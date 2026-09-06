El sector vinícola gallego como ejemplo de cómo una estrategia autonómica aterriza en el tejido productivo

Las claves

Las claves Generado con IA La Xunta de Galicia impulsa la digitalización del sector vinícola con proyectos innovadores como Vitecgal y Civitas, financiados a través del programa Nexos. El proyecto Vitecgal desarrolla una plataforma integral basada en IA y gemelos digitales para optimizar la trazabilidad y eficiencia de las bodegas gallegas. Civitas, liderado por Viña Costeira, apuesta por la sostenibilidad y la economía circular en los viñedos, integrando tecnologías avanzadas y energías renovables. Estos proyectos buscan reducir la huella de carbono, optimizar recursos y mejorar la competitividad del sector vitivinícola gallego con cooperación público-privada.

Galicia es una de las regiones que con más ahínco ha luchado por impregnar de espíritu tecnológico tanto a la administración como a las empresas de la región. En este contexto, raro sería que determinados sectores tradicionales dieran la espalda a la estrategia disruptiva que sigue su comunidad autónoma. Y, para muestra, el sector vinícola.

La Ley de Inteligencia Artificial de Galicia, el tremendo impulso a la digitalización de la administración y los primeros acercamientos a la tecnología del futuro, la computación cuántica, son solo algunas estrategias de lo que la Xunta quiere y apoya.

En este sentido, la administración gallega ha financiado a través del programa Nexos un proyecto de I+D+I para digitalizar la trazabilidad del vino, creando un entorno tecnológico avanzado que abarque todo el ciclo productivo, desde el cultivo de la uva hasta la llegada del vino al consumidor. Esta iniciativa también incluye la mejora de la eficiencia mediante un gemelo digital de una bodega.

El coste total de este proyecto, que pretende modernizar y optimizar la toma de decisiones en el sector vitivinícola, supera los 750.000 euros, de los que la Consejería de Educación, Ciencia, Universidades y FP aporta el 60%.

El consejero Román Rodríguez, destacó en la visita a la Cooperativa Vitivinícola Arousana, que lidera el proyecto Vitecgal, que se trata de un ejemplo de la calidad y del nivel de nuestra I+D+I, "que está contribuyendo a la transformación digital del sector vitivinícola gallego".

En este objetivo conjunto de transformación digital y trazabilidad integral del vino participan empresas gallegas y de otros países, así como investigadores y centros tecnológicos.

Junto con la Cooperativa Vitivinícola Arousana, perteneciente a la denominación de origen Rías Baixas, los principales socios son Alia Technologies, compañía de Orense especializada en soluciones digitales y sistemas de gestión avanzada; e Inelsa Electricidad, firma de Sanxenxo que aporta su experiencia en sensorización y eficiencia energética.

El consejero de Ciencia resalta la capacidad del ecosistema de I+D+I de desarrollar proyectos punteros que traerán resultados para optimizar el sector vitivinícola gallego y que serán modelos "exportables" a otras comunidades o países.

Román Rodríguez destaca, además, que el programa Nexos de la Xunta es idóneo para que "empresas, centros tecnológicos y universidades trabajen conjuntamente para sacar adelante iniciativas como esta, que ponen de manifiesto el potencial de la innovación hecha en Galicia".

El proyecto Vitecgal desarrollará una plataforma integral para la optimización de todo el ciclo vitivinícola (del viñedo al consumidor) basada en la fabricación inteligente, en la tecnología avanzada, en el análisis y en la toma de decisiones basada en datos, en la inteligencia artificial y en la eficiencia energética.

La trazabilidad es un requisito administrativo, pero también un activo comercial. Saber exactamente de qué parcela procede cada partida, en qué condiciones se vendimió y cómo evolucionó en la bodega permite garantizar la calidad y responder con agilidad ante cualquier incidencia, además de contar la historia del vino con datos.

La monitorización del viñedo, mejorando el conocimiento en tiempo real del estado de las vides, permitirá optimizar los tratamientos fitosanitarios, aumentando así el rendimiento de la cosecha.

La trazabilidad digital garantizará la autenticidad del proceso y la inclusión de un gemelo digital de la bodega, así como la realización de auditorías de eficiencia energética, se traducirán en ahorros de consumo, reducción de la huella de carbono y una mayor facilidad para cumplir con certificaciones internacionales.

El programa Nexos de la Xunta de Galicia está dotado con 22,6 millones de euros para el período 2026-2028 y apoya el desarrollo de 37 proyectos en los que participan 138 empresas en ámbitos estratégicos para Galicia.

Y además del mencionado, hay otro proyecto vinícola incluido en este plan, en este caso con la cooperativa Viña Costeira como protagonista. Esta firma gallega lidera el proyecto Civitas (Circularidad integral en viñedo: naturaleza, tecnología y sostenibilidad), una iniciativa beneficiaria del programa Nexos de la Xunta de Galicia, en la que participan también las empresas Ecocelta Galicia, Fauna Útil y Soltec, además de las tres universidades gallegas y la spin-off Glecex.

Iniciativa pionera

El proyecto Civitas está enfocado a los viñedos gallegos de las denominaciones de origen Ribeiro y Valdeorras y se presenta como una iniciativa pionera y de alto impacto estratégico, que tiene como fin caminar hacia un modelo más sostenible y competitivo.

El objetivo es transformar el modelo productivo del sector vitivinícola, integrando tecnologías avanzadas y soluciones basadas en la naturaleza. La Xunta financia con 760.000 euros esta iniciativa, lo que supone el 60% de la inversión total.

El consejero destaca que la cooperación público-privada "es clave para avanzar hacia un modelo más competitivo y basado en el conocimiento". Además, este proyecto es una muestra de la extensión de la innovación por todo el territorio gallego, "es un ejemplo de que se puede hacer I+D+I de calidad desde muchos lugares de nuestra geografía".

Mediante el proyecto Civitas, las empresas implicadas pretenden reducir significativamente la huella de carbono, la implantación y gestión de coberturas vegetales funcionales, alcanzar la autonomía energética del viñedo, optimizar el uso del agua y de los fertilizantes y revitalizar la biodiversidad y la salud del suelo.

También buscan mejorar la actividad biológica con el uso de abonos orgánicos avanzados y la economía circular, además de la integración de herramientas de digitalización avanzada, energías renovables y sistemas de energía agrovoltaica en el viñedo.