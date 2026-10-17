La WeekINN de San Sebastián cumple trece años: ciencia e IA para todas las edades en una cita referencial

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LO ESENCIAL Las claves San Sebastián acoge la XIII Semana de la Innovación (Donostia WeekINN) del 23 de octubre al 2 de noviembre, organizada por Fomento de San Sebastián. El programa arrancará con 'Ciencia en Acción' en el Kursaal e incluirá jornadas sobre inteligencia artificial generativa, deporte, salud y modelos de 'Smart Cities'. Euskadi acogerá por primera vez el XIII Congreso de Innovación Pública, además de entregarse los XI Premios DonostiaINN a empresas referentes. El evento concluirá con la primera edición del concurso internacional 'Donostia Meeting Minds', que premiará a jóvenes universitarios con un viaje a Boston.

San Sebastián acoge del 23 de octubre al 2 de noviembre la XIII Semana de la Innovación, Donostia WeekINN, organizada por la concejalía de Economía y Empleo Local, a través de Fomento de San Sebastián. La edición de este año contará con una programación que ofrecerá a la ciudadanía donostiarra de todas las edades la oportunidad de conocer de cerca proyectos, investigaciones, tecnologías y nuevas oportunidades vinculadas a la ciencia y la innovación.

La WeekINN arrancará con la XXVII edición de 'Ciencia en Acción', una exposición de ciencia que reunirá en el Kursaal a estudiantes, profesorado, personal investigador y divulgadores de diferentes países y que contará con una feria científica de entrada libre.

La Semana de la Innovación continuará con jornadas sobre inteligencia artificial, deporte, salud y tecnología y el XIII Congreso de Innovación Pública, que se celebrará por primera vez en Euskadi. Los Premios DonostiaINN reconocerán un año más a empresas y entidades vinculadas a la innovación y el colofón lo pondrá la primera edición del concurso internacional 'Donostia Meeting Minds', dirigido a jóvenes universitarios de todo el mundo.

La concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, destaca que "la WeekINN es una oportunidad para que la ciudadanía pueda acercarse a la ciencia, la tecnología y la innovación de una manera directa, participando en actividades y encuentros que nos permiten conocer lo que está ocurriendo en estos ámbitos y, al mismo tiempo, poner en valor todo lo que nuestra ciudad está haciendo".

En este sentido, señala que "San Sebastián cuenta con un ecosistema de ciencia e innovación con una gran capacidad para generar conocimiento, talento y nuevas oportunidades, y desde Fomento de San Sebastián trabajamos también para conectar esta realidad con la ciudadanía y para atraer a la ciudad iniciativas de dimensión nacional e internacional".

Todo arrancará con el certamen 'Ciencia en Acción', un evento dirigido a estudiantes, profesorado, personal investigador y divulgadores del ámbito iberoamericano de cualquier disciplina científica.

Durante tres jornadas, el Kursaal se convertirá en un espacio de divulgación científica con conferencias, actividades, espectáculos y exposiciones. El sábado 24, el público podrá acceder gratuitamente a una feria científica en la que estudiantes de diferentes países mostrarán experimentos y proyectos, acercando la ciencia de una forma atractiva, participativa y motivadora.

Al evento asistirán más de 300 estudiantes de todo el país, además de participantes portugueses, que presentarán más de 60 proyectos científicos.

El 26 de octubre también se podrá disfrutar de 'IA en acción', una jornada práctica de la mano de Onestrategia, Neo Ingenio e Innuba, dirigida a startups, empresas innovadoras, comercio y hostelería para conocer aplicaciones de la inteligencia artificial generativa en la gestión empresarial.

Para el día 27 de octubre está prevista la celebración de la jornada 'Deporte, ciencia y emprendimiento: oportunidades de impacto y negocio en Donostia'. Es un encuentro organizado en colaboración con la Universidad de Deusto que abordará el deporte como motor de salud, bienestar, tecnología e innovación.

La jornada reunirá a empresas, profesionales, instituciones, estudiantes y personas con inquietud emprendedora para analizar las oportunidades que genera el deporte en ámbitos como la salud, el bienestar, la digitalización, los datos, la tecnología y los nuevos modelos de negocio. El encuentro prestará también especial atención al talento joven.

En cuanto a 'Nodos urbanos de innovación' (también el 27 de octubre), Ignacio Alcalde, experto en Smart Cities y Territorios Inteligentes, e Iñigo Olaizola, director gerente de Fomento de San Sebastián, conversarán, desde una perspectiva cercana, sobre nuevos modelos de ciudad capaces de conectar desarrollo económico, calidad de vida e innovación y que generen oportunidades para las personas, las empresas y el territorio.

Uno de los platos fuertes llegará el 20 de octubre. La WeekINN acogerá, por primera vez en Euskadi, el XIII Congreso de Innovación Pública, impulsado por Fomento de San Sebastián y organizado en colaboración con la Fundación Novagob y con la participación de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El encuentro reunirá a profesionales del sector público, investigadores y agentes del ecosistema de innovación pública de todo el estado, para compartir experiencias y propuestas dirigidas a construir administraciones más innovadoras, abiertas y preparadas para afrontar los retos actuales.

El congreso abordará cinco grandes ámbitos: innovación pública para afrontar retos complejos, transformación digital, una administración fácil y personalizada, confianza ciudadana como sello de buen gobierno y gestión de personas.

Los premios cumplen once años

La XIII WeekINN contará un año más con la entrega de los Premios a la Innovación Empresarial DonostiaINN, que cumplen su undécima edición. Fomento de San Sebastián reconocerá a entidades que han realizado una apuesta decidida por la innovación en sus proyectos y que constituyen referentes para sus sectores y para la ciudad. La ceremonia distinguirá a una joven empresa innovadora, una empresa consolidada y una entidad comprometida con la innovación de San Sebastián.

La XIII WeekINN finalizará el 2 de noviembre con la primera edición del concurso internacional 'Donostia Meeting Minds', una iniciativa dirigida a jóvenes universitarios de todo el mundo para fomentar el talento joven y desarrollar soluciones innovadoras a retos globales mediante el uso de la inteligencia artificial.

El proyecto, impulsado por Fomento de San Sebastián, nace de la colaboración con la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra – Tecnun, con la participación de Multiverse Computing, y conecta los ámbitos académico, empresarial e institucional.

Este primer año se han presentado más de 32 proyectos que llegan desde Perú, Uruguay, Ghana, Túnez, Alemania, Francia, Reino Unido o Italia, además de diferentes comunidades. Los equipos ganadores de cada categoría recibirán como premio un viaje a Boston con visitas a entidades de referencia en ciencia, tecnología e innovación. El concurso se enmarca en el eje de Desarrollo del Talento Joven del Plan de Innovación 2026 de Fomento de San Sebastián, orientado a facilitar oportunidades de formación, empleo y emprendimiento y a posicionar San Sebastián como una ciudad atractiva para el talento.

Un evento como la Semana de la Innovación, WeekINN, es posible gracias a la colaboración de centros tecnológicos como Polymat, CFM, Ceit, DIPC, BCBL, CIC Biomagune, CIC Nanogune, ISS Biogipuzkoa, Vicomtech, Tecnalia; agentes del mundo de la educación como Tecnun, Universidad de Deusto, eGipuzkoa GI EHU Moto Student, Fórmula Student, Easo Politeknikoa; empresas y startups como Multiverse, Diario Vasco, Trebe, Bideroad, Akshar Innovatio, Dynamic Cycling, Next Health, Rekreando o Yorsio; y redes y entidades como Novagob, Red Innpulso o Emakumeak Zientzian.