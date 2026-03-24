El ecosistema de emprendimiento de La Rioja cumple dos años: "Hemos pasado de las ideas a los hechos"

La consejera Belinda León, en el centro, rodeada de representantes de las entidades que forman este ecosistema de emprendimiento.

Las claves nuevo Generado con IA El ecosistema de emprendimiento de La Rioja celebra dos años desde la puesta en marcha de EmprendeRioja, un programa estratégico para impulsar la innovación regional. El Plan de Fomento del Emprendimiento, dotado con 30 millones de euros, ha permitido asesorar a más de 900 personas y activar once puntos de apoyo por toda la región. El número de entidades que colaboran en el ecosistema ha crecido de 44 a 54, facilitando la coordinación y el intercambio de información para optimizar resultados. El futuro Parque Científico Tecnológico TechRioja será clave para potenciar la ciencia, innovación, emprendimiento y colaboración entre empresas, universidades e instituciones.

Parece que fue ayer, pero ya han pasado dos años desde que La Rioja creó EmprendeRioja, un programa estratégico pensado para ayudar a propulsar la innovación en la región. Para celebrar esta efeméride, el gobierno autonómico reunió a su incipiente ecosistema para certificar que se ha pasado "de las ideas a los hechos".

Esta frase la pronunció la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, durante una jornada organizada, precisamente, para exhibir músculo, hacer piña y abrir nuevas posibilidades de conexión.

Muchas de las 54 entidades del ámbito público y privado, como ayuntamientos, centros tecnológicos, empresas, bancos, fundaciones y universidades, que engrosan el ecosistema de emprendimiento en la región, estuvieron presentes en esta jornada, donde también quedó claro que el gobierno regional tiene el objetivo de "conseguir más y mejores iniciativas empresariales, desde startups a pequeños negocios en el mundo rural", tal y como expresó la consejera Belinda León.

"Todos los que forman este ecosistema trabajan en favor del emprendimiento y la creación de empresas en esta comunidad autónoma", certificó.

León, que estuvo acompañada por unas cuarenta entidades, recordó que el ecosistema es uno de los ejes del Plan de Fomento del Emprendimiento, dotado de 30 millones de euros y que hace posible que "todas y cada una de las personas que quieren emprender en La Rioja tengan un asesoramiento personal, la mejor formación e información posibles, financiación a medida, espacios para poner en marcha su iniciativa y apoyo en la captación de negocio".

Cuando se presentó el plan, a principios de 2024, la propia consejera fue muy clara al hablar del por qué de esta iniciativa. "Cuando todo es una startup y todo es disruptivo o cuando escuchamos los mismos términos una y otra vez, podemos caer en la apatía y la indiferencia, y perdemos la sensación de emoción que nos impulsaba inicialmente a sumergirnos en el mundo de la innovación".

En su opinión, "startup, disrupción, unicornio y ecosistema emprendedor se repiten hasta la saciedad en discursos, artículos y conversaciones relacionadas con el mundo empresarial, sacrificando la frescura para convertirlos en clichés del marketing".

De ahí que para la consejera considerara importante por aquel entonces que, "en lugar de aferrarnos a un conjunto limitado de términos, deberíamos estar dispuestos a explorar nuevas formas de comunicar nuestras ideas y visiones".

Los firmantes iniciales del Plan de Fomento del Emprendimiento de La Rioja, 44 (que ya se han convertido en 54), tienen como propósito intercambiar información y mejorar la coordinación entre las acciones a realizar por cada uno de ellos, optimizando así sus efectos y la eficiencia en la consecución de resultados.

Dos años después, la consejera ha puesto en valor "el esfuerzo colectivo de estos dos últimos años, desde que pusimos en marcha este ecosistema, pasando de las ideas a los hechos y consiguiendo que La Rioja sea percibida como un territorio donde el talento se mueve y el capital arriesga, donde emprender es más fácil, más accesible y más posible".

El programa EmprendeRioja ha propiciado desde su puesta en marcha en marzo de 2024 el asesoramiento de más de novecientas personas (506 en 2025), la firma de seis protocolos con cabeceras de comarca y grupos de acción local (CEIP Rural, ADRA, ADR), y la activación de once puntos de asesoramiento y apoyo distribuidos por toda la región.

Además, la ADER tramitó en 2025 un total de 104 expedientes en la línea de subvenciones destinada a la promoción de emprendedores, que ofrecía hasta un 75% de ayuda en municipios de menos de 500 habitantes.

El Gobierno de La Rioja ha impulsado la cita de hoy, celebrada en forma de jornada, para activar las conexiones entre todas las partes y reforzar la cultura de comunidad, pasando de un modelo en el que cada actor opera de forma aislada a uno de suma colectiva. Entre los contenidos abordados en este marco, se han repasado las claves de un ecosistema (talento, capital, empresas, etc.), la situación de esta comunidad autónoma, el liderazgo y la coordinación entre organismos.

Uno de esos espacios compartidos, a la par que uno de los grandes proyectos del gobierno de La Rioja, será el Parque Científico Tecnológico, un recurso en donde se desarrollará la economía del futuro, apostando por el empleo, el emprendimiento, la innovación, los servicios avanzados, las incubadoras y aceleradoras de empresas.

TechRioja, que así se llamará el parque, estará ubicado en el recinto ferial de Albelda de Iregua y aspira a ser referencia para el ecosistema riojano de innovación, "con el objetivo de articular, integrar y potenciar la ciencia, la tecnología y la innovación, así como fomentar el emprendimiento, la generación de soluciones tecnológicas, la divulgación de conocimiento y la colaboración entre universidades, centros de investigación, empresas, instituciones y sociedad en general, con el fin de incidir en el desarrollo económico, empresarial, institucional, sostenible y social de la región", han explicado desde el ejecutivo riojano.