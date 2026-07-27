Segovia crea un centro de transferencia de conocimiento para potenciar la innovación en su sector cárnico

Las claves

Las claves Generado con IA Segovia impulsa un centro de transferencia de conocimiento para fomentar la innovación en el sector cárnico, con el apoyo de la Diputación, la UNED y la Fundación UVa. El proyecto cuenta con una inversión prevista de tres millones de euros hasta 2030 y busca abarcar toda la cadena de valor del sector, desde la producción hasta la distribución. Las alianzas estratégicas incluyen convenios dotados con 100.000 euros cada uno, destinados a desarrollar investigación aplicada y fortalecer la colaboración entre universidad y empresas. El objetivo es conectar el ámbito académico y empresarial, promoviendo la competitividad, profesionalización y sostenibilidad del sector cárnico en la provincia de Segovia.

El sector cárnico es uno de los principales motores económicos de la provincia de Segovia –si no el mayor-. En un contexto económico y social tendente a ir olvidando los sectores primarios, la consolidación de una cadena de valor que transite de la explotación ganadera a la producción industrial alimentaria es clave.

Y esa consolidación no puede producirse si no es con innovación. Eso es, al menos, lo que piensan en la Diputación de Segovia, institución que pilota el desarrollo de un centro de transferencia de conocimiento para, precisamente, reforzar la I+D+I en el sector.

Hace unos días, la Diputación segoviana firmó sendos convenios de colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y con la Fundación Universidad de Valladolid (UVa). Estos convenios son el germen de la puesta en marcha de este centro de transferencia del conocimiento de Segovia.

En la firma estuvieron presentes el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente; el vicerrector adjunto de Transferencia y Divulgación Científica de la UNED, Juan Pablo Catalán; y el gerente de la Fundación UVa, Francisco Javier Zaloña.

Se trata de una iniciativa que nace fruto de estas alianzas estratégicas para un proyecto que estará cofinanciado entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de Segovia. Para su desarrollo inicial, se han articulado convenios dotados con 100.000 euros cada uno, cuya vigencia se extenderá hasta finales del año 2027.

El objetivo de esta colaboración es desarrollar proyectos de investigación aplicada para las empresas del sector cárnico de la provincia, de tal manera que se impulse la innovación, se fortalezca la transferencia efectiva del conocimiento y se fomente la investigación aplicada, contribuyendo a mejorar la competitividad, la profesionalización y la sostenibilidad del sector cárnico en la provincia de Segovia.

Asimismo, la implicación de la UNED y la Fundación UVa garantiza la realización de estudios y actuaciones que faciliten la aplicación real del talento investigador.

Se aspira a tender un puente bidireccional entre el ámbito académico y la realidad empresarial, evitando que el conocimiento científico quede aislado y asegurando que se convierta en un motor de empleo, arraigo y desarrollo para la provincia de Segovia.

Nace con el espíritu de abarcar toda la cadena de valor que comprende el sector cárnico, desde la producción, la elaboración de piensos, pasando por la cría de animales, la distribución, la internacionalización, la innovación, la sostenibilidad o la logística. Se persigue así la creación de valor añadido, reteniendo el talento en la provincia y propiciando la investigación y la innovación.

El proyecto prevé un periodo para su implantación que discurre hasta el año 2030, con el despliegue de tres millones de euros, de los que uno será aportado por la Diputación de Segovia. En un primer periodo -hasta 2028- se desplegará un millón y medio, de los que 500.000 euros corresponden a la institución provincial. De esa consignación sale la financiación de los convenios suscritos con la UNED y la Fundación UVa. Y para el periodo 2029-2030 se calcula la inversión de otro millón y medio, con la aportación de la Diputación de 500.000 nuevos euros.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, ha explicado que el proyecto "quiere ser un espacio donde universidad, empresa, administraciones y sociedad trabajen en una misma dirección, para que las buenas ideas no se queden en los despachos o en los laboratorios, sino que lleguen a nuestros municipios, a nuestras empresas, a nuestros emprendedores, de modo que sirvan para mejorar la vida de las personas".

Por su parte, el gerente de la Fundación UVa, Francisco Javier Zaloña, ha valorado la posibilidad de "poner el conocimiento al servicio del desarrollo de la provincia", con la posibilidad de desarrollar estudios, análisis, pruebas piloto o soluciones tecnológicas aplicables a todo el proceso productivo, "conectando investigación, empresa y territorio". Una línea similar ha empleado el vicerrector adjunto adjunto de Transferencia y Divulgación Científica de la UNED, Juan Pablo Catalán, reforzando el "compromiso con los territorios" que mantiene esa institución académica, apoyando "actividades de referencia".

De Vicente ha añadido que el proceso incluirá la firma de nuevos convenios de colaboración con las asociaciones profesionales ligadas al sector cárnico que se encuadran bajo el paraguas de la Federación Empresarial Segoviana (FES), para establecer un verdadero punto de encuentro entre todos los ámbitos implicados, de modo que "se provoque el encuentro, en torno a una mesa en la que se sienten todos los actores implicados".