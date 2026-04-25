Vitoria crea un 'sandbox' de soluciones innovadoras en el deporte: de la sostenibilidad, a la experiencia de usuario

Las claves

Las claves Generado con IA El Grupo Baskonia Alavés lanza un 'sandbox' para probar soluciones innovadoras en el deporte, apoyado por BerriUp, Easo Ventures, BIC Araba y la Diputación de Álava. El programa busca startups tecnológicas con propuestas disruptivas para mejorar la movilidad, sostenibilidad y experiencia del aficionado en Vitoria-Gasteiz. Las startups seleccionadas recibirán mentoring, acompañamiento estratégico y acceso a financiación, con el objetivo de implementar sus proyectos en el ámbito deportivo. La iniciativa fomenta la colaboración entre empresas y startups para transformar el ecosistema deportivo y potenciar el emprendimiento en Álava.

El Grupo Baskonia Alavés es una de las organizaciones deportivas de referencia en España, con presencia en baloncesto y fútbol al más alto nivel. Y quien diga que la innovación y el deporte no tienen nada que ver, está muy equivocado. De hecho, esta entidad tiene incluso una división dedicada a la disrupción: The Faktory.

Esta división, junto a una de las mejores aceleradoras del país -BerriUp-, al apoyo institucional de la Diputación de Álava, y a entidades como Easo Ventures -un fondo de venture capital con más de 90 startups en cartera, y BIC Araba (Centro de Empresas e Innovación de Álava), está creando un nuevo concepto de barrio: el distrito deportivo inteligente.

La finalidad es transformar el ecosistema deportivo en un distrito deportivo inteligente, colaborando con startups que aporten ideas y soluciones innovadoras aplicables al deporte, el entretenimiento y los eventos deportivos.

A través de esta iniciativa, el Grupo Baskonia Alavés busca startups tecnológicas que quieran validar sus productos y soluciones en un entorno real, en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. El programa está abierto tanto a startups con ideas disruptivas en fases iniciales como a aquellas que ya cuentan con soluciones desarrolladas y listas para su implementación, especialmente en ámbitos como la movilidad inteligente, la experiencia del aficionado y los eventos sostenibles deportivos.

Las startups seleccionadas participarán en un programa de aceleración diseñado junto a BerriUp, que incluirá mentoring especializado, acompañamiento estratégico y acceso a oportunidades de financiación a través de Easo Ventures, con el objetivo de convertir sus soluciones en proyectos sólidos y aplicables dentro del propio grupo.

Además, desde BIC Araba se les ofrecerá el apoyo como centro de emprendimiento para facilitar el aterrizaje de los proyectos seleccionados en el territorio.

En palabras de Aitor Jiménez, director de Innovación y Tecnología del Grupo Baskonia Alavés, "este Startup Challenge nace con la vocación de abrir nuestras puertas al ecosistema emprendedor y trabajar de la mano con startups que nos ayuden a seguir evolucionando como grupo. Queremos identificar e incorporar soluciones reales que aporten valor tanto a la organización como a nuestros aficionados".

La colaboración de todos los partners que forman parte en Startup Challenge es clave para impulsar la innovación abierta, conectar talento emprendedor con la industria deportiva y generar soluciones reales que transformen el futuro del deporte y el entretenimiento. Por su parte, Jon Ander Merodio, director general de BerriUp, ha destacado que "a través de este programa y la alianza entre todos los colaboradores queremos generar una herramienta que, de la mano de la innovación, fomente el impacto empresarial de un territorio de referencia en el ámbito deportivo".

Saray Zárate, diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad de la Diputación Foral de Álava, ha remarcado que "iniciativas como esta ayudan a fortalecer el ecosistema emprendedor y de innovación de Álava, testando en entornos reales soluciones disruptivas. La conexión entre empresas y startups es clave para generar nuevos proyectos que aporten dinamismo, empleo y valor al territorio".

El plazo para presentar candidaturas ya está abierto y se extenderá hasta el 12 de junio a través de la web oficial del programa. Una vez finalizado, la empresa organizadora y sus colaboradores constituirán un jurado para revisar todos los proyectos presentados y seleccionar a los finalistas. Los finalistas presentarán sus proyectos ante el jurado, que seleccionará los proyectos ganadores, uno por cada reto y por categoría.

Posteriormente, la fase de aceleración y el desarrollo del piloto comenzarán en septiembre, permitiendo a las startups seleccionadas trabajar junto a Baskonia-Alavés Group en un entorno real. Con esta iniciativa, el Grupo Baskonia Alavés continúa posicionándose como un agente activo en el impulso de la innovación, generando nuevas oportunidades de colaboración y contribuyendo al desarrollo del ecosistema emprendedor.