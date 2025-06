La Diputación de Vizcaya explora ventajas fiscales que ayuden a atraer talento

La sostenibilidad y la computación cuántica han marcado la agenda de la Diputación Foral de Vizcaya (País Vasco) en los últimos tiempos. Se trata de dos ámbitos que han permitido a esta entidad posicionarse como referente, como uno de los organismos provinciales con mayor vocación tecnológica en todo el territorio español.

Pero ello no significa que Vizcaya esté descuidando otros desafíos comunes a cualquier territorio, el más importante de los cuales es el de la atracción de talento.

Buena prueba de ello es el anuncio realizado por la diputada general de Vizcaya -cargo asimilable al de presidenta de la Diputación-, Elixabete Etxanobe. La responsable provincial ha avanzado que la Diputación Foral utilizará su capacidad tributaria para reforzar la posición del territorio en la atracción y fidelización de talento.

Lo ha hecho durante la clausura del acto de presentación oficial de 'Bizkaia with the talent', celebrado en el BEC, donde ha subrayado que la competitividad de Bizkaia está estrechamente ligada a su capacidad para desarrollar, atraer y retener profesionales cualificados.

En este sentido, el gobierno foral trabaja ya con empresas y profesionales de diversos sectores para recoger propuestas y necesidades que permitan definir nuevas medidas fiscales. El objetivo es impulsar incentivos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el de Sociedades que faciliten la contratación de personas con un perfil altamente cualificado y diferencial. Etxanobe ha adelantado que espera presentar esta propuesta en las Juntas Generales antes de que finalice el año.

Organizado por la Diputación Foral de Vizcaya, este evento ha reunido a más de 300 representantes de empresas, instituciones y profesionales para abordar e impulsar soluciones a los retos que la escasez de talento STEM plantea en territorios avanzados como Vizcaya.

En este sentido, la diputada foral de Promoción Económica, Ainara Basurko, ha descrito un escenario donde "solo en el primer trimestre de 2024 se identificaron más de 1.000 vacantes en perfiles digitales en el territorio. El 65 % de las pymes dice tener problemas reales para captar talento STEM". A ello hay que sumar la caída del 31% en la natalidad en la última década en Vizcaya y una baja presencia femenina en titulaciones STEM.

Una estrategia con resultados de impacto

Basurko ha recordado que Vizcaya hace dos años que "dio el salto de la preocupación a la acción" diseñando la estrategia de desarrollo, atracción y fidelización de talento 'STEM Bizkaia with the talent', de la que son miembro 42 organizaciones "y esperamos que se sumen muchas más", ha dicho.

La Diputación Foral de Vizcaya ha comprometido 10 millones de euros para implementar 20 proyectos actualmente que giran en torno al conocimiento de este reto para poder actuar, la sensibilización y capacitación, el desarrollo y la vinculación del talento, la atracción y fidelización.

Los resultados de 'Bizkaia with the talent' hasta el momento no dejan lugar a dudas: dos informes de prospectiva y cuatro nuevos servicios de diagnóstico; 57 empresas capacitadas (74% pymes) y 115 personas formadas en estrategias de talento; 572 personas de 129 empresas (85% pymes) formadas en el desarrollo y vinculación de personas; y 29 estudiantes internacionales atraídos y 23 empresas participantes en programas de atracción y fidelización.

En el evento se ha dado a conocer la estrategia de gestión de talento de las grandes compañías internacionales. Sergio Ezama, director global de Recursos Humanos de Netflix, ha protagonizado la ponencia principal, en la que ha dado a conocer la cultura organizativa de la plataforma de streaming y su labor en la atracción y desarrollo de profesionales en entornos altamente competitivos. Desde su experiencia en la dirección de personas a escala global, ha abordado las claves para fomentar espacios de trabajo donde la autonomía, la creatividad y la excelencia forman parte del día a día.

Derivadas en emprendimiento e impulso de la tecnología

Desde el punto de vista de una administración, de nada serviría promocionar y atraer talento sin impulsar y dar apoyo al emprendimiento y a la propia tecnología y economía digital.

Esta semana ha sido especialmente prolífica en este sentido. La Diputación ha abanderado varios eventos de relevancia precisamente dedicados, por un lado, a las startups y, por otro, a la inteligencia artificial y a la economía del dato.

El Centro Internacional de Emprendimiento de Vizcaya ha sido el centro del emprendimiento innovador con la celebración de la segunda edición de B Acceleration Week. Un centenar de startups, tanto locales como internacionales, han presentado sus soluciones tecnológicas ante corporaciones empresariales líderes, fondos de inversión y agentes del ecosistema global.

El encuentro se estructura en torno a tres grandes retos de innovación abierta: energía limpia, industria sostenible e inteligencia artificial-ciberseguridad aplicada al ámbito empresarial. Las startup finalistas tuvieron la oportunidad de mostrar sus propuestas ante más de 50 corporaciones tractoras.

La programación del congreso incluyó también ponencias inspiradoras, mesas redondas sectoriales y espacios de networking dirigidos a fomentar alianzas y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

Pero este no ha sido ni mucho menos el único evento celebrado estos días. Y es que Vizcaya se ha convertido en escenario de varios congresos de referencia internacional en el ámbito de las tecnologías digitales, con protagonismo para la inteligencia artificial, la automatización de procesos y la economía y espacios de datos.

Varios eventos de interés

El HIA Summit 2025 tuvo lugar el pasado lunes en Bilbao. Este congreso, creado a raíz de la evolución del Robotic Process Automation Summit (RPA Summit), es un foro de referencia para líderes empresariales, entidades públicas y universitarias, comprometidas con la transformación digital mediante tecnologías emergentes como IA, RPA y low-code.

La agenda combinó casos de éxito de hiper automatización, paneles de personas expertas y dinámicas de grupo para compartir buenas prácticas en automatización inteligente. El evento está dirigido a un público experto en innovación que desempeña un papel clave en la toma de decisiones estratégicas y en la implementación de iniciativas orientadas a la mejora continua, la automatización de procesos y la competitividad en la organización.

Por su parte, el martes y el miércoles se celebró el Data Management Summit (DMS), cumbre de referencia en nuestro país y Latinoamérica, orientada a profesionales de la gestión de datos. Esta cita tiene por objeto compartir experiencias, tendencias y mejores prácticas sobre temas clave como gobierno del dato, analítica, seguridad, aprendizaje automático y la nube.

El DMS fomenta la interacción y el intercambio real de conocimiento, priorizando el aprendizaje práctico y el networking en un entorno cercano y colaborativo. Un punto de encuentro imprescindible para quienes buscan transformar sus organizaciones a través del valor estratégico de los datos que tiene dos citas en Bilbao:

Por último, el Palacio Euskalduna acoge la cuarta edición del Foro BAIDATA. Organizado con la colaboración de IDSA (Asociación Internacional de Espacios de Datos) este evento está ya consolidado como auténtica referencia en España.

Con una perspectiva internacional, y bajo el lema 'Economía de datos a escala', este foro actúa como un puente que conecta iniciativas pioneras en Europa profundizando en la construcción de los espacios europeos de datos, el desarrollo de ecosistemas de datos y el escalado de nuevas soluciones. El Foro BAIDATA se convierte así en un punto de encuentro esencial para profesionales y organizaciones que buscan el intercambio de ideas y la colaboración para estar a la vanguardia de las tendencias y desarrollos en la economía del dato.