La soberanía tecnológica de Europa, en punto de no retorno: "El regulador ha despertado, pero ¿llegaremos a tiempo?"

De izquierda a derecha: José Antonio González, 'business angel' y socio de Deloitte; Paloma Cañete, directora de Inversiones en Fides Capital; Paloma Castellano, directora de Wayra Spain y Aquilino Peña, cofundador y Managing Partner de Kibo Ventures, en BIGBAN Investors Congress celebrado este 27 de noviembre en Valencia.

Europa está en un momento decisivo para lo que será su futuro en el sector tecnológico a escala global. No se trata de una fase más, sino de un punto de no retorno.

Así lo destacó el pasado 19 de noviembre el informe State of European Tech de Atomico, un documento de referencia del ecosistema para ver hacia dónde evoluciona el sector del emprendimiento innovador en la región y así ha quedado patente en BIGBAN Investors Congress, el congreso de inversores privados de referencia en España, celebrado este 27 de noviembre en Valencia.

Dos entidades con un amplio reconocimiento en el ecosistema, una semana de diferencia y dos lecturas muy alineadas sobre la excepcionalidad del momento al calor de la regulación de la IA y el nuevo tablero geopolítico que ha supuesto la llegada de la Administración Trump a la Casa Blanca.

El informe del conocido venture capital británico pone el acento este año en que el 70% de los fundadores europeos encuestados sostiene que el entorno regulatorio de Europa es demasiado restrictivo.

Pero, al mismo tiempo, detecta un cambio de tendencia sobre una creciente receptividad de los poderes públicos para afrontar esta realidad y poner los mecanismos necesarios para que Europa defienda su soberanía tecnológica y decida qué modelo quiere construir en los próximos años.

Este mensaje ha estado presente en BIGBAN Investors Congress donde referentes del ecosistema español han defendido ese giro por parte de las Administraciones públicas. Paloma Castellano, directora de Wayra Spain, ha defendido al respecto: "Hemos notado un cambio de ciclo. El regulador ha escuchado al mercado. En todas las mesas de debate esto está ya presente, la pregunta es ¿llegaremos aún a tiempo?".

Castellano ha participado en la mesa redonda Oportunidades y retos de la inversión en España y Europa, uno de los platos fuertes de la agenda de este año del evento, junto a José Antonio González, business angel y socio de Deloitte; Paloma Cañete, directora de Inversiones en Fides Capital, y Aquilino Peña, cofundador y Managing Partner de Kibo Ventures.

Los expertos han coincidido al señalar que Europa necesita construir un entorno que favorezca que las startups y scaleups escalen y se conviertan en compañías de mayor envergadura.

Paloma Castellano, directora de Wayra Spain, en BIGBAN Investors Congress 2025.

"Que tenemos talento es incuestionable, pero vemos una y otra vez cómo las startups más prometedoras se quedan por la burocracia, por la normativa sin el potencial de crecimiento que las convertiría en campeones tecnológicos", ha incidido Paloma Cañete, directora de Inversiones de Fides Capital, quien también ha ejercido de moderadora del panel.

José Antonio González, business angel y socio de Deloitte, también ha puesto el foco en la incapacidad de Europa para tener "grandes campeones tecnológicos". "Sobre la capacidad de Europa para atraer la inversión privada, la región está muy por detrás de otras zonas como EEUU. Hemos generado muchos derechos, mucho valor, pero la gran fragmentación del mercado y la regulación tan extensa hace que el esfuerzo se diluya".

En el caso concreto de España, González destaca que los puntos positivos de nuestro país pasan por el talento que existe en el ecosistema emprendedor e innovador y el papel mucho más activo del corporate venturing en generar innovación. "Eso ha hecho que tengamos ya muchos fondos consolidados, pero está siendo un cambio muy lento y EEUU nos sigue llevando mucha ventaja a España y a Europa".

No obstante, el business angel ha defendido que "el mercado natural para España que supone Latinoamérica y el talento que atesoramos son grandes atractivos para captar capital, aunque tenemos que ver cómo capitalizamos de las fases growth hacia adelante".

Aquilino Peña, de Kibo Ventures, durante el congreso en Valencia.

Desde Kibo Ventures, Aquilino Peña, una de los nombres más reconocidos del ecosistema del capital en España, ha insistido en que nuestro país, pese al gran talento existente, "aún nos falta creérnoslo y pensar a lo grande", y ha puesto el foco en otra de las grandes asignaturas del sector: los exits.

"Tenemos que lograr que más corporates españolas compren las startups que se crean y crecen aquí. Tenemos que conseguir que las empresas locales piensen que comprar compañías es una buena idea, y ahí vamos mal. Quiero hacer aquí una llamada a la acción, no acaba de pasar. El mundo corporativo español no termina de entenderlo y saber cómo sacarle valor", ha puesto sobre la mesa Aquilino Peña.

Europa, "despistada": falta de adaptación real de la IA

Sobre los desafíos que la IA presenta para la inversión privada, José Antonio González, ha defendido que las empresas en Europa están "despistadas" sobre cómo les afectará esta tecnología tan disruptiva y transformadora. "Faltan casos de IA que aporten valor, que adopten de forma real esta tecnología".

Y ha señalado a la pyme como el eslabón más débil de la cadena. "Ahí tenemos un gap muy importante porque vienen cambios más rápido de lo que parece y no todo el tejido empresarial está preparado".

En resumen, los expertos han coincidido en precisar que el talento y los emprendedores son "el corazón de la maquinaria" de España ante los retos que plantea esta nueva realidad geopolítica y tecnológica y entre los handicaps han señalado la falta de exits e interés del mundo corporativo por comprar startups, al tiempo que han instado "a los fondos de pensiones y aseguradoras a involucrarse más" para apalancar la financiación pública que llega de Europa.

"Hace falta en España mayor inversión, mayor capital privado. Necesitamos que más fondos de pensiones y aseguradoras entren y nos ayuden a apalancar los fondos públicos que ya están ahí. No podemos perder esta oportunidad. Ahora mismo hay más fondos públicos sobre la mesa que capital privado. De hecho, se acabarán los fondos europeos sin haber matcheado con el capital privado", ha concluido Paloma Castellano.