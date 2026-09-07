Fomento de CPI en pueblos y digitalización de pymes: el doble compromiso valenciano con la innovación

Las claves

Las claves Generado con IA La Generalitat Valenciana impulsa la innovación en ayuntamientos y pymes mediante ayudas superiores a 1,2 millones de euros para proyectos de Compra Pública de Innovación (CPI). El programa de CPI fomenta tanto la demanda de soluciones innovadoras por parte de administraciones públicas como la participación de empresas en procesos de innovación. Se han asignado más de 767.000 euros para financiar la digitalización de pymes valencianas, apoyando la integración de tecnologías como inteligencia artificial, big data e internet de las cosas. Las ayudas a las pymes incluyen servicios de consultoría y adquisición de software y hardware avanzado, con el compromiso de mantener la inversión y fomentar la creación de empleo en la región.

El impulso a la innovación es una maquinaria que nunca para. No al menos en las administraciones autonómicas. Con el paso de los años, los diferentes gobiernos autonómicos han sabido desarrollar estrategias y crear entidades capaces de convertirse en el motor que hace posible que esa maquinaria funcione lo más engrasada posible.

Un ejemplo de ello es la Consejería de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana, que, o bien de forma directa o bien indirecta a través de algunos organismos públicos como Ivace+i Innovación, consigue inculcar el compromiso con la tecnología y la innovación en Ayuntamientos y empresas pequeñas.

Este mismo mes de agosto, hemos conocido una doble manera de hacerlo. En primer lugar, a través del citado organismo Ivace+i Innovación, ha concedido más de 1,2 millones de euros para respaldar ocho proyectos de Compra Pública de Innovación (CPI) en la Comunidad Valenciana.

Estas iniciativas persiguen fomentar el desarrollo de soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios que las administraciones locales y las entidades del sector público ofrecen a la ciudadanía.

Las ayudas se enmarcan en el programa de Impulso de la Compra Pública de Innovación, que contempla dos líneas de subvención diferenciadas: una destinada a estimular la demanda de I+D+I por parte de las administraciones públicas y otra orientada a favorecer la participación de empresas de la región en este tipo de procesos.

La consejera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha calificado la CPI como una "herramienta estratégica" para modernizar los servicios públicos e impulsar el desarrollo tecnológico del tejido empresarial.

A su juicio, se trata de un instrumento "muy útil" que permite a las administraciones "identificar retos concretos y transformarlos en oportunidades para que las empresas desarrollen soluciones innovadoras con un impacto real en la sociedad".

La línea dirigida a las administraciones públicas concentra la mayor parte de los recursos, con una dotación superior al millón de euros, lo que supone un incremento del 42,5 % respecto al ejercicio anterior.

Además, aumenta también el número de entidades beneficiarias hasta un total de seis, mayoritariamente organismos del sector público, aunque se mantiene la representación municipal.

Las actuaciones financiadas responden a las necesidades específicas de cada entidad beneficiaria. Así, los proyectos impulsados desde el sector público fomentan la difusión de la CPI entre las administraciones, promueven la incorporación de la innovación en el ámbito universitario, analizan nuevas oportunidades para su aplicación en el entorno portuario y apoyan el despliegue de este modelo de contratación en el sistema sanitario.

Por su parte, las entidades locales beneficiarias podrán diseñar estrategias para implantar la Compra Pública de Innovación, identificando los principales retos a los que se enfrentan y los servicios públicos susceptibles de mejorar mediante este instrumento.

Además de incentivar la demanda de soluciones innovadoras desde las administraciones, Ivace+i también respalda la oferta empresarial de I+D+I mediante una línea específica que facilita la participación de las empresas en licitaciones de CPI.

Estas ayudas financian parte del desarrollo de las soluciones tecnológicas que las administraciones requieren en sus pliegos de contratación. En esta convocatoria, dos empresas recibirán apoyo de la Generalitat por un importe conjunto superior a los 142.000 euros.

El objetivo, según ha señalado Marián Cano, "es que las empresas valencianas encuentren en la contratación pública un espacio para innovar, crecer y llevar al mercado soluciones con un elevado valor añadido".

Con esta resolución, Ivace+i Innovación continúa avanzando en la adjudicación de las ayudas de concurrencia competitiva correspondientes a 2026, orientadas a impulsar proyectos de innovación empresarial. Hasta la fecha se han concedido ya cerca de 12 millones de euros correspondientes a la convocatoria de 2026.

Tecnologías habilitadoras

La otra línea de impulso a la innovación que hemos conocido este mes de agosto la implementa directamente la citada consejería, que ha concedido ayudas por valor de 767.386,09 euros para financiar proyectos que integren tecnologías habilitadoras digitales en las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la Comunidad Valenciana.

El objetivo es impulsar la innovación y digitalización del sistema productivo mediante la incorporación de herramientas avanzadas basadas en la inteligencia artificial, big data o internet de las cosas, entre otras tecnologías avanzadas.

En total, se han presentado 101 solicitudes de ayuda a la edición de 2026 de la convocatoria INTECA, de las que se respaldarán económicamente 46. Además, se ha creado una lista de reserva con otros 16 expedientes, que podrán recibir la subvención si aumenta la disponibilidad presupuestaria o si alguna de las entidades beneficiarias renuncia a la ayuda o pierde el derecho a recibirla.

La aportación pública ayudará a las pymes y microempresas a sufragar servicios de consultoría especializada para el diagnóstico e implantación de soluciones digitales, la adquisición de software avanzado o el desarrollo de aplicaciones a medida, así como la incorporación de hardware y tecnologías vinculadas a la Industria 4.0, como sensores o equipos inteligentes. Se han excluido, en este caso, los gastos de personal y formación, los impuestos o las adquisiciones de carácter generalista.

Para recibir la subvención, las empresas beneficiarias también deberán asumir compromisos relacionados con el mantenimiento de la actividad y la creación de empleo. En concreto, las pymes deberán mantener las inversiones subvencionadas vinculadas a su actividad económica en la Comunidad Valenciana durante al menos dos años desde el pago de la ayuda, o cinco años cuando se trate de bienes que puedan inscribirse en un registro público.