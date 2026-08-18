La Comunidad de Madrid gana autonomía tecnológica y seguridad: una IA propia e intocable

El consejero de Digitalización, Miguel López Valverde, durante la presentación de la Nube Soberana de IA. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid ha desplegado una Nube Soberana de IA para gestionar información pública con mayor seguridad y eficiencia. El proyecto, presentado en Alcalá de Henares, busca acelerar la transformación digital y reforzar la autonomía tecnológica de la región. La nueva infraestructura permitirá reducir tiempos en el desarrollo de servicios públicos y facilitará trámites administrativos en menos de cinco minutos. La iniciativa incluye la creación de una Oficina Técnica de impulso a la IA, un Consejo para la tecnología y un Comité de Ética para supervisar su uso.

La Comunidad de Madrid ha iniciado en Alcalá de Henares el despliegue de la Nube Soberana de IA, una nueva infraestructura digital que permitirá gestionar la información de la Administración regional con mayores garantías de seguridad y desarrollar con más rapidez nuevos servicios públicos.

El consejero de Digitalización, Miguel López Valverde, ha presentado este martes el proyecto en el municipio alcalaíno, donde se están implantando los primeros componentes de esta iniciativa por su elevada conectividad y posición estratégica junto a otras iniciativas vinculadas a la innovación y la industria avanzada. "Supone un avance para la autonomía tecnológica de la Comunidad de Madrid y nos permitirá incorporar la IA a los servicios públicos con las máximas garantías de seguridad, privacidad y eficiencia", ha señalado.

Esta Nube Soberana de IA permitirá aumentar la capacidad del Gobierno autonómico para procesar grandes cantidades de información, reduciendo los tiempos necesarios para desarrollar nuevas aplicaciones y mejorar la prestación de servicios públicos. Además, facilitará una gestión más eficiente de los recursos tecnológicos, optimizando los sistemas informáticos y contribuyendo a reducir costes asociados a licencias y servicios externos.

Para hacer realidad este salto tecnológico, la Comunidad de Madrid cuenta con la colaboración de compañías líderes que aportan capacidades de computación avanzada, almacenamiento seguro y gestión inteligente de la información. Esta alianza permitirá que los datos públicos se traten dentro de la propia infraestructura, reforzando su control y protección, y situando a Madrid a la vanguardia de la seguridad digital, la privacidad y el cumplimiento de la normativa europea.

El proyecto se enmarca en la estrategia del Ejecutivo madrileño para acelerar la transformación digital y consolidarse como una de las regiones europeas de referencia en innovación tecnológica. "Queremos que la tecnología se traduzca en mejores servicios, en una Administración más cercana y ágil y en nuevas oportunidades para los ciudadanos, profesionales y empresas. Damos un paso decisivo para desplegar todo el potencial de la IA con seguridad, responsabilidad y visión de futuro", ha apuntado el consejero.

Esta Nube Soberana forma parte de una estrategia propia en inteligencia artificial que tiene en la legislación sobre la materia uno de los hitos referenciales. Y es que cabe recordar que la Comunidad de Madrid ha lanzado este mismo año el anteproyecto de Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial (LADIA). Una norma que supondrá un “impulso definitivo” a los servicios públicos electrónicos y establecerá un marco “seguro, ético y adaptado a la singularidad de la región” del uso de esta tecnología, según palabras de su consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, el día de la presentación del documento.

Entre otras particularidades, pasos como los que se están dando en este sentido permitirán que los ciudadanos puedan realizar trámites con la Administración en menos de cinco minutos y fomentará la implementación de agentes para la comunicación directa. En definitiva, “redefine toda la relación que tiene la Administración con el mundo digital”.

El documento legislativo contempla la creación de una Oficina Técnica de impulso a la IA, un Consejo para esta tecnología y un Comité de Ética.

Este último analizará los resultados de las evaluaciones de impacto de las actividades realizadas por los sistemas y emitirá dictámenes y recomendaciones no vinculantes sobre las herramientas desplegadas por la autonomía.