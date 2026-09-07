Las nuevas startups de Lanzadera apuestan por multiplicar la productividad de las empresas

Las claves

Las claves Generado con IA Lanzadera incorpora 124 nuevas startups a su programa de aceleración, enfocadas en la eficiencia y digitalización empresarial. El 66% de las nuevas startups buscan resolver retos como la automatización de tareas, mejora de decisiones con datos y optimización de recursos. El 88% de las seleccionadas ya factura y el 40% integra IA, automatización o robótica en sus soluciones. Las startups presentan fundadores con edad media de 35 años y experiencia previa, lo que refleja mayor madurez empresarial.

Lanzadera, la aceleradora de startups de Marina de Empresas, impulsada por Juan Roig y concebida como un centro de alto rendimiento para startups, incorpora 124 nuevas empresas innovadoras al programa de aceleración. Las soluciones desarrolladas por las startups comparten un objetivo común: aportar eficiencia y acelerar la transformación digital de las organizaciones.

De hecho, dos de cada tres empresas seleccionadas se concentran en resolver cinco grandes retos empresariales, siendo el más recurrente la pérdida de tiempo en tareas manuales, administrativas y repetitivas. Le siguen la mejora de la toma de decisiones mediante datos, la optimización del uso de recursos, la captación de clientes y la simplificación de procesos burocráticos.

En conjunto, estas tendencias reflejan una apuesta por desarrollar soluciones que aumenten la productividad y la competitividad de las empresas.

Esta convocatoria destaca también por la creciente madurez de los equipos seleccionados. La edad media de los fundadores es de 35 años y cuatro de cada diez ya habían emprendido anteriormente, un perfil que refleja una mayor experiencia empresarial. Las startups que acceden al programa con modelos de negocio más avanzados, una propuesta de valor validada y una estructura empresarial más sólida son las que consiguen aprovechar mejor los recursos y la metodología de aceleración. Además, el 88% de las startups ya está facturando, el 40% incorpora inteligencia artificial, automatización o robótica como parte central de su solución, lo que confirma la llegada de proyectos cada vez más preparados para acelerar su crecimiento.

“Las startups más maduras son las que mejor aprovechan el programa. Cuando una empresa ya cuenta con una estructura sólida, procesos definidos y capacidad de ejecución, está mejor preparada para aplicar el Modelo de Calidad Total, escalar y afrontar retos estratégicos de crecimiento”, asegura Marta Nogueras, directora general de Lanzadera.

Lanzadera acompaña a las startups en función de su momento de desarrollo, adaptando los recursos y el apoyo a las necesidades específicas de cada empresa. Este enfoque permite trabajar con emprendedores que se encuentran en distintas fases de crecimiento, desde la validación del modelo de negocio hasta procesos más avanzados de expansión, internacionalización o acceso a financiación.

Algunas de las empresas seleccionadas son:

837CRAFTS diseña y fabrica vehículos híbridos aéreos y marinos para conectar territorios mediante soluciones de movilidad innovadoras.

A3D Building imprime edificios en 3D con hormigón y tecnología propia, reduciendo el uso de materiales y los tiempos de ejecución.

Abner ayuda a operadores, flotas e inversores del sector VTC a hacer crecer su negocio a través de su plataforma.

Ace Serve desarrolla soluciones para impulsar el crecimiento del vóley, desde la creación de equipaciones hasta la organización de eventos deportivos.

AdinHub es una plataforma de creación, distribución y licenciamiento de contenidos formativos.

Aerth Labs es una empresa de base tecnológica que impulsa proyectos estratégicos, nuevas industrias e iniciativas de innovación sostenible.

Aithority centraliza la documentación, las evidencias y la gestión de riesgos para cumplir con la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act).

Anzy Home diseña y fabrica productos premium para bebés y decoración para el hogar que combinan funcionalidad, seguridad y diseño contemporáneo.

ARP Certificate certifica programas de formación online mediante un sistema independiente de auditoría y verificación de calidad.

Aurvex AI es una empresa de agentes de voz con IA para la gestión comercial de inmobiliarias que responden llamadas y contactan a clientes automáticamente.

Autix automatiza la gestión administrativa de los talleres mecánicos, desde la contabilidad y el stock hasta la atención telefónica y presupuestos mediante IA.

Bektor AI dota a los operadores de alquiler de un equipo de agentes de IA que cubren el ciclo completo de la operación liberando su tiempo.

Billber rentabiliza al máximo los recursos de las empresas con una visión holística del marketing digital.

Bonding aplicación que fortalece el vínculo entre padres e hijos mediante actividades, experiencias compartidas y cursos.

Brambas calzado barefoot que combina libertad de movimiento, comodidad y estética contemporánea.

Bueno´s Instaladores es una empresa especializada en instalaciones de clima y telecomunicaciones en edificios residenciales, comerciales e industriales.

Caos Brand ofrece bolsos de piel atemporales y en tendencia, pensados para acompañar a la mujer en su día a día, sin renunciar a un precio accesible.

CIS Robotics desarrolla tecnología robótica a medida para resolver problemas reales y cubrir necesidades donde las soluciones comerciales no llegan.

Coach Court centraliza en una única plataforma la planificación deportiva, los entrenamientos y el seguimiento de jugadores de baloncesto.

Crecerank ayuda a las empresas a aumentar su visibilidad en buscadores basados en IA mediante el análisis y la optimización de su presencia online.

Crosscheck analiza la solvencia de potenciales inquilinos para ayudar a propietarios e inmobiliarias a reducir el riesgo de impago.

Cumpleo software de cumplimiento normativo para pymes y autónomos sin necesidad de conocimientos jurídicos ni depender de asesores externos.

Datadope es la compañía especializada en IA Operacional que optimiza y automatiza la gestión de infraestructuras críticas en grandes corporaciones.

Datawifi ofrece inteligencia predictiva para espacios físicos que analiza el flujo de visitantes y a través de IA convierte esos datos en acciones.

Delego es un SaaS que optimiza las operaciones de campo mediante la planificación, la coordinación y el seguimiento de la ejecución en tiempo real.

Dentista ideal plataforma para clínicas dentales que combina un directorio de pacientes con una app de gestión con IA.

DiscoRuta plataforma para descubrir y comprar entradas de discotecas, festivales y eventos de ocio nocturno en España.

EnergyApp es una plataforma que analiza facturas de electricidad para ayudar a particulares y empresas a identificar oportunidades de ahorro.

Esquí Sarrios ofrece clases, cursos y experiencias de esquí para todos los niveles durante todo el año mediante simuladores indoor.

Farmagrow conecta actores de la industria farmacéutica con farmacias, facilitando el servicio y convirtiendo los datos en decisiones más rentables.

Fibtray desarrolla soluciones de envasado alimentario sostenible basadas en fibra natural de papel reduciendo hasta un 96 % el uso del plástico.

FIDEX asesora la gestión patrimonial de familias, empresarios y family offices mediante activos digitales.

Filmer ayuda a marcas y agencias a buscar y contratar creadores UGC e influencers, utilizando datos reales e IA para identificar los mejores perfiles.

For You Print importa y distribuye equipos de impresión en pequeño y gran formato diseñados para personalización textil, rotulación y publicidad.

Fraktal Software es una plataforma de ejecución de software que permite a las empresas lanzar proyectos con equipos senior en menos de 48 horas.

Functor ayuda a las empresas a maximizar el uso de datos a través de Datasliv, que permite montar una nube privada sin depender de terceros.

Gaia Camp es una institución educativa, comprometida con la formación a través de una educación basada en valores y el desarrollo personal.

GlobeArea plataforma de inteligencia geoespacial que permite a las empresas ver, controlar y entender sus activos e instalaciones en tiempo real.

Golsmedia potencia y acerca el fútbol regional, formativo y femenino a sus usuarios a través de su medio digital y sus redes sociales.

Griky produce programas y microcredenciales universitarios orientados al empleo combinando agentes de IA con revisión de especialistas humanos.

HackBlock reduce el riesgo humano en ciberseguridad para pymes, enseñando al equipo a detectar amenazas antes de que se conviertan en un incidente.

Hi european youth es una plataforma con IA que ayuda a organizaciones sociales, educativas y juveniles a identificar oportunidades de financiación.

HistARy convierte el patrimonio cultural en experiencias de realidad aumentada desde el móvil para mejorar el turismo y la experiencia del visitante.

iaLicitaciones plataforma para ayudar a las empresas a detectar oportunidades de licitación y preparar propuestas más competitivas.

Innovare Genetics es un software de medicina personalizada que automatiza la interpretación del genoma y entrega informes clínicos.

Instrumentomania es una tienda especializada en la venta de instrumentos musicales, especialmente de viento.

International Medicine Group hace posible estudiar el Grado de Medicina en inglés en universidades internacionales y acompañar a los estudiantes.

Isla23 convierte eventos presenciales en el canal de ventas más rentable, con una metodología que multiplica hasta x25 la facturación.

Kensight combina conocimiento, estadística avanzada e IA para entender, predecir, optimizar y monitorizar el rendimiento de los procesos industriales.

Kerberos Engineering son piezas de fibra de carbono para el sector aeroespacial y automoción.

Kiseki es una plataforma de ejecución estratégica con IA que ayuda a los equipos directivos a alinear a los empleados en torno a prioridades.

Koltao ofrece a las agencias inmobiliarias locales la tecnología que necesitan para competir sin dejar de ser independientes.

Kora es una startup tecnológica que actúa como el cerebro energético del hogar, coordinando placas solares, baterías y climatización.

Kylia es un software agrícola sin hardware que cruza imágenes de satélite con IA para ayudar a los agricultores a maximizar la rentabilidad.

Lluquiiiiii crea puzzles con identidad propia para disfrutar sin prisas, pieza a pieza, con diseños para enmarcar.

LOVEOBSESSED transforma el modelo de fast fashion en colecciones cápsula que renueva cada 40 días para evitar la sobreproducción.

MagicPack ofrece soluciones de packaging innovadoras que protegen el producto, reducen el desperdicio y ayudan a las marcas a destacar en el lineal.

Marina García crea joyas que refuerzan y acompañan la personalidad de las mujeres.

Metaqare acerca el criterio de los mejores especialistas médicos del mundo al alcance de cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento.

Midatec diseña y fabrica en Valencia tecnología para la automatización industrial, incluyendo sensores, sistemas de visión artificial y software.

MiFood fabrica robots para optimizar las explotaciones agrícolas, reduciendo el desperdicio de alimentos, los costes laborales y la huella ambiental.

Miinta ofrece atención en salud mental para niños, adolescentes y familias, conectando la prevención y la detección temprana en centros educativos.

Mimosa Blu es una marca de diseño de joyería que combina artesanía tradicional y diseño contemporáneo para crear piezas hechas a mano en España.

Misclub.es es la plataforma española de referencia para descubrir centros deportivos, gimnasios y academias.

Mobbiz es una plataforma no-code que convierte el conocimiento operativo disperso en procesos gobernados y trazables, con agentes de IA.

Modoru Biotech protege los cultivos frente a enfermedades virales mediante biopesticidas y una tecnología ultra específica y 100% biodegradable.

Momento Guitarra es una escuela online que adapta la enseñanza de guitarra clásica a las necesidades de los adultos.

Monolegal es una plataforma de gestión de expedientes para abogados que incorpora trabajadores virtuales con IA.

MOWLabs diseña y fabrica incubadoras neonatales con telemedicina para dotar de equipamiento sanitario a hospitales con recursos limitados.

MUTE Garage ofrece suscripción flexible de ciclomotores y motos eléctricas, con seguro, mantenimiento, asistencia y sustitución incluidos.

NanoFreeze desarrolla productos de refrigeración sin electricidad para conservar alimentos y así mantenerlos frescos durante más tiempo.

NasApp combina ciencia ciudadana, sensórica e IA para monitorizar, predecir y reducir episodios de olor en tiempo real.

Noetia es una plataforma que ayuda a gestores de licitaciones a identificar, evaluar y redactar licitaciones públicas ganadoras.

NOUS es una infraestructura de gobernanza para sistemas de IA que permite evaluar, verificar el cumplimiento y gestionar sus riesgos.

Obelance ofrece servicios de automatización de procesos internos mediante IA, ayudando a las empresas a reducir tiempo y dinero.

OFFLOVIN es un sistema de recepción virtual para clínicas que gestiona llamadas, citas y coordina con aseguradoras para ahorrar tiempo.

Olorama desarrolla tecnología que sincroniza aromas con imagen y sonido para crear experiencias audiovisuales inmersivas.

OTAI Akham monitoriza entornos industriales frente a ciberataques con IA, detectando y avisando ante comportamientos anómalos.

Outs World desarrolla proyectos integrales de espacios exteriores para viviendas unifamiliares premium, coordinando diseño y equipamiento.

PanaVoIP ofrece soluciones de telecomunicaciones para empresas, desde la conectividad hasta la centralita virtual integrada con IA.

Persianas Online es una empresa de instalación y automatización especializada en motorización de persianas, toldos, domótica e iluminación.

Picuco hace fácil descubrir y reservar experiencias turísticas online, gestionando la reserva sin que el proveedor cambie su operativa.

Pilotium automatiza con IA la captación de socios para gimnasios, gestionando campañas y respondiendo por WhatsApp hasta convertirlos en socio.

Ploid AI democratiza el descubrimiento en ciencias, dando a los investigadores herramientas computacionales, automatización con IA y recursos en la nube.

Project Robin ayuda a estudiantes hispanohablantes a estudiar en universidades internacionales, con tecnología de matching y asesoramiento.

QCSolutions ayuda a las empresas a anticiparse al riesgo cuántico, identificando vulnerabilidades criptográficas.

QURE es un centro sanitario que combina entrenamiento personalizado y fisioterapia para ofrecer un enfoque global de la salud.

Reglapp es una plataforma SaaS con IA que ayuda a autónomos y pequeñas empresas en España a gestionar facturación, impuestos y contabilidad.

Revista Fium es una revista sobre historia de la Fórmula 1, con monográficos coleccionables basados en archivos de época y entrevistas exclusivas.

Saca simplifica los trámites administrativos y gestiones legales de particulares y empresas mediante una plataforma digital y asesoramiento especializado.

Sherpapp mide y convierte datos de alumnos en un panel con métricas y alerta de riesgo de abandono.

Singular Things ingeniería electrónica soberana para la supervisión y optimización de infraestructuras y procesos industriales, civiles y militares.

Siya ayuda a los profesores a entender a sus alumnos fotografiando exámenes y devolviéndoles un diagnóstico según el currículo.

Solvia impulsa la movilidad del talento sanitario internacional, acompañando a médicos y enfermeros desde el papeleo hasta el contrato en su nuevo destino.

Stadio es una startup de turismo deportivo que ofrece viajes sorpresa para aficionados al fútbol, incluyendo vuelos, alojamiento y entradas a partidos.

STILARO aumenta la conversión y el ticket medio, reduciendo devoluciones y profesionalizando las webs de moda online, a través de IA.

Suncast ofrece pronósticos de generación solar y eólica para el operador eléctrico, ayudando a las centrales renovables a anticipar su producción.

SuperSocial reduce las horas del personal dedicadas a responder dudas y aumenta ventas y conversión, guiando al lead hacia la compra.

Suplai Sales es una plataforma de IA para distribuidoras de bienes de consumo masivo que analiza datos en tiempo real, asigna tareas y atiende pedidos.

Sykah crea trabajadores virtuales que automatizan tareas administrativas de fábricas y distribuidoras, reduciendo la carga operativa del equipo.

SymBiontics desarrolla biotecnología microbiana para aumentar la productividad agrícola y reemplazar agroquímicos.

Systratec instrumentos avanzados para medir el peso y el centro de gravedad que ayudan a procesos críticos donde no llegan las básculas tradicionales.

Talent Ads ayuda a las empresas a encontrar personal cualificado mediante publicidad digital en Instagram, Facebook y Threads.

Tapstar convierte a cada cliente en una reseña en Google para negocios físicos, automatizando las respuestas y facilitando la gestión.

THEKER desarrolla robots para la automatización de procesos industriales, ofreciendo soluciones que permiten optimizar tareas.

ThinRemote es una plataforma SaaS que simplifica la gestión remota de flotas de dispositivos, eliminando la necesidad de intervención técnica presencial.

TRATO optimiza los flujos de trabajo y hace crecer el negocio con una gestión de contratos efectiva.

Trika crea entrenamientos y nutrición personalizados según objetivos, adaptando el plan cada día a lo que realmente necesita el cliente.

TuFinca es un software para administradores de fincas que automatiza la gestión contable, bancaria y fiscal de comunidades de propietarios.

TuriaDesign AI despliega agentes de IA para pymes que conecta a sus sistemas, para automatizar procesos completos en producción.

Upcars ayuda a las empresas a gestionar toda su movilidad desde una única plataforma, reduciendo costes y simplificando la gestión de sus vehículos.

Ventor Innovations desarrolla drones biomiméticos para el control de aves y la vigilancia inteligente en infraestructuras críticas y entornos naturales.

Verdecer automatiza el pastoreo con vallado virtual, datos satelitales y sensores que vigilan la salud de cada animal.

Versedia evita que se pierdan las historias de las personas mayores utilizando la IA para organiza sus recuerdos en una biografía personalizada.

Vonsel identifica con IA clientes potenciales en Google Maps, analiza sus necesidades y gestiona el contacto por email o WhatsApp para cerrar la venta.

Voone es una plataforma de IA que conecta agentes de voz, agentes de chat, CRM, campañas y analítica en un solo sistema operacional.

VYNE es una consultora de selección de talento cualificado especializada en perfiles tech que agiliza los procesos de contratación.

WatermelonCo es un operador de gestión independiente especializado en la recaudación y distribución de regalías musicales.

Weekend Solutions convierte procesos complejos en soluciones inteligentes, combinando tecnología, datos, automatización e IA para mejorar la eficiencia.

Wellbeinn fusiona bienestar y tecnología con un ecosistema de soluciones para el rendimiento físico, la recuperación y la longevidad.

Wemigo ayuda a adultos a crear amistades genuinas en su ciudad mediante grupos pequeños recurrentes y matching por compatibilidad.

Windfit es una red de centros de entrenamiento y bienestar que integra actividad física y recuperación orientada a la longevidad.

X-Emotos es una plataforma española de motos eléctricas off road que integra fabricación, tecnología, venta, comunidad y experiencias.

Zerion construye soluciones digitales de extremo a extremo para empresas: estrategia, software, automatización, datos e IA.