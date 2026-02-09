Trámites en pocos minutos y foco en la ética; claves de la ley de Administración Digital e IA de la Comunidad de Madrid

Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, durante su intervención en la clausura del VI Observatorio 5G. Sara Fernández

La Comunidad de Madrid (CAM) ha lanzado el anteproyecto de Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial (LADIA). Una norma que supondrá un “impulso definitivo” a los servicios públicos electrónicos y establecerá un marco “seguro, ético y adaptado a la singularidad de la región” del uso de esta tecnología, según palabras de su consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, durante la presentación del documento.

El escrito, que pasará a consulta pública en las próximas semanas y buscará su aprobación en la Asamblea durante el primer semestre del año, se alinea con prerrogativas europeas como la Ley de Servicios Digitales (DSA, de sus siglas inglesas) o el AI Act, con un enfoque humanístico. “Este tipo de sistemas nos van a ayudar sobremanera, pero siempre tienen que estar bajo la supervisión de las personas”, ha indicado el político.

Entre otras particularidades, ha señalado, permitirá que los ciudadanos puedan realizar trámites con la Administración en menos de cinco minutos y fomentará la implementación de agentes para la comunicación directa. En definitiva, “redefine toda la relación que tiene la Administración con el mundo digital”.

Esta afirmación pasa por la formación de los empleados públicos en esta materia, la determinación de cómo deben emplearse canales digitales como Cuenta Digital, el apoyo para la modernización del tejido corporativo y el refuerzo de la ciberseguridad.

“En estos tiempos, es necesario mantener el ritmo de la innovación”, ha dicho López-Valverde. “Queremos gobernar la inteligencia artificial de una manera transparente y trazable”.

Ética para la inteligencia artificial

En este sentido, el documento contempla la creación de una Oficina Técnica de impulso a la IA, un Consejo para esta tecnología y un Comité de Ética.

Este último analizará los resultados de las evaluaciones de impacto de las actividades realizadas por los sistemas y emitirá dictámenes y recomendaciones no vinculantes sobre las herramientas desplegadas por la autonomía.

López-Valverde ha reconocido que todavía no se ha montado este gabinete pero que estará compuesto de expertos en derecho y en esta tecnología, así como de personas relacionadas con la digitalización.

Asimismo, el anteproyecto no contempla un régimen sancionador, algo que tendrá que incluir la ley nacional de IA, que se espera para los próximos meses.

Polémica por el veto al acceso a redes sociales para los menores de 16 años

La redacción de esta normativa supone un paso e más en el plan tecnológico de la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Digitalización instaurada en 2023, y que ya ha ejecutado más del 98% de la estrategia marcada en sus inicios un año antes de la finalización de la estrategia.

Sin embargo, el universo digital avanza de una forma muy acelerada, dejando consecuencias sociales y mucho trabajo político detrás. En este sentido, los últimos días han estado protagonizados por la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años a fin de protegerlos del “salvaje oeste” en que, a su juicio, se han convertido estas plataformas.

Preguntado por la polémica generada al respecto, López-Valverde ha aseverado que la ley recién presentada no contempla ninguna casuística al respecto y que hay que “esperar” para ver cómo se podrá llevar a cabo la propuesta desde el punto de vista técnico.

“Hasta ahora, todo lo que se ha dicho es una vaguedad”. “Hay antecedentes como el intento de prohibir la entrada a páginas web de contenido adulto a los menores que han sido un desastre en términos de verificación y sistemas”.

Para el jefe del Ejecutivo regional, “es imprescindible dejarse de demagogias y cortinas de humo. Los técnicos y las familias son los que tienen que decidir cómo articular este tipo de decisiones y lo que es mejor para los jóvenes”.