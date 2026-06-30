Valencia suma y sigue tras su visita a California: amplía su 'sandbox' y crea un decálogo sobre inteligencia artificial

Las claves

Las claves Generado con IA Valencia amplía su 'sandbox' urbano tras su visita a California, permitiendo pruebas tecnológicas en colaboración con la Autoridad Portuaria. El Ayuntamiento aprueba un decálogo pionero sobre el uso de la inteligencia artificial, centrado en las personas y en la gobernanza responsable. La nueva alianza facilita que empresas, startups y centros de investigación prueben soluciones innovadoras en entornos urbanos y portuarios reales. El protocolo contempla formación gratuita para la ciudadanía y el personal municipal, así como colaboración activa con universidades y centros tecnológicos.

Hace unos días, DISRUPTORES daba cuenta de cómo el Ayuntamiento de Valencia había estrechado relaciones con OpenAI, NVIDIA, Google, la Universidad de Stanford y varias administraciones estadounidenses para acelerar su estrategia de inteligencia artificial.

En esa misión internacional, otro de los asuntos que causó sensación en los interlocutores de la delegación de la capital del Turia fue el sandbox urbano, ese banco de pruebas en entornos reales de la ciudad para testar soluciones tecnológicas.

Pues bien, estos dos asuntos, tanto la estrategia de inteligencia artificial como el sandbox, han sido protagonistas estos últimos días, ya que han ofrecido novedades importantes que contribuyen a dar la sensación de que el consistorio sigue tomándose muy en serio estos ámbitos por el bien de sus empresas y ciudadanos.

En relación con la inteligencia artificial, la Junta de Gobierno Local ha aprobado recientemente y por primera vez en su historia el decálogo sobre el uso de la inteligencia artificial. Esas diez normas servirán de guía para incorporar y utilizar esta nueva tecnología para mejorar los servicios municipales que se ofrecen a la ciudadanía.

Según este acuerdo, el compromiso del Ayuntamiento es que esta herramienta optimice los recursos públicos. "La inteligencia artificial no es una herramienta más; es un cambio de modelo que exige liderazgo, gobernanza y visión de futuro", ha explicado la concejala de Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Captación de Inversiones, Paula Llobet.

Así, el primer principio de este documento alude a una "IA centrada en las personas, desarrollada y utilizada conforme al marco europeo, con pleno respeto a los derechos fundamentales, la dignidad humana y los valores democráticos".

El decálogo aprobado también destaca la decisión municipal de abordar la IA "como un cambio de modelo organizativo, con liderazgo institucional y no como una mera adquisición tecnológica".

Además, alude a la responsabilidad del sector público que "garantiza la supervisión humana de las decisiones, la transparencia de los sistemas utilizados y la evaluación continua de sus resultados y efectos".

El Ayuntamiento también se compromete para formar de forma gratuita a la ciudadanía, "con atención específica a los colectivos con mayor riesgo de exclusión digital para que esta transformación no deje a nadie atrás".

Asimismo, el decálogo refleja la voluntad municipal de contar con la participación activa del personal y para ello asume su formación, recualificación y el diálogo permanente con la plantilla. También muestra "un apoyo activo al tejido económico de la ciudad" y habla del "papel de la ciudad como agregadora (no extractiva) de datos".

Por último, el Ayuntamiento detalla "la colaboración con las universidades, los centros de investigación y las entidades e infraestructura europeas de computación e inteligencia artificial, la protección reforzada de los derechos frente a los usos ilícitos o lesivos y la vocación de referencia europea en inteligencia artificial aplicada".

La aprobación de este primer decálogo no es una declaración de intenciones aislada, sino que consolida una estrategia de gestión ya en marcha. Valencia ya ha creado el Comité de Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial (CEGIA), ha impulsado la Oficina Técnica de IA y Datos, desarrolla proyectos basados en modelos abiertos y verificados, y mantiene acuerdos de formación punteros.

Vayamos ahora a por las novedades sobre el sandbox. La Junta de Gobierno Local aprobó la pasada semana el Protocolo General de Actuación entre el Ayuntamiento de Valencia y la Autoridad Portuaria de Valencia para impulsar una "alianza estratégica Puerto-Ciudad en materia de innovación y experimentación en entornos reales".

Modelo de 'sandbox' más abierto

"Este acuerdo supone un salto de escala para el sandbox urbano al permitir que la ciudad amplíe los recursos disponibles para proyectos innovadores más allá de los espacios, infraestructuras y activos de titularidad municipal", según ha anunciado la concejala Paula Llobet.

De hecho, a través de esta alianza, el sandbox urbano podrá conectarse con recursos de la Autoridad Portuaria de Valencia en el Puerto, incluidos espacios de dominio público portuario, infraestructuras físicas y tecnológicas y otros recursos adecuados para desarrollar actividades de prueba, validación y experimentación de soluciones innovadoras en condiciones reales.

"La iniciativa refuerza la colaboración entre la ciudad y uno de sus principales activos estratégicos, el Puerto de Valencia, y abre nuevas oportunidades para empresas, startups o empresas emergentes, universidades, centros tecnológicos, centros de investigación y otros agentes del ecosistema que necesiten validar soluciones en escenarios urbanos, logísticos y portuarios", ha asegurado la concejala.

Paula Llobet también ha destacado que "esta alianza permite avanzar hacia un modelo de sandbox más abierto, conectado con los grandes activos de Valencia y orientado a facilitar que las soluciones innovadoras puedan probarse en condiciones reales antes de su llegada al mercado".

En este sentido, la edil ha explicado que "Valencia ha creado un entorno único en Europa para favorecer la prueba y la experimentación en entornos reales con proyectos de innovación de empresas e investigadores que necesitan validación en su camino al éxito en el mercado".

El entorno portuario ofrece "capacidades singulares" para proyectos vinculados a la logística, la sostenibilidad, la digitalización, la economía circular, la descarbonización, la movilidad, la transición energética, la conectividad, la seguridad, los datos, la ciudad inteligente o la gestión avanzada de infraestructuras.

El protocolo contempla que la colaboración pueda desarrollarse en diferentes ámbitos: la puesta a disposición de recursos adecuados para actividades de prueba y experimentación; la identificación y atracción de proyectos de innovación; el intercambio de aprendizajes derivados de las experiencias que se desarrollen en entornos urbanos y portuarios; y la difusión conjunta de la alianza en foros y redes vinculados a la innovación, la tecnología y la experimentación en condiciones reales.