El centro de tecnologías del envase de La Rioja suma talento a pesar de su provisionalidad: la obra no acabará hasta 2027

De izquierda a derecha, la delegada del Gobierno de La Rioja, Beatriz Arraiz; el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán; la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz; y el director de la Fundación para la Transformación de La Rioja, Arturo Colina. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA El Centro Nacional de Tecnologías del Envase (CENTIDE) de La Rioja está en funcionamiento en instalaciones provisionales, mientras se construye su sede definitiva, prevista para 2027. A pesar de los retrasos y obstáculos burocráticos, el centro continúa sumando talento y aumentando su plantilla de investigadores altamente cualificados. En sus instalaciones provisionales, el CENTIDE ya ha realizado más de cuarenta servicios y estudios para empresas del sector regional, nacional e internacional. El centro impulsa la innovación en envases sostenibles y cuenta con una planta piloto única en España, además de colaborar con Ecoembes en el Observatorio del Envase del Futuro.

Habrá que esperar aproximadamente hasta después del verano de 2027 para que La Rioja pueda decir a voz en grito que ya está en marcha su flamante Centro Nacional de Tecnologías del Envase (CENTIDE).

Depende de cómo se mire, es una larga espera, pero hay dos notas de contexto que ayudan a entender la importancia de este hito. La primera, la más importante, es que las obras han comenzado. La segunda, no menor, es que este proyecto ha tenido que superar tantos obstáculos previos que se puede considerar un éxito que, aun así, se haya mantenido vigente.

Hace unos días, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, abanderó el protocolario acto de colocación de la primera piedra de las obras del CENTIDE. Es la culminación de un largo proceso de tramitación.

El centro, ideado allá por el año 2022, tuvo que paralizar su desarrollo burocrático por presuntas irregularidades en la gestión del suelo en el polígono industrial El Recuenco, donde está previsto que se construya.

Después de que los técnicos y los servicios jurídicos del gobierno de La Rioja advirtieran esta situación, el ejecutivo de Gonzalo Capellán y el Ministerio para la Transición Ecológica se vieron obligados a un redimensionamiento del proyecto.

Debido a lo anterior y a la importancia que tiene este sector para la región, se decidió que el centro debía arrancar su actividad desde la provisionalidad.

Así, el CENTIDE está desarrollando su actividad actualmente en dos naves alquiladas en el polígono Tejerías Norte, de 485 y 600 metros cuadrados, en el polígono industrial Tejerías de Calahorra.

Sus instalaciones incluyen dos laboratorios, un taller de fabricación de envases y una planta con maquinaria industrial, que alberga una planta piloto de selección de envases, única en España.

La voluntad riojana por superar este tipo de obstáculos le ha llevado incluso a estar planteándose la ampliación de investigadores de alta cualificación a pesar de esta provisionalidad. Así, actualmente la plantilla está compuesta por nueve profesionales, aunque en agosto está prevista una nueva incorporación. "Para finales de 2026, la Fundación para la Transformación contará con 12 personas, jóvenes con alta cualificación, trabajando en este proyecto", ha avanzado el jefe del ejecutivo autonómico.

Pero, ¿qué hay del nuevo edificio? Pues bien, no fue hasta el pasado mes de diciembre cuando se licitaron las obras, que por fin están ya en marcha.

La nueva sede se ubicará en tres parcelas que suman una superficie total de 12.152 metros cuadrados, de los cuales 6.112 están destinados al nuevo edificio. El presupuesto de la actuación asciende a 125 millones de euros, el 80% soportado por fondos propios de la comunidad autónoma y el 20% con la aportación de varios ministerios. Cuenta, como hemos dicho, con un plazo de ejecución de 16 meses.

El nuevo edificio dispondrá de una planta baja donde se ubicarán dos laboratorios, uno químico y otro de ensayos, con salas específicas para cromatografía y microscopía, una planta de industrialización y prototipado de más de 1.500 metros cuadrados, almacenes, salas de instalaciones, aseos y vestuarios; y una planta primera con zonas de trabajo con oficinas y despachos, salas de reuniones, aulas de formación, un auditorio con capacidad para más de 100 personas y una zona de restauración.

"Ponemos la simbólica primera piedra de algo que es mucho más que un Centro Nacional de Tecnologías del Envase, una primera piedra muy importante para este polígono de El Recuenco, para Calahorra y para la economía regional, donde este sector tiene un peso muy importante, y para el que será palanca tractora", ha apuntado Capellán, que ha estado acompañado por la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz; el director de la Fundación para la Transformación de La Rioja, Arturo Colina; y el director del CENTIDE, Jorge García.

Observatorio del Envase del Futuro

"CENTIDE se orienta en ser un actor relevante en proveer al sector, caracterizado por estar formado por pymes, de innovación y ser referente en ecodiseño y sostenibilidad", ha resaltado, a la vez que subrayaba el trabajo conjunto de las distintas administraciones para su impulso.

Asimismo, ha incidido en que el centro, en sus instalaciones provisionales en el Polígono Tejerías también en Calahorra, "ha desarrollado ya en dos años más de cuarenta servicios y estudios para empresas regionales, nacionales e internacionales del sector".

En colaboración con Ecoembes, además, ha puesto a disposición de las empresas del sector el Observatorio del Envase de Futuro, una plataforma online que forma e informa a las empresas de todas las novedades y tendencias en materia de envases sostenibles e innovadores, actividad que complementa con talleres mensuales en los que han participado ya más de 1.200 profesionales.

En España, según el último informe de HISPACK de 2024, el sector del packaging factura más de 40.000 millones de euros en nuestro país, aproximadamente el 3% del PIB nacional. Es uno de los sectores industriales más potentes y que muestra un crecimiento anual más acelerado y, por lo tanto, con más futuro. El sector del packaging ha crecido a un ritmo de más del 20 % de incremento anual en los últimos tres años.

La Rioja, a pesar de sus dimensiones, es la décima comunidad autónoma en facturación, con un volumen de negocio de 1.042 millones de euros, y cuenta con algunos subsectores muy importantes, como el del envase en madera o el envase en metal, ocupa una de las cinco posiciones punteras del país.