conjunto del ecosistema no habrá avanzado tanto como parece indicar el titular" Luz Adell, 'Managing Partner' de Draper B1

La Managing Partner de Draper B1 advierte con firmeza: "Si el crecimiento se concentra en 10 o 15 operaciones grandes, el conjunto del ecosistema no habrá avanzado tanto como parece indicar el titular".

Esta advertencia es respaldada por Patricia Fraile, quien prevé que, efectivamente, 2026 superará a 2025 en volumen acumulado, pero insiste en interpretar dicho éxito con suma prudencia.

Un mayor volumen total, a su juicio, "no es sinónimo de un mercado más accesible ni sencillo para los fundadores", dado que la financiación para etapas tempranas (preseed y seed) seguirá sujeta a criterios de selección "extremadamente rigurosos".

Por el contrario, Luis Garay se muestra sustancialmente más reservado y prefiere no dar por sentado el sorpaso financiero de 2026. Garay reconoce la enorme e innegable actividad existente tanto en la capa de aplicaciones como de infraestructura de inteligencia artificial, pero explica que la cifra anual agregada de inversión de un país "está excesivamente condicionada por un puñado de megarrondas puntuales", más que por la verdadera salud o actividad de fondo de la base del ecosistema startup .

¿Habrá burbuja de IA?

Por último, a pesar del auge innegable y el volumen de capital que moviliza la inteligencia artificial aplicada, los tres inversores coinciden de manera unánime en descartar la existencia de una burbuja financiera generalizada en el mercado español.

Aunque admiten que existen ciertas sobrevaloraciones puntuales motivadas por la alta demanda de esta tecnología, la tónica general que impera entre las firmas de capital riesgo es de una "estricta disciplina financiera y análisis exhaustivo".

Para Luz Adell, la prudencia operativa de los equipos fundadores es la mejor garantía contra los riesgos de sobrecalentamiento. "Lo que vemos en el conjunto del ecosistema es justo lo contrario a una burbuja: compañías que hacen más con menos capital, con equipos más pequeños y eficientes. Hoy, el valor de una startup se mide por su capacidad real de capturar cuota de mercado frente a sus competidores".

Patricia Fraile rechaza asimismo el concepto de burbuja en sentido estricto, matizando que, si bien algunas startups de IA alcanzan múltiplos elevados por la concentración de capital, el mercado sigue estando dominado por "la moderación en las valoraciones y no por la euforia desmedida de ciclos anteriores".

"Estamos ante un ciclo de construcción de infraestructura necesario, no ante un sobrecalentamiento; los desfases entre inversión y monetización son normales en los ciclos tecnológicos, no una señal de burbuja" Luis Garay, socio de Samaipata

Finalmente, Luis Garay argumenta de manera sólida que el flujo inversor actual responde a una necesidad tecnológica real de adopción masiva que respalda la inversión a través de flujos de caja operativos reales. Desde Samaipata explican que "estamos ante un ciclo de construcción de infraestructura necesario, no ante un sobrecalentamiento".

Garay concluye quitando hierro a las dudas de rentabilidad que suelen surgir en las fases de despliegue inicial: "Los desfases entre inversión y monetización son normales en los ciclos tecnológicos, no una señal de burbuja".

En este contexto, el capital riesgo español entra en septiembre decidido a seguir contribuyendo con exigencia a construir los gigantes tecnológico que España necesita para afrontar el futuro. Y vista la radiografía aportada, el otoño de 2026 dictará sentencia, premiando la tracción real frente al simple relato del hype tecnológico.