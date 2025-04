Navarra desarrolla hologramas manipulables: así son y así se podrán usar en el sector de la industria o de la salud

La holografía es una técnica consistente en conseguir una representación en tres dimensiones de un objeto mediante el uso de la luz y, aunque su uso todavía no está tan extendido como el de otras tecnologías, habrá poca gente que no haya tenido su primer contacto con un holograma.

Un reclamo publicitario en el interior de una tienda de ropa o incluso la aparición de una persona en un escenario gracias a esta tecnología son algunos de los ejemplos con los que alguien se haya podido encontrar alguna vez.

Estos ejemplos y, en general, la holografía tal y como la conocemos, tienen algo en común, su carácter estático, no porque no se muevan -que lo hacen- sino porque no pueden ser manipulados mientras dura esa representación.

Es decir, por seguir con el ejemplo de una tienda de ropa, cuando vemos el holograma de un vestido, no podemos acercarnos a él para darle la vuelta cuando queramos y ver qué diseño tiene por detrás.

Era cuestión de tiempo que alguien se hiciera la pregunta que ahora mismo se está haciendo el lector que haya llegado hasta aquí: ¿podría ser manipulable un holograma? Un grupo de doctores, profesores e investigadores de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) no sólo se hizo esa pregunta, sino que ha conseguido responderla afirmativamente.

Y eso que el punto de partida no podía ser más adverso: no se puede conseguir con la técnica y los materiales que se han venido utilizando hasta ahora. Así pues, sólo había que dar con un método eficaz para revertir la situación y conseguir los objetivos.

En resumen, la doctora Elodie Bouzbib, de la UPNA, junto a los profesores e investigadores Iosune Sarasate, Unai Fernández, Manuel López-Amo, Iván Fernández, Iñigo Ezcurdia y Asier Marzo (estos dos últimos, vinculados al instituto ISC) han conseguido, por primera vez, mostrar gráficos tridimensionales en medio del aire que se pueden manipular con las manos.

Bouzbib explica los entresijos de su proyecto. "Lo que vemos en las películas y llamamos hologramas son normalmente displays volumétricos", indica la primera autora del trabajo. "Son gráficos que aparecen en medio del aire y se pueden observar desde varios ángulos sin tener que llevar gafas de realidad virtual: en la comunidad científica se llaman gráficos true-3D", remarca.

También resalta que "son especialmente interesantes ya que permiten una acción del tipo come-and-interact (ven e interactúa), es decir, que la persona usuaria simplemente se acerca a un dispositivo y puede empezar a utilizarlo".

En este sentido, continúa, "ya existen prototipos comerciales de displays volumétricos, como los de la empresa Voxon Photonics o Brightvox Inc., pero ninguno permite una interacción directa con los hologramas", apunta el equipo.

Asier Marzo, líder de la investigación, comenta que la interacción directa significa "poder introducir nuestras manos para tocar y arrastrar los objetos virtuales". Y añade: "Estamos acostumbrados a la interacción directa con nuestros móviles, donde tocamos sobre un botón o arrastramos un documento directamente con nuestro dedo en la pantalla, es natural e intuitivo para los humanos. Este proyecto consigue que se pueda utilizar esta interacción natural con gráficos 3D para aprovechar nuestras capacidades innatas de visión y manipulación tridimensional".

Pero, ¿cómo se ha hecho posible que un holograma sea manipulable? Conviene empezar diciendo que los displays volumétricos tienen una lámina ligera que oscila rápidamente, llamada difusor, sobre la que se proyecta de forma coordinada imágenes a alta velocidad (2.880 imágenes por segundo).

Según explican los investigadores, gracias a la persistencia de visión, las imágenes proyectadas sobre el difusor a distintas alturas se perciben como un volumen completo. "El problema es que el difusor suele ser rígido y al contactar con nuestra mano mientras oscila, puede romperse o hacernos daño", apuntan.

Sus aplicaciones

Ante esto, el equipo ha reemplazado el difusor rígido por uno elástico, después de probar diferentes materiales elásticos en cuanto a sus cualidades ópticas y mecánicas. La dificultad en este punto estriba en que "los materiales elásticos se deforman y requieren una corrección de las imágenes proyectadas", añade Bouzbib.

En cuanto a las aplicaciones prácticas de esta investigación, el hecho de disponer de un display volumétrico donde se puede introducir la mano permite estudiar interacciones directas con gráficos 3D. "Por ejemplo, agarrar entre índice y pulgar un cubo para moverlo y rotarlo; o simular unas piernas caminando sobre un terreno con el dedo índice y anular", ilustran.

Tal y como se observa en el vídeo que acompaña esta noticia, se puede utilizar en campos como una consulta sanitaria, para enseñar al paciente alguna parte de su cuerpo de una manera más didáctica.

"Los displays como pantallas y móviles están presentes en nuestra vida para trabajar, aprender o entretenernos. Disponer de gráficos tridimensionales que se manipulan directamente puede tener aplicaciones en el campo de la educación, por ejemplo, visualizando y haciendo encajar las piezas de un motor. Además, varias personas pueden interactuar de forma colaborativa, sin la necesidad de llevar gafas de realidad virtual. Estos displays pueden ser especialmente útiles en museos, por ejemplo, donde las personas simplemente se aproximan e interactúan con el contenido", explica el equipo investigador.

El equipo investigador presentará los resultados de su trabajo en la conferencia CHI 2025, que tendrá lugar en Yokohama (Japón) entre el 26 de abril y el 1 de mayo. Se espera la presencia de más de 4.000 investigadores e investigadoras en este evento en el que participarán empresas como Microsoft, Meta, Apple o Adobe, quienes presentarán los últimos avances en técnicas y dispositivos interactivos.

Esta investigación se engloba dentro del proyecto InteVol, liderado por la UPNA y financiado por el European Research Council (ERC), que financia los proyectos de más prestigio investigador dentro de la Unión Europea.