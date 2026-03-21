Decelera sube 'su apuesta' por los fundadores en el sur de Europa y el ecosistema hispano: hasta un millón por startup

Las claves nuevo Generado con IA Decelera Ventures incrementa su inversión inicial a 300.000 euros para cada startup seleccionada, con opción a una nota convertible de hasta 700.000 euros adicionales. La nueva apuesta de Decelera permite que todas las startups elegidas reciban financiación garantizada desde el primer día del programa. Decelera Menorca 2026 se celebrará del 22 al 29 de mayo y solo 12 equipos serán seleccionados entre más de 3.600 aplicaciones anuales. La firma se posiciona a nivel global equiparando su apoyo económico a aceleradoras de referencia como Y Combinator y HFO.

Decelera Ventures, la red global de fondos de capital riesgo early-stage que invierte en fundadores con propósito capitaneada por Marcos Martín, sube 'su apuesta' por los fundadores aerly-stage en el sur de Europa y el ecosistema hispano.

Su disruptivo modelo de venture capital se reformula este 2026, para ir más allá de un tema cuantitativo respecto al dinero que recibirá cada startup elegida para su programa, sino que el cambio constituye, ante todo, una cuestión cualitativa.

"Esto no es un cambio incremental", afirma Marcos Martín, CEO de Decelera. "Hemos rediseñado nuestro modelo para que refleje nuestro nivel de convicción. Si te seleccionamos, te respaldamos desde el día uno".

A partir de ahora, todas las compañías que participen en su programa recibirán 300.000 euros de inversión inicial, con la posibilidad de acceder semanas después a una nota convertible de hasta 700.000 euros adicionales, lo que eleva el compromiso total hasta 1 millón de euros por empresa.

Con este rediseño completo de formato de inversión, Decelera aumenta el check size inicial de 150.000 euros a un millón de euros, un cambio que aliena su modelo con las aceleradoras más competitivas del mercado global.

Marcos Martín, CEO de Decelera, durante el programa en Menorca.

Según explican fuentes de Decelera, este movimiento les "posiciona globalmente como uno de los fondos activos más ambiciosos hoy en día, con compromisos similares a las aceleradoras más prestigiosas basadas en San Francisco, doblando el tamaño de los checks de Y Combinator e igualando la apuesta de HFO".

Históricamente, las startups asistían al programa de Decelera sin financiación garantizada, y solamente un grupo reducido de las seleccionadas recibía inversión.

Decelera Menorca 2026: del 22 al 29 de mayo

A partir de ahora, el 100% de las startups seleccionadas para el programa Decelera recibirá 300.000€ upfront, antes de que comience el programa, que este año se celebra entre los días 22 y 29 de mayo en Menorca.

Un mes después del programa, las compañías con mejor desempeño podrán recibir hasta 700.000 euros adicionales, llevando la inversión inicial total a un millón de euros en cuestión de semanas.

Además, las mismas fuentes de Decelera explican que "se reservan hasta 1 millón de euros adicionales por compañía para inversiones de seguimiento en las startups con mejor rendimiento a lo largo de la vida del negocio".

Decelera mantiene uno de los filtros de selección de fundadores más exigentes del sur de Europa y del ecosistema hispano: más de 3.600 startups aplican cada año al programa de Decelera y solo 12 equipos por programa son seleccionados

La selección equivale a capital

Lo que cambia es el compromiso de inversión una vez dentro del programa: la selección ahora equivale a capital. La experiencia inmersiva de selección de siete días de la firma, diseñada para evaluar a los fundadores tanto estratégica como humanamente, sigue siendo central en su proceso. La nueva estructura de capital refuerza esta filosofía al alinear la financiación con la convicción desde el inicio.

El programa de Decelera Ventures se celebra en entornos únicos e inspiradores, diseñados para eliminar las distracciones del día a día y permitir a los fundadores pensar con claridad, conectar de forma auténtica y tomar decisiones con perspectiva. Durante siete días intensivos, los equipos seleccionados trabajan junto al equipo de Decelera y una red de mentores y operadores de primer nivel, combinando sesiones estratégicas de alto impacto con espacios de reflexión personal que fortalecen tanto el negocio como el liderazgo de cada fundador.