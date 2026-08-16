Logroño triplica el impacto de su Plan de Digitalización del Comercio Local: de 20 a 65 empresas adheridas en un año

Las claves

Las claves Generado con IA El Plan de Digitalización del Comercio Local de Logroño ha triplicado su impacto, pasando de 20 a 65 comercios adheridos en un año. El II Plan ofrece formación gratuita, acompañamiento personalizado y licencias de pago de ChatGPT para los comercios participantes. El programa incluye consultoría especializada en herramientas digitales e inteligencia artificial, adaptándose a las necesidades de cada negocio. La omnicanalidad y la presencia digital son objetivos clave del plan para impulsar la competitividad del comercio local.

Parece cosa del pasado hablar de la digitalización del comercio. Hoy en día es muy difícil encontrar un bar, una tienda de ropa o un supermercado de barrio que no tenga algún elemento relacionado con la tecnología.

Pero lo cierto es que la tecnología evoluciona y los comercios que confían en ella deben readaptarse. Ni que decir tiene que aquellas empresas que todavía se aferran al papel y boli necesitan un empujón mayor.

Por eso tiene sentido que algunos ayuntamientos mantengan la vigencia de planes de digitalización para sus empresas. Uno de ellos es Logroño, que no solo ha reeditado un plan creado en 2025, sino que se ha dado cuenta ahora de su gran impacto, con un incremento notable de los comercios adheridos.

El Ayuntamiento de Logroño (La Rioja), en colaboración con la Cámara de Comercio, ha puesto en marcha este mes de julio el II Plan de Digitalización del Comercio Local, que ofrece de manera gratuita formación y acompañamiento a los negocios logroñeses adheridos.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, acompañado por la responsable de la empresa adjudicataria del proyecto, Sandra Romero, estuvo presente en la jornada de presentación del II Plan de Digitalización del Comercio Local

El Centro de la Cultura del Rioja fue la sede elegida para la celebración de esta jornada, que sirvió para presentar un plan que comenzó el pasado año con la prueba piloto y en el que participaron 20 negocios. Este año han querido adherirse al plan 65 comercios.

Durante la jornada, los comercios recibieron una presentación de los programas, la metodología de trabajo y los materiales que se entregarán. Además, realizaron una dinámica participativa en la que se buscaba facilitar el contacto entre ellos y llevar a cabo un primer momento de reflexión colectiva. La empresa encargada de los cursos ha estado llevando a cabo visitas y reuniones con los comercios para realizar un diagnóstico individualizado de cada uno de ellos.

Durante los meses del verano, todos los comercios recibirán formación grupal, estructurada en cuatro bloques temáticos y a partir de septiembre los comercios recibirán mentorías personalizadas, además de formación grupal. El II Plan de Digitalización del Comercio concluirá a finales de año.

Esta edición el proyecto presenta novedades que buscan adaptarse a las necesidades del comercio logroñés, ya que se va a estructurar en dos planes distintos. El primero de ellos es el de 'Consultoría especializada en herramientas digitales e inteligencia artificial', que busca ofrecer herramientas para sacar el máximo provecho a esta tecnología y utilizarla en beneficio del negocio.

Contarán además con licencias de pago de ChatGPT. A este plan acceden 20 comercios, algunos de ellos formaron parte de la edición pasada del Plan de Digitalización y otros, aunque se han adherido este año por primera vez, cuentan con un nivel de digitalización más elevado que les permite acceder directamente a este curso.

El segundo de estos planes es el propio 'Plan de Digitalización del Comercio Local' que, igual que el pasado año, busca ofrecer a los comercios de la ciudad un primer contacto con el mundo de internet, las redes sociales y la inteligencia artificial.

La omnicanalidad

Los planes cuentan con mentorías, atención y seguimiento personalizado del proyecto y del negocio, además de licencias de pago de ChatGPT para mejorar sus marcas comerciales.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha puesto en valor "el elevado número de solicitudes que se han recibido para formar parte del plan. Lo que pone de manifiesto en primer lugar, que se había detectado una necesidad que existía entre el comercio y desde el Ayuntamiento se le está dando respuesta y, en segundo lugar, que el comercio de nuestra ciudad se mueve, avanza y está más vivo e implicado que nunca".

En septiembre de 2025 comenzó este proyecto piloto del Plan de Digitalización del Comercio Local, que ya se postulaba con un proyecto a largo plazo, y que finalizó con 20 comercios de la ciudad más digitales, más presentes en redes y más formados en inteligencia artificial, entre otras habilidades.

El eje central de la formación, y uno de sus puntos fuertes, fue el asesoramiento y la personalización, adaptándose en cada caso a las necesidades del comercio y su clientela. El concejal de Promoción de la Ciudad ha querido destacar "la importancia de la omnicanalidad, ya que el comercio de la calle debe mantenerse vivo en la ciudad y, por ello apostamos con fuerza desde el Ayuntamiento, pero también somos conscientes de que es necesaria la presencia en el mundo digital, y que estos programas, son las herramientas para conseguirlo".