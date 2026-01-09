La ciberseguridad toma el mando en Murcia: de la doble copia en la administración a la implementación en la industria

Uno de los centros de datos de la Región de Murcia.

Murcia, como la totalidad de regiones, ha entendido la importancia de estar ciberprotegidos. Ya no sólo desde el punto de vista de la administración, sino desde su vertiente de aplicación a los sectores económicos, como la industria.

En la administración es importante tener un buen nivel de ciberseguridad y, en este sentido, la comunidad cuenta ya con una doble copia de seguridad de sus sistemas informáticos. La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital ha concluido el despliegue y puesta en marcha del proyecto Arkeo, un sistema de almacenamiento especial que custodia una copia adicional de las copias de seguridad de la infraestructura conocida como Crisol.

Esta última infraestructura, Crisol, alberga una copia de seguridad de los sistemas informáticos de la Comunidad, de más de una decena de ayuntamientos y de cuatro entes públicos.

El director general de Transformación Digital, Javier Martínez, explicó que "esta segunda copia es una doble capa de seguridad que, en caso de que alguno de estos organismos fuese afectado por un ciberataque, permitiría rescatar la información de una copia inmutable y fuera de línea".

El proyecto Arkeo cuenta con una inversión de más de un millón de euros cofinanciados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y se espera que su vida útil esté en torno a una década.

Este sistema se basa en cabinas de almacenamiento del tipo scale-out, que pueden hacer crecer hasta cientos de petabytes y que incorporan funciones que permiten el bloqueo de los datos que se depositan en ellas durante un periodo establecido, lo que las hace ideales para la protección de la información ante cualquier tipo de ciberataques.

"El proyecto Crisol suponía ya una innovadora y potente red de seguridad que ahora se ve complementada y reforzada con Arkeo. Somos conscientes de que el riesgo cero no existe, pero nuestra obligación como administración es poner todos los medios a nuestro alcance para evitar o minimizar posibles ataques", señaló Martínez.

En 2025, de hecho, el gobierno regional elevó su inversión en ciberseguridad hasta los 62 millones de euros, una cantidad que permite además ayudar a reforzar la ciberseguridad de los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Pero decíamos que concienciar a los sectores económicos de la importancia de la ciberseguridad también es capital. En este sentido, el Plan Industrial que el gobierno regional está ultimando incorporará una nueva línea de trabajo con el objetivo de afrontar los desafíos de la denominada Industria 4.0, que pasan en su mayor parte por la revolución de la inteligencia artificial y el refuerzo de la ciberseguridad.

Desde el ejecutivo autonómico se resume la línea de trabajo en el concepto 'Más Conectada', que será la séptima de las que el Plan Industrial contempla. "Sumar esta línea refuerza el carácter dinámico y en evolución del Plan Industrial", remarcó el consejero Juan María Vázquez.

Asimismo, adelantó que el plan contempla "mecanismos de control, seguimiento e impacto de las medidas que recoge". En concreto, incluye una decena de indicadores estratégicos, medibles y accesibles a través de los cuales se hará el seguimiento del plan y se revisará. "Estos indicadores, entre los que se encuentran el Valor Añadido Bruto Industrial, el Índice Producción Industrial o la inversión en I+D+i, son los que nos permitirán realizar un seguimiento real y en su caso ajustar los objetivos estratégicos del plan", añadió el consejero.

Otros indicadores que se usarán son los ocupados en el sector industrial, el número de empresas innovadoras, el volumen de exportación industrial, la superficie de suelo creado para industria, los certificados de ahorro energético, la potencia instalada de autoconsumo en el sector y el tráfico de mercancías que genera.

Juan María Vázquez trasladó que será el Consejo Asesor de Industria el que actúe como comité de seguimiento del plan, "que prevé una revisión intermedia para el 2030".

Igualmente, Juan María Vázquez se refirió a las actuaciones para reforzar su representatividad y capacidad de interlocución, que incluyen su ampliación "para mejorar el diálogo y la participación con todos los colectivos relacionados con el ámbito industrial". Así se incorporarán representantes del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia, la Universidad Católica de San Antonio (UCAM), la Fundación Isaac Peral y la Autoridad Portuaria de Cartagena.

De la administración regional se unirán representantes con responsabilidades en los ámbitos de Formación Profesional, del Instituto de Fomento y de Hacienda, con el objetivo de mejorar la coordinación entre las políticas de formación, empleo e industria y responder a los desafíos de empleabilidad.

Proyecto Resilmesh

Pero si hablamos de ciberseguridad aplicada a la administración pública y a la empresa privada, debemos hacer mención al proyecto Resilmesh, una iniciativa comunitaria destinada a reforzar la seguridad de las infraestructuras digitales estratégicas de la Unión Europea que acaba de entrar en su segunda fase.

En esta segunda fase, de mayor complejidad, se va a proceder a recrear escenarios operativos con un elevado grado de realismo en los que se simulan diferentes tipos de ciberataques para probar y evaluar respuestas coordinadas entre todos los países.

La Comunidad participa en este proyecto a través de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, que colabora con organismos de otros ocho países europeos como Irlanda, República Checa, Austria, Finlandia, Francia, Italia, Grecia y Portugal.

Todos estos participantes, en concreto, están tratando de avanzar en el desarrollo de nuevos algoritmos y herramientas informáticas basadas en Inteligencia Artificial, con el objetivo específico de detectar y predecir ataques mediante sistemas de alerta temprana.

En la Región de Murcia esta herramienta de ciberseguridad se aplicará de manera experimental en tres instalaciones consideradas críticas, como la administración regional y dos empresas, una de energías renovables y otra de robótica.