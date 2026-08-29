La Rioja culmina con un plan de talento la intensificación de su apuesta estratégica por la innovación

La consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo que dirige Belinda León, junto con agentes del ecosistema riojano. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA La Rioja invertirá 800 millones de euros en innovación, ciencia, emprendimiento y talento en los próximos años. El nuevo Plan de Talento 2026-2028 busca atraer, retener y estabilizar profesionales cualificados mediante 28 acciones concretas. El plan se estructura en cuatro pilares: ecosistema colaborativo, formación alineada con el mercado, atracción de talento y retención con condiciones laborales atractivas. Se impulsan medidas como incentivos fiscales, servicios de acogida, programas de movilidad, y el desarrollo del TECHRIOJA y nuevos grados universitarios como Medicina.

El compromiso de La Rioja con la innovación tiene nombre y apellidos en forma de cifra: 800 millones de euros. Esa es la cantidad que el gobierno autonómico de esta comunidad ha comprometido en los próximos años en clave estratégica.

El resumen es el siguiente: casi 398 millones de euros para el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación; 30 millones de euros para la creación de un ecosistema de emprendimiento (EmprendeRioja); y 405 millones de euros recién anunciados este verano para un Plan de Talento.

Es la confirmación de algo que es un hecho desde que se inició la legislatura: la consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo que dirige Belinda León ha logrado cambiar el chip del gobierno autonómico hasta enfocarlo hacia una potenciación sin precedentes de la I+D+I y todos sus ámbitos asociados, como son los del emprendimiento o el talento.

La última confirmación ha llegado este mismo verano, con la presentación del Plan de Atracción, Retención y Estabilización de Talento de La Rioja 2026-2028.

La consejera León advierte que la iniciativa nace como respuesta a la necesidad de retener el talento que forma, especialmente entre los jóvenes cualificados. Para lograrlo, se ha diseñado una hoja de ruta articulada en cuatro pilares y 28 acciones que buscan revertir la fuga de jóvenes cualificados y posicionar a la región como territorio de referencia para el talento en España

"El verdadero reto que queremos asumir no está solo en generar talento, sino en fijarlo, desarrollarlo y convertirlo en un activo competitivo estable para el territorio", añadió la consejera.

El primero de los cuatro objetivos estratégicos es el de construir un ecosistema de talento sólido y colaborativo. Se trata de que ese ecosistema integre a empresas, sistema educativo, sistema CTI, clústeres, Administración y sociedad civil, alineando iniciativas y recursos hacia una visión compartida de largo plazo y reforzando la colaboración, el emprendimiento y la generación de actividad económica y empleo cualificado.

El segundo pilar es desarrollar talento alineado con las necesidades del tejido productivo. La idea es que haya una mayor conexión entre formación y empresa, facilitando itinerarios formativos y vocacionales que mejoren la empleabilidad y reduzcan los desajustes entre oferta y demanda de talento en La Rioja.

Atraer talento cualificado al territorio es el tercer objetivo, a través del incremento de la potenciación de la visibilidad de las oportunidades profesionales y la propuesta de valor territorial, destacando la calidad de vida, los servicios públicos y el entorno social como elementos diferenciales de atracción.

Por último, se quiere favorecer la retención y la estabilización del talento incorporado al territorio, promoviendo condiciones laborales y profesionales que impulsen la estabilidad, la motivación y la progresión profesional. Se fomentarán políticas empresariales y públicas orientadas a la conciliación, la flexibilidad y la formación continua, lo que contribuye a la competitividad de las empresas y al desarrollo económico y social sostenible de La Rioja.

Dentro de estos objetivos y pilares fundacionales del plan, habrá hasta 28 acciones concretas.

Entre las medidas más destacadas figuran la creación de una marca territorial y una red de embajadores y prescriptores del talento riojano en el exterior, el desarrollo de incentivos económicos y fiscales para atraer profesionales cualificados, servicios de acogida tipo softlanding para facilitar la instalación de quienes llegan o retornan, y una plataforma de intermediación avanzada entre talento y empresas.

También se refuerzan la Formación Profesional Dual, las microcredenciales universitarias y los programas de movilidad internacional para el talento joven, junto con el fomento del emprendimiento de base tecnológica y científica.

TECHRIOJA como motor

En cuanto a los focos destacados en la atracción del talento en La Rioja, el Plan incluye el desarrollo de las ciencias de la salud con el nuevo grado de Medicina en la Universidad de La Rioja y la evolución del CIBIR; los nuevos centros y laboratorios tecnológicos; los centros de supercomputación y el desarrollo e implementación del TECHRIOJA como motor de atracción.

El Plan se concibe como una política pública en red, liderada por el Gobierno de La Rioja y todos sus entes públicos, universidades, asociaciones empresariales y sindicales, Cámara de Comercio y centros tecnológicos y de investigación.

El Plan incorporará también un sistema de seguimiento y evaluación al final de 2028 sobre su pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto, con el objetivo de sentar las bases de la planificación de talento más allá de ese horizonte.

El ejecutivo regional, tal y como ha compartido en el encuentro con los miembros del Consejo Rector de Talento, apuesta por la atracción, formación y retención de talento para la economía riojana, incidiendo en la conexión entre educación y empresa, en la empleabilidad juvenil, el retorno de profesionales y una formación avanzada y tecnológica.

Durante 2026, el Gobierno de La Rioja ha culminado el despliegue de la planificación estratégica de región, dotando a la comunidad de un marco económico moderno, basado en un análisis riguroso y orientado.

"No se trata de documentos huecos, sino de herramientas de ordenación que permiten actuar con coherencia, anticipar decisiones y marcar el destino que queremos para La Rioja", ha puntualizado León.