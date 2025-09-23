Valencia se erige por primera vez entre las 100 regiones más innovadoras de Europa con la fuga de talento como desafío

El sector innovador, emprendedor y tecnológico español ha alcanzado un nivel de madurez donde cada punto de la geografía destaca por su contribución al conocimiento y generación de propuestas más disruptoras, más allá de los grandes polos de Madrid y Barcelona.

Valencia se erige en este contexto en una de las regiones que está avanzando con paso firme y unas señas de identidad propias a la construcción de una economía digital que dote a la economía valenciana, y española por extensión, de una mayor competitividad.

La segunda edición del 'Observatorio LAB de I+D+i, tecnología y emprendimiento de la Comunitat Valenciana', presentada este 22 de septiembre en la capital del Turia, arroja nuevos datos sobre la foto fija de la región en la actualidad en la que hay luces, pero también sombras.

El informe publicado por Fundación LAB Mediterráneo en colaboración con el Ivie vuelve a insistir en las necesidades y recomendaciones detectadas hace un año respecto al peso de la innovación y la digitalización en la economía valenciana, pero añade aspectos novedosos que merecen ser tenidos en cuenta.

El más llamativo incide en que la Comunidad Valenciana se sitúa entre las 100 regiones más innovadoras de la Unión Europea, según la clasificación Regional Innovation Scoreboard (RIS). Javier Quesada, presidente ejecutivo de la Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I y profesor investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), coautor del estudio y encargado de su presentación, ha puesto el acento en la necesidad que existe de mantener esta posición, alcanzada este año por primera vez.

El investigador Javier Quesada, durante la presentación del informe este 22 de septiembre en Valencia.

Para ello, atar el talento a la región y evitar la fuga de los perfiles más cualificados es una de las cuestiones clave. "Tenemos que ser capaces de evitar la fuga de talento y, además, de atraer a aquellos investigadores que por, cuestiones como la nueva situación en EEUU, pudieran elegir la Comunidad Valenciana".

Aunque esta captación de nuevo talento debe realizarse, según el experto, "de acuerdo a nuestras necesidades y capacidades para que puedan desarrollarse aquí". Ahí, Quesada vierte sobre los centros tecnológicos parte de la responsabilidad para atraer a estos trabajadores especializados.

Gráfico sobre la posición de la Comunidad Valenciana entre las regiones europeas más innovadoras. Fundación LAB

"Han de llegar si tiene sentido con nuestra economía y si tenemos instalaciones y centros que pueden ofrecerles laboratorios y las herramientas necesarias para que lleven adelante su trabajo", ha añadido.

Por otra parte, se observa un incremento en la inversión total en activos intangibles (I+D, software, diseño, estructura organizativa), pero continúa siendo inferior a la media nacional (7,4% sobre el PIB en la Comunidad Valenciana frente al 8% del promedio).

Gráfico inversión en innovación de las CCAA. Fundación LAB

Y es que según se indica en el estudio, se han hecho avances en inversión en I+D, "pero no suficientes". El esfuerzo inversor en I+D del sector privado (gasto sobre porcentaje del PIB) ha crecido en los últimos años, hasta alcanzar los 800 millones de euros, pero sigue por debajo de la media (0,57% frente a 0,85%) y lejos de regiones como País Vasco, que eleva el peso de su inversión privada en I+D al 1,79%. Para alcanzar la media nacional sería necesaria una inversión adicional de 380 millones por parte del sector empresarial.

El 18% del PIB ya proviene de la economía digital

Por otra parte, estas inversiones favorecen el desarrollo de la tecnología y digitalización de la Comunidad Valenciana, donde el valor de la producción y del empleo que utiliza herramientas digitales alcanza los 22.350 millones de euros en la autonomía, lo que representa el 18% del PIB regional.

Si se observa el comportamiento de la digitalización en los años más recientes (2021-2023), tras la Comunidad de Madrid (+5%), la Comunidad Valenciana es la región donde más crece el VAB (valor añadido bruto) digital (+4,2%), aunque todavía se encuentra lejos de los porcentajes de digitalización de Madrid (30,3%), Cataluña (22,8%) o País Vasco (22,1%).