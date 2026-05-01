San Sebastián: cada vez más presupuesto para innovación, cada vez mejor estrategia

Las claves

Las claves Generado con IA El Plan de Innovación 2026 de San Sebastián contará con un presupuesto de 6,56 millones de euros, un 8,66% más que el año anterior, y se articula en seis ejes estratégicos. San Sebastián lidera la inversión en I+D+I a nivel estatal, con 1.932 euros por habitante y un 3,7% del PIB local dedicado al sector. El ecosistema innovador de la ciudad genera 6.794 empleos en I+D+I, el 5,2% de la población activa, y cuenta con infraestructuras clave como EKINN. El plan apuesta por el desarrollo del talento joven, el impulso empresarial, la internacionalización y la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y universidades.

El ayuntamiento de San Sebastián, a través de la Sociedad de Fomento, ha presentado el Plan de Innovación 2026 en un acto celebrado en EKINN, el Nodo de Innovación y Emprendimiento de la ciudad y que ha tenido como anfitriones a Jon Insausti, alcalde de la ciudad y la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide.

El Plan de Innovación 2026 cuenta con una dotación económica de 6,56 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,66% con respecto al ejercicio anterior, y se articula en torno a seis grandes ejes estratégicos: el impulso de la innovación pública municipal; San Sebastián como nodo de emprendimiento innovador; ciudad de ciencia y plataforma de innovación; innovación en la economía urbana; desarrollo del talento joven; y posicionamiento internacional.

Respecto al impulso de la innovación pública municipal, el objetivo es avanzar en la incorporación de la innovación como herramienta clave en la gestión municipal, mejorando la eficiencia de los servicios públicos y dando respuesta a los retos urbanos desde una perspectiva ágil, colaborativa y orientada a resultados.

En segundo lugar, con la idea de situar a San Sebastián como nodo de emprendimientoinnovador, el objetivo será escalar los proyectos emprendedores innovadores, dinamizar el ecosistema y consolidar a San Sebastián como un espacio de referencia para el desarrollo del talento emprendedor.

En tercer lugar, consolidar el modelo de ciudad basado en el conocimiento, reforzando la conexión entre ciencia, empresa y sociedad, así como impulsar sectores estratégicos vinculados a tecnologías avanzadas serán los objetivos del eje 'Ciudad de ciencia y plataforma de innovación'.

El cuarto eje, 'Innovación en la economía urbana' tiene como objetivo mejorar la competitividad y sostenibilidad de sectores tradicionales como el comercio y la hostelería, impulsando su transformación a través de la innovación, la digitalización y el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

El desarrollo del talento joven es otro de los pilares de la estrategia. Acompañar al talento joven en su desarrollo profesional y personal, facilitando oportunidades de empleo, formación y emprendimiento, y posicionando a San Sebastián como una ciudad atractiva para el talento es el objetivo del eje.

Por último, el posicionamiento internacional de la ciudad es el último eje. Tiene como objetivo reforzar la proyección internacional de San Sebastián, consolidando su posicionamiento como hub de innovación y generando nuevas oportunidades a través de la conexión con redes, ciudades y agentes estratégicos. La dimensión internacional se plantea como un elemento clave para la atracción de talento, inversión y proyectos.

Para el alcalde de la ciudad, Jon Insausti, "no es casualidad que el 3,7% del PIB de Donostia lo aporte el sector del I+D+I, donde tenemos 6.800 personas trabajando". Durante décadas "se ha tejido una red basada en la ciencia, el conocimiento, la tecnología y la innovación que años más tarde está dando sus frutos".

Para la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, "hablamos de un plan que recoge nuestra apuesta por facilitar el emprendimiento, atraer y retener talento y conectar a empresas, centros tecnológicos y universidades para que la ciudad avance y sigamos siendo un referente en ciencia e innovación".

La inversión en I+D+I de la ciudad ha crecido en los últimos cinco años a un ritmo próximo al 44%, representando el 3,7% del total del PIB de la ciudad. Según datos del barómetro de Fomento de San Sebastián, con una población de 189.000 personas, la ratio de inversión en I+D por habitante alcanza los 1.932 euros, duplicando la media del País Vasco (803 euros por habitante) convirtiéndose en la primera ciudad estatal con mayor inversión y de las primeras a nivel europeo.

En la actualidad, 6.794 personas trabajan en I+D+I, un 5,2% de la población activa, frente al 2,2% de media en el País Vasco, lo que le convierte, un año más, en la capital de provincia con mayor intensidad de empleo en I+D según el Mapa Tecnológico de la Fundación COTEC.

Y más cifras. Con una inversión de 6 millones de euros, Fomento de San Sebastián prestó el año pasado más de 6.600 servicios, atendiendo a 2.428 personas y 1.825 empresas, lo que supone un incremento del 15,7% respecto al año anterior.

El papel de EKINN

EKINN, además, se ha consolidado como una infraestructura clave del ecosistema, con más de 5.500 personas usuarias en el año 2025 y un crecimiento significativo en la participación en actividades y eventos, actuando como espacio de conexión entre startups, empresas, centros tecnológicos e instituciones.

Además, el programa EKINN +, de aceleración del emprendimiento innovador concebido para que proyectos innovadores puedan desarrollarse en las mejores condiciones en San Sebastián, fue ganador nacional y finalista de los Premios Europeos a la Promoción Empresarial.

Asimismo, además de acompañar a más de 2.000 jóvenes, se apoyaron 224 proyectos emprendedores. 2,55 millones de euros se invirtieron en ayudas directas para la contratación y creación de empleo y se generaron 909 nuevos empleos, de los que un tercio de los contratos, fueron para perfiles con alta cualificación contratadas por empresas intensivas en conocimiento (SEIC), lo que refleja una tendencia positiva en la actividad económica vinculada a la innovación y que ha contado con servicios y ayudas económicas específicas.

El Plan de Innovación 2026, en definitiva, se consolida como una herramienta estratégica clave para el desarrollo económico y social de San Sebastián, reforzando su modelo basado en la innovación, el talento y la colaboración. El 44% del presupuesto cuenta con cofinanciación procedente de fondos europeos y otras instituciones, como los fondos Next Generation, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa o el Fondo Social Europeo, mientras que el resto se financia con recursos propios de la Sociedad Municipal. Desde 2023, Fomento de San Sebastián ha realizado una inversión acumulada de 23,5 millones de euros en esta herramienta de competitividad urbana.

A la presentación del Plan de Innovación acudieron numerosos agentes del ecosistema, entre los que se encontraban organismos como Elkargi y ADEGI, representantes de las Universidades (Deusto, Tecnun y EHU), del ecosistema de Ciencia y Tecnología (Berc Polymat, CEIT, CFM, BCBL, CIC NanoGUNE, IIS Biogipuzkoa, Tecnalia), Centros de Formación Profesional (Easo Politeknikoa, Nazaret) además de empresas como Viralgen, Savvy Data System, Ikor, Piolet, Okencasa, Trebe, Yorsio, Easo Ventures y otras entidades como ASPEGI, Berri Up, Habic, Basque Q, EIT ManufacturingWest, Ingeniariak, Emakumeak Zientzian, Orkestra y Cybertix.