Potencial Digital 2026 consolida a Extremadura como referente tecnológico del suroeste de España

Una de las ponencias de la pasada edición de Potencial Digital. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA Cáceres acogerá los días 24 y 25 de septiembre la tercera edición de Potencial Digital, el principal congreso extremeño sobre IA, transformación digital, ciberseguridad y robótica. El evento incluirá ponencias de referentes como Sara García Alonso, Carme Artigas y Enrique Dans, así como talleres, actividades prácticas y espacios para todos los públicos. Potencial Digital 2026 contará con una Pitch Competition para startups, zonas de simuladores, talleres de robótica para jóvenes y un foro de empleo para conectar talento y empresas tecnológicas. La digitalización en Extremadura ya ha permitido simplificar trámites administrativos, reducir tiempos y favorecer la relación entre ciudadanía, empresas y la Administración autonómica.

Cáceres (Extremadura) acogerá los días 24 y 25 de septiembre la tercera edición de Potencial Digital, el congreso extremeño de Inteligencia Artificial, Transformación Digital, Ciberseguridad y Robótica. El Palacio de Congresos será el escenario de la edición más ambiciosa celebrada hasta ahora, que llega bajo el lema 'Activa tu potencial' y estrena un formato de inmersión digital con más espacios, actividades prácticas y propuestas dirigidas a empresas, profesionales, emprendedores, estudiantes, familias y ciudadanía.

Potencial Digital acumula más de 10.000 asistentes en sus dos primeras ediciones, alcanzó 19 millones de impresiones digitales en 2025 y creció un 67 % respecto al año anterior. Estos datos lo consolidan como uno de los principales encuentros tecnológicos del suroeste peninsular. Potencial Digital forma parte de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027, impulsada por la Junta de Extremadura con una clara visión transformadora de su presidenta, María Guardiola, que ha situado la digitalización, la innovación tecnológica y la inteligencia artificial entre los ejes para modernizar los servicios públicos, fortalecer la economía y generar nuevas oportunidades en la región.

La iniciativa se desarrolla desde la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, con el objetivo de acercar la tecnología a empresas y ciudadanía, fomentar el talento digital y favorecer la inversión y el empleo cualificado. El consejero, Guillermo Santamaría, ha señalado que "Potencial Digital demuestra que Extremadura no quiere limitarse a contemplar la transformación tecnológica, sino participar activamente en ella y convertirla en oportunidades para nuestras empresas, nuestros jóvenes y el conjunto de la ciudadanía".

"Queremos que cualquier persona pueda entrar en Potencial Digital, experimentar, aprender y descubrir cómo la tecnología puede mejorar una empresa, abrir una oportunidad laboral, facilitar un proyecto emprendedor o transformar un servicio público", ha añadido.

La investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y astronauta de la Agencia Espacial Europea, Sara García Alonso, será una de las principales participantes de Potencial Digital 2026. Su trayectoria en la investigación científica y la exploración espacial constituye además un referente para despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas y jóvenes.

El programa contará también con Carme Artigas, referente internacional en inteligencia artificial y exsecretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial; Enrique Dans, profesor de Innovación en IE Business School; Pau García-Milà, cofundador de Founderz Business School; Lucía Halty, directora de la Cátedra de Innovación y Salud Mental Digital de la Universidad Pontificia Comillas; María Aperador, criminóloga especializada en ciberseguridad y CEO de BeValk; y Javier Sirvent, divulgador tecnológico.

También participarán Pilar Sánchez, Head of Top Creators and Agencies de YouTube; Fares Kameli, CIO de La Casa de las Carcasas; Leonor Ostos, de Telefónica; y Orfeo Balboa, Investment Manager en First Drop VC, junto a otros nombres que se anunciarán próximamente.

Una experiencia tecnológica para todos los públicos

Potencial Digital 2026 se desplegará por todo el Palacio de Congresos mediante diferentes circuitos, permitiendo que cada asistente configure su recorrido según sus intereses. El Auditorio Principal acogerá las ponencias de mayor alcance y se complementará con una Zona de Prensa, un estudio de podcast y la FunTech Zone by IRIA y Fundecyt-Pctex.

Las zonas expositivas y de simuladores mostrarán soluciones tecnológicas de forma interactiva, mientras que las salas anexas ofrecerán presentaciones y sesiones prácticas sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, transformación digital y robótica. Los niños y jóvenes podrán participar en los talleres de robótica 'Misión Tecno-Reto 360', con pruebas y competiciones relacionadas con el manejo de drones y robots.

Una de las novedades será La Terraza de Potencial, un escenario exterior con programación propia de ponencias, demostraciones y actividades. Entre sus propuestas figuran las sesiones sobre ciberseguridad de Suko el Espía, orientadas especialmente al público sénior, y talleres infantiles de robótica dirigidos a acercar la tecnología a las familias.

El emprendimiento ocupará un lugar destacado mediante el Pitch Competition by Sopra Steria, en el que startups en fases Seed y Growth presentarán sus proyectos ante un jurado especializado y competirán por más de 11.500 euros en premios.

Un asistente aplaude durante una de las ponencias de la pasada edición del Potencial Digital. DISRUPTORES

La anterior edición recibió más de 34 candidaturas de toda España y reunió a 19 proyectos ante más de 300 profesionales del ámbito empresarial, inversor e institucional. El encuentro incluirá también una Zona Startup y la participación de aceleradoras, incubadoras y fondos de inversión. Andalucía será la comunidad autónoma invitada a través de la Agencia Digital de Andalucía. Asimismo, regresará Hack The Box, el espacio de hacking ético con retos prácticos de ciberseguridad.

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital dispondrá de un espacio propio en el que técnicos de la Junta de Extremadura informarán a empresas, autónomos y emprendedores sobre programas de digitalización, ayudas, financiación y recursos públicos de apoyo. Este servicio permitirá resolver dudas directamente y facilitar el acceso a los instrumentos disponibles para impulsar la innovación y el crecimiento empresarial.

Talento y empleo tecnológico

El Foro de Empleo, que cuenta con SAP junto a AUSAPE, MainJobs y Experis, conectará a candidatos con empresas y oportunidades laborales del sector tecnológico. El espacio ofrecerá encuentros con reclutadores y actividades de orientación profesional, con el objetivo de facilitar el acceso al empleo digital y favorecer la retención de talento en Extremadura.

Potencial Digital 2026 contará con más de 40 empresas patrocinadoras y colaboradoras, el mayor respaldo empresarial de su trayectoria.

Entre ellas figuran Telefónica, Ayesa Digital, EY, Proofpoint, CrowdStrike, Fortinet, Oracle, Dell Technologies, Orange Empresas y Palo Alto Networks.

Esta participación refuerza el congreso como espacio de conexión entre la Administración, las empresas tecnológicas, el tejido productivo, los emprendedores, los profesionales y los futuros talentos del sector.

Una transformación digital que ya ofrece resultados

Potencial Digital forma parte de una transformación que ya está mejorando la relación de la ciudadanía y las empresas con la Administración extremeña.

La Junta de Extremadura ha pasado de apenas un centenar a más de 700 trámites digitalizados y ha simplificado 431 procedimientos, con reducciones medias del 57% en los tiempos de tramitación, del 70% en los documentos exigidos y del 41% en los datos solicitados. La carga administrativa se ha reducido hasta ahora un 26%, pero el plan es más ambicioso.

Solo durante 2025 se registraron 713.555 solicitudes electrónicas y la Administración autonómica supera ya los 1,5 millones de notificaciones digitales anuales. Además, 555 trámites permiten conocer el estado de los expedientes, frente a ninguno en 2023. Estos resultados muestran una transformación orientada a conseguir una Administración más sencilla, rápida y transparente, que reduzca desplazamientos, documentos y tiempos de espera.

La inscripción en Potencial Digital 2026 es gratuita e incluye el acceso a todas las actividades y espacios durante los dos días. El registro está abierto en potencialdigital.es.