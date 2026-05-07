Murcia lleva la IA a la industria: "Esta tecnología no puede quedarse en una conversación inspiradora ni en una moda"

Jornada 'El futuro de la I+D+i en tiempos de IA', celebrada este viernes, donde se presentó el programa 'Info Proyecta IA'.

Las claves

Las claves Generado con IA Murcia lanza el programa 'Info Proyecta IA' para incorporar la inteligencia artificial en la industria regional y aumentar la competitividad empresarial. El programa, liderado por el Instituto de Fomento, seleccionará hasta 20 empresas para convertir retos reales en proyectos de innovación con metodologías y herramientas de IA. La estrategia regional de inteligencia artificial busca potenciar la administración pública, la sanidad, la educación y el tejido empresarial, con un enfoque integral que incluye a pymes y grandes empresas. La iniciativa se enmarca en la Red Europea de Empresas Seimed, fomentando la internacionalización y la innovación en colaboración con la Comunidad Valenciana.

La frase es demoledora y habla a las claras de cómo la irrupción y la rápida democratización de una tecnología puede ser perniciosa para la sociedad y para la economía. La frase es la siguiente: "La inteligencia artificial no puede quedarse en una conversación inspiradora ni en una moda pasajera, sino que debe traducirse en más capacidad para innovar, en mejores proyectos y en más competitividad para las empresas de la Región de Murcia".

Esta frase la pronuncia el director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), Joaquín Gómez, al presentar el nuevo programa 'Info Proyecta IA', una iniciativa con la que el gobierno regional da un paso más en la incorporación útil de la inteligencia artificial al tejido productivo regional.

El programa, en el que participarán un máximo de 20 empresas, está concebido para ayudar a las corporaciones industriales a convertir retos reales en proyectos de innovación definidos y listos para avanzar, mediante una metodología estructurada, herramientas de IA aplicadas al proceso y acompañamiento especializado.

La jornada de presentación ofreció una visión práctica sobre cómo integrarla en los procesos de innovación e I+D+I, se expusieron herramientas para tareas como la ideación; la vigilancia tecnológica; el prototipado; la experimentación o la gestión de proyectos y se compartieron casos reales de uso en empresas.

Asimismo, el encuentro permitió trasladar a las empresas una visión de futuro sobre la denominada innovación aumentada y sobre el nuevo papel que deben asumir los profesionales de innovación e I+D+I, cada vez más orientados a coordinar sistemas, talento y asistentes de inteligencia artificial.

En este sentido, el director del Info, Joaquín Gómez, destacó también que "con 'Info Proyecta IA' damos un paso muy claro en la hoja de ruta del gobierno regional para acercar tecnologías de alto impacto al corazón de la empresa, especialmente allí donde se toman decisiones que determinan el crecimiento futuro", añadió.

Cabe recordar que la región trabaja, a través de la Agencia de Transformación Digital, en el desarrollo de la I Estrategia de Inteligencia Artificial, una herramienta creada y diseñada para dirigir el despliegue de la IA y, sobre todo, para consolidar a esta pequeña Región en la élite digital.

"Esta Estrategia va a ser nuestra brújula para desplegar todo el potencial y todas las posibilidades de esta tecnología y que podamos emplearla, por ejemplo, para revolucionar las relaciones de los ciudadanos con la administración", señala el consejero responsable, Luis Alberto Marín.

La Estrategia, efectivamente, pone el foco en la administración pública y, en particular, en el ámbito sanitario y educativo. Pero tiene un enfoque integral que incluye también a los ciudadanos, a expertos e investigadores, a las pymes, los emprendedores y, por supuesto, a las grandes empresas y firmas multinacionales.

Y, de entre estas empresas, la industria, donde pone ahora el foco el programa 'Info Proyecta IA'. La mencionada sesión en la que se presentó el plan, que estuvo dirigida a directivos, responsables de innovación e I+D+I y profesionales que quieren anticiparse y rediseñar su forma de innovar, con independencia del tamaño de su empresa, contó con más de 70 asistentesde distintos sectores y con una notable presencia de empresas del ámbito agroalimentario y de defensa.

El nuevo programa se desarrolla en el marco de la Red Europea de Empresas Seimed, que es la red de apoyo a la internacionalización e innovación para pymes impulsada por la Comisión Europea, en la que participan la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. "El interés que ha despertado esta jornada confirma que la Región quiere jugar este partido desde el principio y con ambición. Con este nuevo programa reforzamos nuestra apuesta por una transferencia tecnológica pegada a la realidad empresarial", concluye Joaquín Gómez.