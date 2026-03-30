Madrid acelera su apuesta por el emprendimiento tecnológico con 30 startups prometedoras y en fase de crecimiento

Foto de familia del Demo Day, con el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid ha reunido a más de 30 startups tecnológicas en salud, greentech y aeroespacial durante el Demo Day del Programa de Escalado de Redes de Emprendimiento Digital. Las startups han recibido acompañamiento especializado en estrategia, tecnología, financiación e internacionalización tras un programa intensivo de dos meses. Tres startups fueron reconocidas por su potencial de crecimiento: Cedrion (aeroespacial), Full&Fast (greentech) y Heuristik (salud). Las propuestas presentadas incluyen innovaciones en identificación biométrica sanitaria, almacenamiento energético modular y sistemas de purificación y refrigeración con plasma frío.

La Comunidad de Madrid ha puesto el foco en su ecosistema emprendedor con la celebración del Demo Day del Programa de Escalado de Redes de Emprendimiento Digital, una iniciativa que ha reunido a más de 30 startups tecnológicas con propuestas en salud, greentech y aeroespacial y que busca consolidar a la región como uno de los principales polos de innovación del sur de Europa.

El evento, celebrado en el Centro de Innovación Digitaliza Madrid, ha servido como cierre de un itinerario intensivo de dos meses en el que estas compañías han trabajado en la validación de sus modelos de negocio, el acceso a financiación y su preparación para escalar en nuevos mercados.

El programa, enmarcado en el proyecto RETECH y financiado con fondos europeos NextGenerationEU, ha estado orientado a empresas que ya contaban con soluciones validadas y capacidad de crecimiento, pero que necesitaban acelerar su tracción comercial y reforzar su posicionamiento. Durante este periodo, las startups han recibido acompañamiento especializado en áreas como estrategia de negocio, desarrollo de producto, tecnología, marketing, comunicación, financiación o internacionalización, junto a mentorización personalizada y acceso a redes de contacto con inversores y grandes corporaciones.

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, situó el alcance de la iniciativa en el contexto de la estrategia regional, subrayando que “hemos conseguido fortalecer el emprendimiento tecnológico y la innovación abierta en la región, consiguiendo que, actualmente, la Comunidad de Madrid sea el hub digital más importante del sur de Europa, superando en velocidad de crecimiento a competidores como Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París o Dublín”.

En la misma línea, el director general de Estrategia Digital, Ignacio Azorín, destacó que “la celebración de este Demo Day refleja la madurez y el potencial de las empresas que han participado en el Programa de Escalado y de cómo seguimos ampliando nuestras actuaciones para que startups y scaleups de sectores estratégicos puedan crecer, atraer inversión y generar empleo de calidad en la región”.

Uno de los elementos centrales del Demo Day ha sido la presentación de once startups ante un auditorio formado por inversores, empresas y agentes del ecosistema, con el objetivo de mostrar la evolución de sus proyectos tras su paso por el programa y facilitar conexiones directas con potenciales socios industriales y financieros.

En el ámbito aeroespacial, las propuestas han estado centradas en tecnologías vinculadas a drones, seguridad y operaciones avanzadas, con casos como el desarrollo de sistemas autónomos aplicados a defensa o nuevas soluciones energéticas para plataformas aéreas. En greentech, las startups han presentado tecnologías orientadas a la eficiencia energética, la electrificación y la sostenibilidad, con soluciones capaces de reducir de forma significativa el consumo energético en distintos entornos. En el ámbito de la salud, las propuestas han girado en torno a la digitalización asistencial, el uso de datos y nuevas herramientas para mejorar la precisión y seguridad en la atención a pacientes.

Entre las compañías participantes se han visto desarrollos que ilustran el tipo de innovación que busca impulsar el programa, desde sistemas de identificación biométrica que reducen errores en entornos sanitarios hasta tecnologías energéticas con potencial de ahorro muy elevado respecto a los sistemas actuales, pasando por aplicaciones avanzadas de drones en contextos industriales y de seguridad. Se trata de proyectos que, en muchos casos, ya han superado la fase inicial y se encuentran en un momento de crecimiento en el que el acceso a capital y a mercado resulta determinante.

El programa ha contado en total con la participación de 32 empresas a lo largo de su desarrollo, todas ellas con productos y servicios ya validados y con vocación de expansión.

Tres startups reconocidas

Como cierre del encuentro, la organización ha reconocido a tres startups por su potencial de crecimiento e impacto en sus respectivos sectores. Cedrion ha sido distinguida en el ámbito aeroespacial, Full&Fast en greentech y Heuristik en salud, en un reconocimiento que pone el foco en proyectos con capacidad de escalar y posicionarse en mercados internacionales.

Las tres startups reconocidas por la Comunidad de Madrid en su Demo Day.

En el caso de Cedrion, reconocida como el proyecto más destacado en el ámbito aeroespacial, su propuesta se sitúa claramente en el terreno del deep tech industrial. La compañía, fundada en 2017, ha desarrollado una tecnología basada en plasma frío y viento iónico que tiene dos aplicaciones principales: por un lado, la purificación de aire y superficies eliminando virus y bacterias sin generar residuos; por otro, sistemas de refrigeración para electrónica embarcada en sectores como la aeronáutica o la automoción.

En el ámbito greentech, Full&Fast, también distinguida en el programa, representa otro tipo de apuesta, más orientada a infraestructura energética y gestión de sistemas. La startup desarrolla soluciones de almacenamiento energético modular basadas en baterías (BESS) con gestión avanzada mediante IoT, diseñadas para ofrecer energía flexible, optimizar el consumo y facilitar la integración de renovables en distintos entornos.

Por su parte, Heuristik, premiada en el vertical de salud, se enmarca en el ámbito de la healthtech y la digitalización sanitaria, uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro del ecosistema emprendedor. La empresa ofrece biometría dactilar e inteligencia artificial para identificar a los pacientes y evitar errores y fraudes del sistema sanitario. Esto no solo elimina errores de registro, sino que también permite una gestión de flujos (citas, historial, pruebas) sin fricciones, lo que aumenta la seguridad y libera recursos del personal sanitario.