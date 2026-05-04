Un 'sandbox agrotech' que tiende puentes entre la innovación y la regulación

Manojos de espárragos verdes y blancos, uno de los manjares de la huerta navarra. iStock

Las claves

Las claves Generado con IA Sandbox AgriFoodTech lanza su segunda convocatoria dirigida a startups, empresas y entidades agroalimentarias que desarrollen innovaciones con retos regulatorios. La iniciativa, impulsada por gobiernos de Navarra y La Rioja junto con CNTA, ofrece un entorno de pruebas controlado para testar innovaciones y generar evidencias técnicas. Los proyectos seleccionados accederán a financiación total, acompañamiento científico-técnico y podrán compartir resultados con autoridades para fortalecer el diálogo entre industria y regulador. Sandbox AgriFoodTech es el primer entorno experimental transversal agroalimentario de la UE, y busca conectar innovación y regulación, acelerando la llegada de nuevas soluciones al mercado.

El sector agroalimentario afronta muchos retos, pero uno de ellos es que se trata de un ámbito "especialmente regulado". La expresión la utiliza el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, quien sabe de lo que habla.

Y lo sabe porque fue en su día consejero de una de las regiones que más está apostando por dinamizar este sector desde la innovación y el progreso tecnológico.

Los gobiernos de Navarra y La Rioja, vienen desarrollando una interesante actividad en favor de la disrupción agro con el Eatex Food Innovation Hub y una de esas actividades es una llamada a la acción de startups especializadas que cristaliza en un banco de pruebas para las soluciones del futuro.

Sandbox AgriFoodTech ha presentado recientemente su segunda llamada a proyectos dirigida a startups, empresas y entidades del sector agroalimentario que desarrollen innovaciones con retos en su encaje con la regulación vigente.

Representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los gobiernos de Navarra y La Rioja, junto con CNTA, han puesto en valor el papel de esta iniciativa como un instrumento clave para facilitar el avance de la innovación en el sector agroalimentario.

Esta segunda llamada a proyectos está dirigida a startups, empresas y asociaciones del sector agroalimentario que cuenten con un centro de desarrollo y/o producción en España o en algún país de la Unión Europea, y que desarrollen innovaciones en productos, procesos o tecnologías que se enfrentan a limitaciones o fricciones con la regulación vigente.

Los proyectos seleccionados accederán al Entorno de Pruebas de Sandbox AgriFoodTech, un espacio de experimentación controlado en el que podrán testar sus innovaciones en condiciones reales o representativas, generar evidencias técnicas y obtener aprendizajes que orienten su desarrollo técnico y normativo.

Además, las actividades desarrolladas por CNTA y sus entidades colaboradoras estarán financiadas al 100%, lo que permite a las empresas acceder a capacidades científico-técnicas, conocimiento especializado y acompañamiento durante todo el proceso.

Asimismo, los resultados generados en el marco de los proyectos se compartirán con las autoridades competentes, contribuyendo a reforzar el diálogo técnico entre industria y regulador.

Sandbox AgriFoodTech es el primer sandbox agroalimentario transversal de la Unión Europea y ofrece a las empresas un entorno de trabajo, colaboración y experimentación donde abordar innovaciones en contextos regulatorios complejos.

En este sentido, el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García Martín, ha subrayado la capacidad de Sandbox AgriFoodTech para "fortalecer el ecosistema de innovación y conectar sus distintos agentes", destacando que este tipo de iniciativas permiten "evitar que la innovación se quede en el laboratorio y facilitar su llegada al mercado en un sector especialmente regulado".

Por su parte, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha destacado que Sandbox AgriFoodTech es "una demostración de que cuando se colabora de forma generosa entre administraciones se generan instrumentos capaces de acelerar el proceso de innovación", subrayando además que "España se sitúa a la vanguardia internacional en el desarrollo de espacios de experimentación en el sector agroalimentario".

En la misma línea, Ignacio García Fenoll, subdirector general de Políticas de Innovación del MICIU, ha señalado que este tipo de instrumentos permiten "combinar innovación y regulación en un espacio de experimentación adecuado", especialmente en sectores altamente regulados como el agroalimentario, y ha puesto en valor que "España cuenta con el conocimiento, la industria y el ecosistema necesarios para ocupar un papel relevante a nivel internacional".

Las valoraciones

Desde el MAPA, Maite Ambrós Mendioroz ha incidido en el impacto directo que este tipo de iniciativas tiene para las empresas, al destacar que "este tipo de entornos aporta un valor añadido clave para los proyectos, especialmente de cara a inversores, y contribuye a acelerar la llegada al mercado de soluciones innovadoras".

Asimismo, la subdirectora general de Innovación y Digitalización ha remarcado que el enfoque de Sandbox AgriFoodTech sitúa a las empresas en el centro, permitiendo trasladar al ámbito regulatorio "un feedback colectivo y con vocación de servicio para todo el sector".

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja, Belinda León, ha puesto el foco en la competitividad del sector, señalando que el Sandbox AgriFoodTech constituye "una herramienta clave para validar innovaciones, reducir incertidumbre y mejorar la toma de decisiones tanto en empresas como en administraciones", contribuyendo así a "reforzar la proyección futura de un sector estratégico como el agroalimentario".

Desde CNTA, su director general, Héctor Barbarin, ha destacado que Sandbox AgriFoodTech responde a un reto estructural del sector, al señalar que "la innovación tecnológica y la regulatoria deben avanzar de forma coordinada", y ha puesto en valor que esta iniciativa busca generar "un entorno que facilite el desarrollo de proyectos transformadores y refuerce la competitividad del sector agroalimentario".

Durante la sesión, también se han abordado los aspectos técnicos de la convocatoria. En este sentido, Silvia García, directora de Innovación y Ecosistemas Colaborativos de CNTA, área en la que se enmarca el hub de innovación Eatex Food Innovation Hub, desde donde se gestiona Sandbox AgriFoodTech, ha explicado que este Sandbox se configura como "un espacio de trabajo, colaboración y experimentación que permite tender puentes entre innovación y regulación", con el objetivo de generar evidencias que mejoren la toma de decisiones.

Por su parte, Patricia Larráyoz, responsable de Sandbox AgriFoodTech en CNTA, ha detallado el funcionamiento de la segunda llamada a proyectos, subrayando que "las empresas son el motor de la innovación y las protagonistas de este instrumento", y recordando que el plazo de presentación de solicitudes se ha ampliado hasta el 15 de mayo.