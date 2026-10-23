El Pacto Digital de Galicia arranca con el foco en la especialización tecnológica y en la inclusión digital

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La Xunta de Galicia, clústeres sectoriales y 19 empresas impulsan la renovación del Pacto Digital para avanzar en la especialización tecnológica, la soberanía digital y la inclusión social. El plan establece comités y grupos de trabajo enfocados en la contratación pública, formación para la ciudadanía y profesionales del sector TIC, además de la promoción del talento femenino. El uso de la inteligencia artificial se ha triplicado desde 2021 y ya está presente en el 67,4% de las empresas TIC gallegas, liderando la demanda de contratación y formación en la comunidad. Preguntas ¿Qué es el nuevo Pacto Digital de Galicia y quiénes lo promueven? El Pacto Digital de Galicia es una alianza público-privada para especializar la comunidad en tecnología, fomentar la economía del conocimiento y promover la soberanía digital y el software libre. Lo lideran la Xunta y AMTEGA, con clústeres sectoriales y 19 empresas firmantes. ¿Por qué la Xunta ha renovado el Pacto Digital trece años después del original? La Xunta ha renovado el pacto para actualizar la estrategia ante el avance de tecnologías disruptivas y la creciente adopción de IA en el tejido TIC gallego, según el informe OSIMGA 2025. ¿Qué impacto ya ha tenido la implantación de IA en las empresas TIC gallegas, según datos citados? El 67,4% de las empresas TIC gallegas usan o incorporan IA; su uso creció 76% en un año y se ha triplicado desde 2021, con procesamiento del lenguaje natural dominante. ¿Qué medidas concretas recoge el Pacto Digital para aumentar la inclusión digital de los ciudadanos? El pacto fija colaboración con empresas para formar a la ciudadanía (con especial foco en mayores), promover vocaciones tecnológicas escolares, ofrecer formación para empleados públicos y apoyar proyectos empresariales y becas. ¿Qué papel tendrán los grupos de trabajo y el Comité de Seguimiento en la gobernanza del Pacto Digital? El Comité de Seguimiento integrará Xunta, ICT Clúster, Ineo y tres empresas rotatorias para supervisar; los grupos de trabajo abordarán contratación pública, formación ciudadana y pública, soberanía digital y otros asuntos operativos.

Corría el año 2013 y la vocación de posicionamiento nacional e internacional de las comunidades autónomas estaba aún en pañales. La prioridad, por aquel entonces, era introducir el espíritu innovador en ciudadanía y empresas.

Con unas herramientas tecnológicas que aún no habían dado el salto cualitativo y cuantitativo que conocemos poco más de una década después, entidades como la Xunta de Galicia quiso poner la primera piedra de lo que a día de hoy es una de las comunidades más punteras si hablamos de disrupción.

En aquel año se firmó el llamado Pacto Digital, que permitió, entre otros logros, la instalación de centros de emprendimiento e innovación digital en Galicia por parte de Telefónica y Vodafone, la creación de un Centro de Excelencia en Business Intelligence por parte de DXC o la implementación del Plan DigiTalent para reducir la brecha entre la demanda y la oferta de talento digital, lanzar iniciativas para escolares como 'Tecnólogos por un Día' o crear becas para prácticas en empresas de TIC.

Pero 13 años después, la Xunta de Galicia, ha creído conveniente renovar sus votos con un nuevo Pacto Digital, que hace unos días celebró la primera reunión de esta nueva etapa.

Los miembros del nuevo Pacto Digital de Galicia, que incluye a la Xunta, los clústeres sectoriales y 19 empresas, se citaron en el Centro GaiasTech de la Ciudad de la Cultura bajo la dirección del máximo responsable de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA), Damián Rey.

El Pacto Digital Gallego tiene como objetivos principales la especialización de Galicia en tecnología y el fomento de la economía del conocimiento, reduciendo la dependencia externa mediante la promoción de la soberanía digital y el software libre, y trabajando conjuntamente para aumentar las capacidades digitales de los ciudadanos.

En esta primera reunión, los miembros del Pacto conformaron el primer Comité de Seguimiento, integrado por Xunta, las dos organizaciones sectoriales (ICT Clúster e Ineo) y tres empresas que rotarán anualmente.

Además, se crearon diversos grupos de trabajo: 'De la compra a la colaboración: análisis y evolución de las mejores prácticas en la contratación pública'; 'Formación digital para la ciudadanía'; 'Formación digital para empleados públicos y profesionales del sector de las TIC'; 'Soberanía digital y software libre'; y 'Pacto Digital' es el nombre de algunas de ellas.

Mediante la colaboración con empresas, el Pacto trabajará para lograr la inclusión digital, especialmente de las personas mayores; la promoción de vocaciones tecnológicas entre los estudiantes; la formación en tecnologías innovadoras para estudiantes y profesionales; el apoyo a proyectos empresariales y la creación de empresas; la promoción del talento femenino; o la identificación de retos y soluciones para la digitalización de la administración pública.

Y todo ello, según se desprende del informe 'Galicia Digital. Tecnologías Disruptivas en las Empresas TIC Gallegas. Edición 2025', publicado recientemente, en un contexto en el que las empresas del sector TIC gallego están acelerando la incorporación de tecnologías disruptivas. Según este documento, elaborado por el Observatorio de la Sociedad de la Información y la Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito a AMTEGA, la inteligencia artificial lidera este avance y está ganando presencia tanto en la actividad empresarial como en las necesidades de contratación y formación.

El 67,4% de las empresas gallegas de TIC utilizan inteligencia artificial o la incorporan a sus productos y servicios. Este indicador ha crecido un 76% en un año y se ha triplicado desde 2021, tanto en su uso como en su comercialización.

Más cifras

Entre las empresas que utilizan IA, el procesamiento del lenguaje natural es la tecnología más extendida, con un 75,1%, mientras que el aprendizaje automático para el análisis de datos alcanza el 46,1%. Sus usos se concentran en los procesos de producción (65,3%), marketing o ventas (42,1%) y actividades de I+D+I (38,9%).

La evolución es positiva en las diez tecnologías analizadas en el informe. Business Intelligence se consolida como la segunda más extendida, presente ya en el 52,4% de las empresas y con un avance anual de 3,8 puntos. El Internet de las Cosas alcanza el 38,1%, 1,5 puntos más que el año anterior, mientras que Big Data aumenta 1,6 puntos y llega al 36,6%.

La robótica registra el mayor avance relativo con un crecimiento del 83,1% y alcanza el 11,9%. Entre las empresas usuarias, el 47,5% combina robots industriales y de servicio.

Los chatbots también están experimentando un fuerte auge y alcanzan el 48,8% de las empresas de TIC, 12,4 puntos más que en 2024. Las tecnologías de realidad virtual, procesamiento de imágenes y hologramas avanzan cinco puntos y llegan al 30,5% del tejido tecnológico empresarial.

El blockchain se sitúa en el 45,8%, con un incremento anual de 5,6 puntos. Los gemelos digitales y la simulación alcanzan el 28,4%, 5,8 puntos más, y la impresión 3D llega al 31,9%, con un avance de 5,4 puntos.

El tamaño de la empresa influye en la implementación de algunas tecnologías. La inteligencia artificial alcanza el 79,3 % en empresas con 10 o más empleados, 15,6 puntos porcentuales por encima de las de menor tamaño. En Big Data, la diferencia es aún mayor: el 60 % de las empresas grandes la utilizan, frente al 29,3 % de las que tienen hasta nueve empleados.

El avance de estas tecnologías conlleva una mayor demanda de talento. La inteligencia artificial se consolida como la segunda área en la que las empresas han contratado o planean contratar especialistas en TIC, con un 28,8%. Además, es la principal prioridad de formación para las empresas con especialistas en TIC: el 66,5 % muestra interés en este ámbito, 7,4 puntos más que en 2024.