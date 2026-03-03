Barcelona emula a Madrid con XTalent Digital: formación 'tech' para más de un millar de discapacitados en cuatro años

Las claves nuevo Generado con IA XTalent Digital Barcelona formará en competencias digitales a más de 1.000 personas con discapacidad en cuatro años, en colaboración con Fundación ONCE y el Ayuntamiento. El centro ofrecerá 25 cursos en áreas como ciberseguridad, inteligencia artificial y análisis de datos, con titulación propia y acompañamiento para la inserción laboral o el emprendimiento. La iniciativa busca mejorar la baja tasa de empleo y reducir la brecha salarial que afecta a las personas con discapacidad en Cataluña. El nuevo centro, ubicado en el Parque Tecnológico de Nou Barris, será un polo inclusivo de talento digital y espera acoger a más de 6.000 personas al año.

XTalent Digital Barcelona, inaugurado a finales de febrero, será el encargado de formar en competencias digitales a más de un millar de personas con discapacidad en cuatro años, gracias al acuerdo impulsado por la Fundación ONCE y el Ayuntamiento de la capital de Cataluña, a través de Barcelona Activa y el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, con la colaboración del gobierno catalán y la bendición de la GSMA.

El éxito de la prueba piloto realizada el año pasado, en la que se formaron 61 estudiantes en un total de nueve ámbitos tecnológicos, demostró que era posible "consolidar un proyecto capaz de romper barreras y abrir la participación de las personas con discapacidad en el sector digital", asegura Sara Díaz, ejecutiva de sectores estratégicos y talento de Barcelona Activa. Este piloto fue el detonante para la creación del nuevo centro, ubicado en el Parque Tecnológico del barrio barcelonés de Nou Barris y que es la réplica del campus Por Talento Digital que ONCE ya posee en Madrid.

XTalent Digital Barcelona ofrecerá durante este año un total de 25 cursos con titulación propia sobre ciberseguridad, inteligencia artificial y análisis de datos, entre otros, dirigidos a las personas con discapacidad. Esta oferta formativa permitirá a este colectivo adquirir las habilidades y las competencias tecnológicas necesarias, mejorando así sus oportunidades de acceder a puestos de calidad que ofrece el sector digital.

"Se trata de un paso hacia delante de la Fundación ONCE porque estas personas con discapacidad de Cataluña puedan acceder a una formación tecnológica de calidad, de manera que se consolida un modelo que conecta talento, innovación y ocupación para ellos", afirmó Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE, durante la inauguración del nuevo centro.

El nuevo centro se enmarca dentro del polo digital barcelonés, que cuenta con más de 11.000 metros cuadrados, y se convierte a partir de ahora en el epicentro de la generación y desarrollo de talento digital universal e inclusivo, y prevé que cada año pasen por él más de 6.000 personas.

La fecha de la inauguración escogida para el nuevo hub de talento digital tiene mucho que ver con la proximidad de la celebración a la ciudad de uno de los eventos más esperados del año, el Mobile World Congress, que arranca este lunes. Este fue el motivo que John Hoffman, CEO de GSMA estuviera presente y que entregara entradas gratuitas para el evento para todos los estudiantes del nuevo centro de formación.

"XTalent Digital muestra cómo puede ser realmente el talento digital inclusivo, combinando formación especializada, orientación profesional, apoyo al emprendimiento y un entorno de aprendizaje plenamente accesible, todo en un mismo espacio. Iniciativas como esta demuestran que, cuando las instituciones se unen alrededor del talento y la inclusión, el progreso real llega y se refuerzan tanto las oportunidades como la posición de la ciudad como hub tecnológico de referencia", afirmó Hoffman.

Sara Díaz, ejecutiva de sectores estratégicos y talento de Barcelona Activa.

El despliegue de XTalent Digital dentro del Parque Tecnológico de Nou Barris se enmarca en el Plan de Impulso para el Empleo de Calidad de las Personas con Discapacidad 20215-2027, que se desarrolla dentro del Acuerdo Barcelona por el Empleo de Calidad. El nuevo equipamiento se estructura alrededor de tres grandes líneas de actividad: la formación y el talento; el emprendimiento y la innovación; y el ecosistema y la comunidad.

"Ofreceremos cursos de alta intensidad a los que podrán acceder alrededor de 250 personas cada año, independientemente de la discapacidad que tengan. Serán cursos gratuitos, sin selección previa, en los que los estudiantes que obtengan la titulación dispondrán de acompañamiento integral posterior, que realizaremos junto con ONCE, en la búsqueda de trabajo o en la creación de una empresa", explica Díaz.

Esta iniciativa inclusiva pretende romper con las estadísticas actuales, que indican que las personas con discapacidad representan el 3,1% de la población activa y tan solo el 2,8% de la población ocupada. La tasa de actividad de este colectivo se sitúa en el 37,1%, menos de la mitad que el resto de la población, mientras que la tasa de ocupación está en el 30,5%, un porcentaje 2,5 veces inferior que la del resto de la población. Como ejemplo, solo el 0,5% de los contratos formalizados en 2024 correspondieron a personas con discapacidad y, de estos, el 68% correspondieron a lugares de trabajo en Centros Especiales de Tragamo (CET). La brecha también afecta al salario, que se sitúa en un 25,1% inferior.