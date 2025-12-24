La Región de Murcia busca consolidarse en la élite digital con la I Estrategia de Inteligencia Artificial

Una de las reuniones de trabajo realizadas con representantes de grandes empresas durante el proceso de elaboración de la Estrategia de Inteligencia Artificial de la Región de Murcia.

La Región de Murcia está haciendo grandes esfuerzos para consolidarse como un referente nacional en el proceso de transformación digital, desde el impulso a emprendedores o pymes tecnológicas de la tierra a los esfuerzos por atraer a las grandes multinacionales hasta este rincón del sureste de la península.

El primer efecto visible y tangible de estos esfuerzos es la creación de un ecosistema digital tremendamente activo y dinámico que está llamando la atención tanto en España como fuera.

Solo en el último año, más de media docena de grandes firmas tecnológicas han elegido a esta comunidad de poco más de un millón y medio de habitantes para instalarse.

Grandes nombres del proceso de digitalización como ViewNext, filial del grupo IBM que ha abierto nuevas oficinas en la Región; la consultora tecnológica de origen japonés NTTData o dos gigantes de la ciberseguridad procedentes de Estados Unidos como Fortinet o CrowdStrike.

Una de las últimas en confirmar su presencia en la Región ha sido la multinacional tecnológica Stratesys, que está trabajando en la apertura de un centro de excelencia SAP para impulsar la innovación y la mejora de procesos.

El desembarco de estos gigantes digitales y tecnológicos va a ayudar a crear más de 2.500 puestos de trabajo.

Y el esfuerzo por atraer a las grandes firmas digitales sigue. Hace apenas un mes, la Región organizó una misión tecnológica a Estados Unidos que llevó al consejero de Transformación Digital hasta Silicon Valley, el corazón del proceso de transformación digital.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, se muestra confiado con respecto a la llegada de nuevas empresas “que nos van a ayudar a alcanzar el objetivo que nos habíamos marcado de crear cerca de 4.000 empleos tecnológicos a medio plazo”.

La Región, con poco más de un millón y medio de habitantes, cuenta además con un centenar de sellos EIBT (Empresas Innovadoras de Base Tecnológica) y lidera en los últimos años las listas de crecimiento de este tipo de firmas.

Dos de cada diez empresas de este tipo que se crean en España lo hacen en la Región de Murcia. En concreto, en torno a ese ecosistema digital en el que figuran incubadoras de empresas, emprendedores, universidades y centros de formación e investigación o pymes y autónomos tecnológicos.

El emprendimiento tecnológico, de hecho, supera las 200 empresas y genera una riqueza de casi 300 millones de euros, cifras que sitúan a la Región de Murcia como la séptima comunidad con mayor número de empresas tecnológicas de toda España. Es también la cuarta comunidad en facturación media por empresa y la quinta en número de spin-offs.

“Son pequeños hitos que se van sumando y que revelan el potencial de una maquinaria digital engrasada y en marcha”, señala Marín.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (c), junto al consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín (i) y el director general de Transformación Digital, Javier Martínez (d), durante la presentación de la Agenda de Transformación Digital .

El epicentro sobre el que pivota esta Región de Murcia Digital son la Agencia de Transformación Digital y la Agenda Digital 2022-2027. El primero, un organismo pionero en España que aglutina a más de 350 trabajadores cualificados y que conlleva una inversión de más de 200 millones de euros, es el encargado de dirigir este proceso de digitalización.

La Agenda Digital es la hoja de ruta para seguir avanzando en este camino, y supone una inversión de 600 millones de euros que a su vez van a movilizar más de 1.500 millones de euros de inversión privada.

El sector de la digitalización está mirando ahora hacia la evolución de la inteligencia artificial, un campo que, tras muchas investigaciones y desarrollo, llegó a nuestro día a día hace cerca de tres años, con la entonces sorprendente irrupción de ChatGPT. La IA sigue siendo sin duda una de las tendencias de futuro de este proceso de transformación digital, y la Región de Murcia ha trabajado desde el minuto uno para subir también a ese tren.

El Gobierno regional, a través de la Agencia de Transformación Digital, ha desarrollado la que es ya la I Estrategia de Inteligencia Artificial, una herramienta creada y diseñada para dirigir el despliegue de la IA y, sobre todo, para consolidar a esta pequeña Región en la élite digital.

La estrategia regional de IA redobla apuesta digital

“Esta Estrategia va a ser nuestra brújula para desplegar todo el potencial y todas las posibilidades de esta tecnología y que podamos emplearla, por ejemplo, para revolucionar las relaciones de los ciudadanos con la administración”, señala Luis Alberto Marín.

La Estrategia, efectivamente, pone el foco en la administración pública y, en particular, en el ámbito sanitario y educativo. Pero tiene un enfoque integral que incluye también a los ciudadanos, a expertos e investigadores, a las pymes, los emprendedores y, por supuesto, a las grandes empresas y firmas multinacionales.

“Se trata de una Estrategia transversal -incide Marín-, y para elaborarla hemos desarrollado un intenso trabajo en el que hemos contado con todos aquellos actores que tienen algo que decir en el desarrollo, funciones y aplicaciones de la IA. Y es también una estrategia que trata de maximizar las posibilidades y el impacto económico de esta tecnología de última generación, pero sobre todo lo que queremos es que sirva para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de nuestra Región”.

La Región tiene ya en marcha importantes proyectos basados en la IA, como la elaboración de un gemelo digital del Mar Menor; la aplicación de esta tecnología en el cribado de cáncer o asistentes virtuales que ayudan a los turistas y a los ciudadanos a realizar sus trámites administrativos.

“Estamos en un momento clave –reflexiona a modo de conclusión el responsable de este proceso-, un momento de rápidos cambios que están transformando nuestra forma de trabajar, de aprender, de comunicarnos y de relacionarnos. Nosotros somos una comunidad con limitaciones, castigados por la falta de financiación y con un tamaño relativamente pequeño dentro de España, pero hemos hecho una apuesta por la digitalización y estamos demostrando eficiencia, ambición e ilusión por seguir creciendo. La Estrategia de Inteligencia Artificial, sin duda, es un impulso renovado a esta apuesta digital que va a seguir llamando la atención de un sector, el tecnológico, que ya sabe de todo lo que somos capaces en la Región de Murcia”.