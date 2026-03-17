San Sebastián será capital del 'govtech' con un congreso nacional con el que busca fortalecer alianzas

Las claves nuevo Generado con IA San Sebastián acogerá el Congreso de Innovación Pública NovaGob 2026, el principal encuentro estatal en este ámbito, los días 29 y 30 de octubre en el Palacio de Congresos Kursaal. La ciudad busca consolidarse como referente nacional en innovación pública, fortaleciendo alianzas entre administración, empresas, startups, centros tecnológicos y ciudadanía. El evento permitirá compartir experiencias sobre transformación digital, inteligencia artificial, ciberseguridad y nuevas soluciones para mejorar la gestión pública y los servicios a la ciudadanía. Fomento de San Sebastián y la Diputación Foral de Gipuzkoa juegan un papel clave en impulsar iniciativas innovadoras locales, como proyectos piloto y la introducción de tecnología en la administración.

San Sebastián será la sede del Congreso de Innovación Pública NovaGob 2026, el principal encuentro estatal en este ámbito, que celebrará su XIII edición los días 29 y 30 de octubre en el Palacio de Congresos Kursaal.

La cita, que tendrá a Fomento de San Sebastián como entidad promotora y que también cuenta con la colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se organiza por primera vez en el País Vasco. La capital donostiarra recoge de esta forma el testigo de ciudades que cuentan con sólidos ecosistemas de innovación pública como Barcelona, Valencia o Madrid.

La elección supone un avance en el proceso que la ciudad, a través de Fomento de San Sebastián, está desarrollando en los últimos años para desplegar un modelo que conecte administración, empresas, startups, centros tecnológicos y ciudadanía y que permita dar respuesta a los retos urbanos desde la experimentación y la colaboración público-privada.

El Congreso, impulsado por la Fundación NovaGob -entidad sin ánimo de lucro de referencia en el ámbito iberoamericano-, se ha consolidado tras doce ediciones como una cita imprescindible para las administraciones comprometidas con la transformación de los servicios públicos. Su llegada a San Sebastián convertirá a la ciudad en escaparate nacional de buenas prácticas, talento y proyectos innovadores en el ámbito público.

El Congreso será, además, una oportunidad para fortalecer alianzas, atraer nuevas oportunidades de colaboración y abrir la puerta a proyectos que se traducirán en mejores servicios públicos para la ciudadanía.

De hecho, en ediciones anteriores, se ha debatido sobre cómo la administración pública puede transformar, mejorar y optimizar su gestión haciendo un uso responsable de herramientas tecnológicas como la IA. La ciberseguridad o soluciones tecnológicas para la gestión operativa de policías locales son algunos de los temas tratados.

La concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, ha subrayado que "acoger el Congreso Nacional de Innovación Pública es una oportunidad estratégica para San Sebastián. Nos permite visibilizar el trabajo que estamos desarrollando para transformar la administración desde la colaboración y el talento, y situar a la ciudad como referente en innovación pública a nivel estatal. Lo más importante es que esta apuesta tiene un objetivo claro: ofrecer mejores respuestas a las necesidades reales de la ciudadanía".

Además, Oyarbide ha recalcado que "tras dos años trabajando para traer a la ciudad este congreso, ser anfitriones refuerza el papel de Fomento de San Sebastián como agente facilitador del ecosistema local de innovación. El objetivo es consolidarse como una plataforma que genere conexiones de valor y el Congreso representa una oportunidad para conectar con otras entidades públicas del ámbito nacional y, al mismo tiempo, alinear las necesidades de los distintos departamentos municipales con nuevas soluciones innovadoras".

La diputada de Gobernanza, Irune Berasaluze, ha subrayado que el congreso será una oportunidad para compartir experiencias y aprendizajes con profesionales de todo el Estado. Según ha destacado, "NovaGob es el principal referente estatal en innovación pública, y la Diputación Foral de Gipuzkoa también se ha convertido en una institución de referencia gracias al compromiso sostenido que ha mantenido durante la última década con la modernización de la administración pública".

En este sentido, ha recordado que la Diputación de Gipuzkoa cuenta con un sistema de integridad pionero y avanzado, y que en el territorio se está desarrollando un importante trabajo en ámbitos como el gobierno abierto, el uso de la inteligencia artificial en la gestión pública o el tratamiento y gobernanza de los datos.

"Todo ese conocimiento y esas experiencias se compartirán en el marco de este congreso", ha señalado. Para Loredana Stan, directora de Novagob, "elegir esta ciudad significa apostar por un entorno que ha sabido consolidar un ecosistema integrado de innovación, colaboración institucional y talento. No es casualidad que San Sebastián haya sido finalista en la categoría de Ciudad Europea Emergente e Innovadora 2026, un reconocimiento que refleja su compromiso con nuevas formas de gobernanza y desarrollo. Acoger el congreso en una ciudad con esta visión permite inspirar a la comunidad de innovación pública y reforzar el diálogo entre administraciones, profesionales y ciudadanía para construir instituciones más abiertas, eficaces e innovadoras".

En los últimos años, Fomento de San Sebastián ha venido impulsando distintas iniciativas vinculadas a la innovación pública. Entre ellas, destaca la colaboración con el departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos del Ayuntamiento en el proyecto Bideroad, orientado a mejorar la gestión y mantenimiento de la red viaria de la ciudad. Asimismo, se han activado procesos de consulta al mercado en el marco de la Compra Pública de Innovación, con el objetivo de identificar soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar el servicio de atención ciudadana.

En paralelo, se han desarrollado sesiones de formación en innovación dirigidas a emprendedores, en colaboración con el estudio de innovación Govtech GOBE. A estas iniciativas se suman proyectos piloto puestos en marcha con entidades locales, como el desarrollo de un chatbot para facilitar la información y resolver dudas sobre Talent House, o la instalación de taquillas inteligentes en EKINN, el nodo de innovación y emprendimiento de la ciudad.