San Sebastián impulsa a su ecosistema startup con el EKINN Summit más internacional de su historia

Las claves

Las claves Generado con IA San Sebastián celebró el EKINN Summit más internacional hasta la fecha, con participación de startups de varios países y nuevas alianzas. El evento incluyó talleres, mesas redondas y networking, centrándose en la internacionalización, el crecimiento de startups y la colaboración entre empresas. Destacaron actividades sobre inteligencia artificial, liderazgo femenino en startups digitales, y el intercambio de experiencias entre ecosistemas innovadores europeos. La jornada final se orientó a la inversión, con reuniones entre inversores y startups, así como talleres sobre marketing y propiedad intelectual para impulsar nuevos proyectos.

El movimiento, dicen, se demuestra andando. Aplicado a la labor de las administraciones, la expresión podría hacer referencia al trabajo diario para la consecución de un objetivo.

Y eso es lo que hace la sociedad pública Fomento de San Sebastián, dependiente del Ayuntamiento donostiarra: andar todos los días para lograr un mejor posicionamiento internacional de su ecosistema de emprendimiento.

Ahora bien, que el movimiento se demuestre andando no significa que de vez en cuando haya que hacer un pequeño sprint. Y ese sprint, en San Sebastián y en relación con ese ecosistema de emprendimiento, se llama EKINN Summit.

Cada año y ya van cuatro, la ciudad se viste de gala para que talento, conocimiento, mercado e inversión se den la mano, buscan nuevas conexiones y alianzas. En el congreso de este año se ha dado un impulso notable a la vocación internacional de la ciudad.

Como siempre, EKINN ha sido el epicentro de un evento desarrollado en tres jornadas repletas de talleres prácticos, mesas redondas, sesiones de networking, encuentros B2B y espacios de contraste orientados al crecimiento de startups.

Esta edición, además, se ha concebido, como decíamos, con cierta vocación internacional y ha contado con la participación de startups internacionales, reforzando el valor de la colaboración entre ecosistemas y la conexión de la ciudad con otros entornos de emprendimiento e innovación.

En este punto conviene recordar que el Ayuntamiento de San Sebastián tiene convenios firmados con ecosistema de innovación de Espoo (Finlandia) y Turín (Italia) y este año está previsto que se firmen otros: Bolonia (Italia), Grenoble (Francia), Oporto (Portugal), Nantes (Francia) y Aalborg (Dinamarca).

Volviendo al congreso, este año, además de la internacionalización, el foco ha estado puesto en el crecimiento de proyectos innovadores, la colaboración entre empresas y startups y el acceso a la inversión.

Startups, personas emprendedoras, empresas, inversores, agentes del ecosistema, instituciones y organizaciones de apoyo al emprendimiento y ciudadanía se han dado cita en la ciudad para compartir experiencias a través de tres jornadas completas que comenzaron con la dedicada a las herramientas prácticas, referentes y colaboración entre empresas y startups, con foco en la IA, en el emprendimiento digital y en la innovación abierta.

Tras un taller de inteligencia artificial para emprender, en la que se trató de inculcar cómo aplicar la IA a ideas emprendedoras o proyectos emergentes, se dio paso a uno de los platos fuertes del día, una mesa redonda titulada 'Startups digitales: mujeres que están liderando el cambio), con protagonismo para las empresas Gulink, Immersia y Emaia Health.

Fue una interesante conversación cercana con mujeres emprendedoras que impulsan proyectos, incluyendo el caso de éxito de Ane Arruabarrena. La sesión acabó convirtiéndose en una charla inspiradora desde experiencias reales y que algunos emprendedores utilizaron para sacar claves interesantes para impulsar un proyecto propio.

Mesa redonda sobre mujeres que lideran el cambio.

Una mesa redonda sobre la colaboración entre empresas industriales y startups, con temas como el primer cliente, el escalado o pasar del piloto al negocio cerró la jornada. En este debate se pudieron conocer las experiencias de empresas como ADEGI, Savvy Data Systems y Couth Industrial.

La jornada central del EKINN Summit se celebró el miércoles, con un indiscutible acto central, con el foco puesto en la internacionalización. Aunque la jornada en general estuvo dedicada también al escalado de startups o la creación de equipos, el factor internacional siempre estuvo presente.

Sobre todo estuvo presente en una mesa redonda titulada 'Oportunidades de escalado para startups en diferentes ecosistemas'. En este panel participaron Ainhoa Aldasoro en representación de Fomento de San Sebastián, Céline Blanchon (Grenoble-Alpes-Métropôle), Florence Le-Goff (Nantes Métropôle), Miguel Agiar (Startup-Portugal) y Raphael Stanzani (UPTEC).

Todos compartieron oportunidades, recursos y aprendizajes con el objetivo de apoyar el crecimiento y escalado de startups.

La dinámica de este congreso, además de estos grandes debates, también se compone de varias actividades que, no por menores, son menos interesantes. En este sentido, la jornada del miércoles contó con un workshop que ofreció claves prácticas para hacer crecer un proyecto con visión internacional y abrirse a nuevos mercados y un taller para construir equipos en una startup en crecimiento, centrado en conceptos como el de contratación, liderazgo o cultura de empresa.

La jornada del miércoles concluyó con varias presentaciones de startups locales e internacionales para conocerse e identificar posibles partners, apoyos u oportunidades de colaboración.

Cara a cara con inversores

La última jornada, la del jueves, estuvo orientada a la inversión, financiación y crecimiento estratégico de las startups.

Donde normalmente hay cabida para pitch de startups que dan a conocer sus proyectos a inversores, en esta ocasión San Sebastián propuso un reverse pitch, es decir, dando voz a los inversores para explicar su enfoque, criterios de inversión y oportunidades para empresas emergentes.

No podía faltar un espacio en esta última jornada para poner cara a cara a inversores con startups con potencial. Fueron reuniones individuales que el tiempo dirá si fueron o no fructíferas en términos de aportación de capital y crecimiento de proyecto.

Por cierto, los inversores que participaron fueron EASO VENTURES, ORZA, Fondo Mondragón, Be Able Capital, YSIOS, First Drop, Clave, Rural Kutxa, Banco Santander, Banco Sabadell, BBVA, CaixaDayOne, ELKARGI y Pinama.

Dos talleres más pusieron el punto y final al Summit. El primero estuvo centrado en el marketing necesario para hacer crecer una startup, con un buen catálogo de estrategias, herramientas y recomendaciones de comunicación que fue puesto sobre la mesa y que fue impartido por Zink Up.

El segundo, sobre estrategias globales relacionadas con la propiedad intelectual, fue impartido por Naradiss Media Technologies.