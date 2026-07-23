Cataluña declara de interés estratégico un hub digital a los cuatro años de idearlo

Las claves

Las claves Generado con IA La Generalitat de Cataluña ha declarado como estratégico el proyecto Catalunya Media City, un hub audiovisual y digital que llevaba cuatro años en desarrollo. El proyecto se ubicará en el antiguo recinto industrial de las Tres Chimeneas en Sant Adrià de Besòs y contará con más de 68.000 m² para empresas tecnológicas y creativas. La declaración estratégica agilizará trámites, especialmente para infraestructuras energéticas, facilitando la conexión y capacidad a la red eléctrica. Catalunya Media City aspira a ser un referente en Europa, generando miles de empleos y atrayendo talento internacional en los sectores audiovisual, digital y de videojuegos.

La tecnología avanza a pasos agigantados y, en consecuencia, debería hacerlo a la misma velocidad la administración, que muchas veces es la encargada de favorecer que determinados proyectos cristalicen.

Suele pasar, en cambio, que en ocasiones es la propia administración la que –directa o indirectamente- acaba perdiéndose en anuncios y burocracia que hacen que un proyecto tarde incluso años en empezar a salir del cajón.

Un ejemplo perfecto lo hemos conocido esta semana. La Generalitat de Cataluña ha anunciado a bombo y platillo la aprobación de la declaración de proyecto estratégico del proyecto que prevé la conversión del antiguo recinto industrial de las Tres Chimeneas, en la localidad de Sant Adrià de Besòs, en el "hub audiovisual y de investigación de referencia al sur de Europa", en palabras de la administración autonómica. Su nombre será el Catalunya Media City.

Pero este paso, que sin duda es importante para el proyecto, conviene decir que ha tardado cuatro años en materializarse.

La Generalitat creó el programa temporal para impulsarlo en 2022; en 2023, la administración autonómica y el Gobierno central formalizaron un convenio que aporta 60 millones de euros para financiar sus principales actuaciones; y en 2024, se estableció el protocolo de gobernanza entre la Generalitat, el Consorcio del Besòs, el Ayuntamiento de Terrassa y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que está previsto que también se incorpore.

Hasta esta semana nada más se supo. Y, de repente, se ha declarado como estratégico, algo que beneficiará su despegue pero que nadie se atrevió a hacer cuando el proyecto ya se había diseñado en la mente de los gestores políticos catalanes.

La declaración del proyecto como estratégico, además de poner de manifiesto el papel central de la iniciativa para el futuro de Cataluña, tiene efectos concretos en su ejecución. De esta forma, permitirá impulsar y agilizar actuaciones clave para el desarrollo de la iniciativa, especialmente las relacionadas con las infraestructuras energéticas, ya que refuerza que pueda acceder a una tramitación prioritaria en lo que se refiere a los permisos de conexión y capacidad a la red eléctrica, que se planifican a escala estatal.

Esto es especialmente relevante porque la implantación de un equipamiento como este requiere una potencia energética elevada y, con esta declaración, se reafirma su posición para que sea considerado proyecto prioritario en la asignación de capacidad y conexión.

La declaración se enmarca en la nueva figura de los proyectos estratégicos de inversión prevista por el Real Decreto-ley 7/2026. Una vez que el proyecto obtenga la declaración definitiva por parte del Estado, podrá acceder a medidas específicas de impulso administrativo, coordinación institucional y apoyo a la inversión.

Entre estas medidas se encuentra, por ejemplo, la facilitación del acceso y la conexión a infraestructuras eléctricas, hidráulicas y de transporte; la coordinación interadministrativa; el acceso preferente a programas de ayudas y fondos públicos; mecanismos de acompañamiento institucional; y el apoyo a los procedimientos autonómicos y locales.

En el ámbito energético, la declaración es especialmente relevante porque permitirá contar con suficiente potencia eléctrica para dar servicio a las actividades audiovisuales, digitales, tecnológicas, formativas y empresariales que se van a implantar. En este sentido, la declaración permitirá priorizar la planificación y acelerar la ejecución de las necesarias infraestructuras de la red de transporte eléctrico.

En el acuerdo, el gobierno catalán considera acreditado el interés público, social y económico del proyecto, tanto por su contribución a la transformación económica y digital de Cataluña como por la regeneración urbana del litoral metropolitano del Besòs, la preservación del patrimonio industrial, la creación de empleo cualificado y el refuerzo de las industrias creativas, audiovisuales y digitales.

También destaca el grado de madurez del proyecto, que ya dispone de planeamiento urbanístico aprobado, financiación comprometida, un modelo de gobernanza institucional definido y los instrumentos urbanísticos en fase de despliegue.

El Catalunya Media City es una de las principales apuestas estratégicas de la Generalitat para posicionar a Cataluña como uno de los grandes polos europeos de las industrias audiovisuales, digitales y del videojuego.

El proyecto se desarrollará principalmente en torno a la antigua central térmica y mantendrá una articulación funcional con el Parque Audiovisual de Cataluña, en Terrassa, y el Campus Diagonal-Besòs, con vocación de extender su red territorial con otras infraestructuras públicas.

Un ecosistema integrado

El objetivo es crear un ecosistema integrado que combine producción audiovisual, innovación digital, actividad empresarial, investigación, transferencia de conocimiento y formación especializada.

El proyecto nace de la necesidad de conectar talento, industria y tecnología para dar respuesta a los nuevos retos derivados de la producción virtual, las tecnologías inmersivas, la inteligencia artificial generativa y la convergencia entre los sectores audiovisual, digital y videojuego.

La rehabilitación de la Nave de Turbinas constituye el principal elemento emblemático del proyecto. El edificio se convertirá en un gran espacio destinado a la formación, innovación y experimentación audiovisual y digital, con una sala de experiencias inmersivas de más de 4.500 metros cuadrados y capacidad para hasta 4.500 personas, preparada para acoger congresos, ferias, exposiciones, conciertos, producciones audiovisuales y grandes eventos.

El proyecto también contempla cerca de 68.000 metros cuadrados destinados a actividad económica especializada para facilitar la implantación de empresas de los sectores audiovisual, digital, del videojuego, las tecnologías inmersivas, la inteligencia artificial y los servicios tecnológicos avanzados.

Este nuevo distrito empresarial podrá acoger a alrededor de 2.000 profesionales de alta cualificación y generar entre 3.500 y 5.000 puestos de trabajo indirectos e inducidos.

En el ámbito formativo, Catalunya Media City se convertirá en un nodo especializado en audiovisual, videojuegos y tecnologías creativas, así como de comunicación, información, ingeniería y humanidades.

Tendrá capacidad para recibir anualmente a miles de estudiantes y una comunidad formada por cientos de docentes, investigadores y personal investigador en formación.

El proyecto se integra en un sector audiovisual catalán formado por 4.457 empresas, con una facturación anual de 9.120 millones de euros, equivalente al 2,9% del producto interior bruto catalán, y cerca de 45.000 empleados.

El nuevo hub pretende reforzar este ecosistema, atraer nuevas inversiones ytalento internacional y consolidar a Cataluña como un referente europeo en las industrias creativas y digitales.