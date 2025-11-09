Manuel E. González (AgFunder): "Latam está muy atrasada en IA; no ve la premura en ser parte de esta carrera y es en sí un error"

Manuel E. González, Managing Partner de AgFunder, en la edición de este año de ftalks México, organizado por KM ZERO Food Innovation Hub.

AgFunder es el mayor fondo agrifoodtech del mundo, con 300 millones de euros bajo gestión y un centenar de compañías invertidas. Manuel E. González, Managing Partner del venture capital con sede en San Francisco (California), atiende a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, coincidiendo con su participación este mes de octubre en la cuartaedición de ftalks Food Summit LATAM, organizada por KM ZERO Food Innovation Hub en Ciudad de México.

Conocer su foto fija del sector agrifoodtech mundial y de las sinergias entre España y Latinoamérica es relevante para aproximarnos al profundo proceso de cambio en esta industria que está cimentando la alimentación del mañana. El fondo invierte en startups de deeptech y deepscience en fase inicial, donde la tecnología es clave para resolver los grandes problemas de la humanidad como la alimentación o la sostenibilidad del planeta.

Manuel E. González, natural de Guadalajara (México), tiene una amplia experiencia como emprendedor que después evolucionó a financiero. Desde 2013 forma parte de AgTech como Managing Partner desde donde contribuye a brindar sus conocimientos a los equipos fundadores que están transformando la economía a través de foodtech, agtech y biotech.

Su conocimiento en profundidad del ecosistema emprendedor latinoamericano le lleva a identificar rápidamente las similitudes, pero también las diferencias entre ambos ecosistemas agrifoodtech.

"Para empezar, los mercados son de tamaños diferentes, y no toda Latinoamérica es lo mismo. Las startups españolas tienen acceso a los fondos europeos, mientras las de Latam no tienen esas opciones. Pero lo más importante, sobre todo en el área alimentaria, es que los consumidores son diferentes".

Manuel E. González advierte que para triunfar a ambos lados del Atlántico, hace falta mucho más que una misma lengua. "No se puede asumir que hablar el mismo idioma y tener culturas similares actúen como proxy al éxito comercial. Un equipo español deberá incorporar experiencia local al ir a Latam, y viceversa. En mi opinión, el acceso a fondos europeos les da más espacio para iterar a las españolas. El éxito comercial es igual de escurridizo para ambas", explica a esta redacción.

La impronta de la inteligencia artificial en el ecosistema español y latinoamericano también es otra de las diferencias destacadas que detecta el Managing Partner de AgTech.

El retraso de Latam en incorporar la IA

"En IA estamos muy atrasados como región. Agfunder ha logrado introducir soluciones de este tipo en el mercado de Latam, pero de forma limitada. Esto porque la mayoría de las ofertas son para el mercado de EEUU y porque las corporaciones latinoamericanas no ven, hasta ahora, la premura en ser parte de esta carrera por la inteligencia, lo cual en sí mismo es un error. Desde el punto de vista de startups, hasta ahora no hemos visto ofertas de este tipo que sean de verdadera vanguardia en Latam", reconoce.

Más allá de la inteligencia artificial, otras tecnologías están contribuyendo a desarrollar la alimentación del futuro. "La robótica, biotecnología -donde sí vemos muchas ofertas y opciones diferenciadas-, automatización de todo tipo que resuelvan el problema de la falta de mano de obra o el uso de mano de obra en labores demasiado pesadas". Y matiza: "La mano de obra barata no es una diferenciación sustentable a largo plazo -porque supone mantener a una parte de la población pobre, y por lo tanto, barata-".

"Las corporaciones latinoamericanas no ven, hasta ahora, la premura en ser parte de esta carrera por la inteligencia, lo cual en sí mismo es un error"

Pero ¿qué cualidades debe tener una startup para perfilarse como candidata a ser invertida por AgTech? González lo tiene claro: "Una tecnología diferenciada -que es un proxy para predecir márgenes de rentabilidad-, escalable -con eficiencia de capital- y con un gran equipo capaz no solo de avanzar la tecnología sino también de venderla -crecimiento de ingresos de manera acelerada-. Además, el fundador debe ser carismático y ser capaz de crear y atraer talento y de levantar fondos -"disminución de 'failure risk'", matiza.

Sobre el nuevo tiempo entre España y Latinoaméerica en el sector agrifoodtech, González se muestra positivo por el resultado de las alianzas y sinergias que se están creando en la actualidad.

"España puede ser la puerta de acceso al mercado comercial europeo y sus a fondos de financiamiento. Sobre todo, las sinergias de talento pueden ser muy disruptivas", concluye el responsable.