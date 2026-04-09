Galicia afronta un año clave en aplicación de IA en la educación: será la primera región con una ley específica

Las claves nuevo Generado con IA Galicia será la primera región en aprobar una ley específica que regule el uso de la inteligencia artificial en la educación. La nueva Ley de Educación Digital establecerá qué está permitido y qué no para profesores y alumnos en el uso de IA en las aulas. La normativa exigirá evaluaciones de impacto de la IA en los proyectos de la Xunta, siguiendo el modelo europeo y protegiendo derechos fundamentales. Galicia albergará una nueva fábrica de inteligencia artificial centrada en salud y lanzará iniciativas para captar talento digital y mejorar la conectividad rural.

Fue sin duda uno de los grandes anuncios del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante el discurso inicial del Debate de Política General en el parlamento gallego. Si bien, el ámbito de la innovación y el tecnológico no fue el más recurrente en su alocución, Rueda sí reservó unos minutos a dar un gran titular: la comunidad autónoma que preside será la primera en contar con una ley específica que regule el uso de inteligencia artificial en las aulas.

Saber qué se puede hacer y qué no, qué está permitido y qué no, tanto desde el prisma del profesorado como desde el prisma del alumno, es el objetivo primordial de una nueva Ley de Educación Digital.

Las previsiones de la Xunta hablan de que esta legislación podría estar aprobada antes de que concluya el presente año. Aunque aún no se conocen apenas detalles concretos de los principales artículos de la normativa, todo apunta a que se irán conociendo en los próximos meses.

El idilio que mantiene Galicia con la IA suma, pues, otro hito con una legislación que engrosa la lista de iniciativas encaminadas a impulsar la tecnología del momento.

El primer gran hito, cabe recordar, fue la aprobación de la Ley para el Desarrollo e Impulso de la Inteligencia Artificial en Galicia, un marco normativo de carácter global que también se convirtió en la primera legislación autonómica en este ámbito.

Entre los principales titulares que deja la ley destaca la inclusión de una evaluación de impacto de cada una de los proyectos que acometa la Xunta y que tengan a la IA como parte del mismo. Será, por hacer un símil, como la evaluación de impacto ambiental que se exigía a cualquier proyecto, sólo que ahora el impacto también puede ser en relación con los efectos que provoque una tecnología como la protagonista de la ley.

Según esta ley, las actuaciones de la administración general de la comunidad autónoma y de su sector público que impliquen el uso de esta tecnología deberán contar con una memoria de proyecto de IA que, además de describir su funcionamiento y características detalladas, incluirá una evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales de las personas, según el modelo de la Oficina Europea de IA.

La norma está en plena conexión con la legislación de la UE y con las ideas expresadas por organismos multilaterales (como la OCDE, la Comisión Europea o el Consejo de Europa), que alientan a los gobiernos a desarrollar un entorno político que haga posible la adopción de sistemas de inteligencia artificial. de manera confiable y segura.

Para velar por el cumplimiento de estos principios y objetivos, la ley regula la creación de nuevos órganos, como la Oficina de Inteligencia Artificial de Galicia o el Consejo Gallego de Inteligencia Artificial, así como nuevas figuras, como el comisario de inteligencia artificial, que supervisará la prevención, detección y eliminación de riesgos y resultados negativos, o el inventario de sistemas de inteligencia artificial, que reflejará el ciclo de vida de cada sistema, desde su diseño hasta su desactivación.

Otra de las grandes noticias que dejó el pasado año 2025 fue el anuncio por parte de la Empresa Común de Computación de Altas Prestaciones Europea (EuroHPC JU) -una iniciativa conjunta entre la UE, distintos países y socios privados-, de que elegía a Galicia como sede para albergar una de sus nuevas factorías de inteligencia artificial.

Se trata de un espacio en el que la materia prima son los datos y el producto final es un determinado programa de IA, ya sea generativa, agéntica, de reconocimiento de voz o de imágenes…

Actualmente hay un total de 13 factorías con sede en 12 países (Alemania, Austria, Bulgaria, Eslovenia, España, en Barcelona; Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Polonia y Suecia), a las que se suman ahora las nuevas seis fábricas que se acaban de conceder en todo el continente, una de ellas la gallega.

La concesión de este proyecto al Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) supone que Alemania, España y Polonia sean los tres únicos países que cuentan con dos fábricas de IA en su territorio -Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) es la pionera en este ámbito-. Esta fábrica, por cierto, estará centrada en el ámbito de la salud bajo el nombre 1HealthAI.

Por cierto, en el campo de la I+D+I, el discurso de Alfonso Rueda también incluyó alguna que otra novedad. Anunció que la nueva Fundación Galtia lanzará este mismo año su primera convocatoria para captar talento de alto nivel.

En lo que respecta a la conectividad digital, Rueda anunció que se solicitará autorización al Gobierno central y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para comenzar a construir en el 2027 nuevas torres de telefonía y eliminar las zonas de sombra en el rural, con el objetivo de que el 100% de los gallegos tengan cobertura móvil.