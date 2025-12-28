La digitalización rural, la supercomputación y la movilidad copan el año más transversal de Castilla y León

Acuerdos para garantizar la gestión de emergencias o desarrollar ciencias sociales o el programa CyL Digital centran el foco con un Ayuntamiento de Salamanca muy pujante en lo tecnológico.

Castilla y León pasa por ser una de las comunidades autónomas que con mayor transversalidad afronta la transformación digital. Lo hace por tres motivos concretos: el primero es la ventaja que da tener un buen ecosistema de supercomputación; el segundo tiene que ver con su gran dispersión territorial; y el tercero está relacionado con el hecho de que la Consejería de Transformación Digital lo es también de movilidad.

En todos estos ámbitos, la labor de la Junta de Castilla y León o de Ayuntamientos como el de Salamanca ha sido notable este año, lo que ha ayudado a contribuir a esa imagen de transversalidad con mayor fuerza.

Conviene ir por partes. Sobre el ecosistema de supercomputación, hay que hablar del Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE). El año arrancó de forma muy prolífica en esta entidad.

En apenas dos meses se han firmado un par de acuerdos que no hacen sino confirmar que la voluntad de este centro es ponerse al servicio de la economía, de la sociedad y de la investigación.

El primero es la inclusión de la Junta en la red CLARIAH-ES, lo que convertirá a Scayle en punto de contacto de la comunidad a nivel europeo para la investigación en Ciencias Sociales, Arte y Humanidades.

Scayle se une como infraestructura clave en supercomputación y procesamiento de datos para humanidades y ciencias sociales facilitando el acceso a herramientas avanzadas para la investigación en lingüística, historia, biblioteconomía e inteligencia artificial.

Pero hay más, apenas unos meses después, se firmó un acuerdo con la Unidad Militar de Emergencias (UME). Se trata de un protocolo general de actuación con la Unidad Militar de Emergencias (UME) para la colaboración en el proyecto 'Atlantis' de simulación y apoyo a la decisión de esta unidad.

Esta iniciativa de simulación para capacitación y predicción de escenarios precisa conocimiento y asesoramiento digital en cuanto a simuladores del riesgo, inteligencia de sensores, o evolución de la inversión virtual, así como inteligencia para el apoyo en la toma de decisiones ante catástrofes naturales, accidentes industriales u otras emergencias.

La movilidad también ha protagonizado buena parte de las grandes noticias en el ámbito digital de Castilla y León. En este sentido, este año se ha consolidado una herramienta para prevenir y reducir el número de siniestros en las vías autonómicas en las que abunda fauna salvaje.

Sobre la base de diferentes patrones, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha procedido a instalar una treintena de paneles que ofrecen a los conductores información en tiempo real del riesgo de presencia de fauna salvaje en la calzada. Se emiten diferentes señales de alerta en función del nivel de riesgo que exista en cada momento, según los algoritmos diseñados por la Universidad de Salamanca.

Y la tercera pata era la de la digitalización del mundo rural para hacer frente a lacras como el de la despoblación. Y hablar de ello es hacerlo de CyL Digital, uno de los programas de formación tecnológica con mayor impacto en todo el país y que año a año va mejorando sus cifras de impacto.

La gran noticia este año, no obstante, es que algunas zonas de Europa ya se han interesado por ese modelo. La Junta mantuvo este año una reunión de trabajo con el consejero regional de Administración Electrónica y de Agenda Digital y de Innovación del Véneto, Francesco Calzavara, en la sede diplomática de esta región italiana en Bruselas.

En la sesión, se analizaron los resultados alcanzados por el programa CyL Digital, que cuenta con 334 centros asociados en el medio rural, cinco aulas móviles y más de 200.000 usuarios presenciales y online, consolidándose como una herramienta clave contra la brecha digital y la despoblación.

Durante el encuentro, ambas instituciones coincidieron en la necesidad de impulsar alianzas entre regiones europeas. La delegación italiana no dudó en afirmar que su intención en fijarse en el modelo castellano y leonés para llevarlo a su región.

Y por último, dos detalles más que han marcado el año. El primero, la presentación de un ambicioso plan estratégico hasta 2030 relacionado con la medicina personalizada. Esta estrategia, afirman fuentes del gobierno regional, contribuirá a revolucionar la atención sanitaria al tratar a cada paciente en función de sus necesidades. De esta manera, también, se garantizará una incorporación ágil y eficiente en la cartera de servicios del servicio de salud (Sacyl), con nuevas prestaciones avaladas por el conocimiento científico y los avances tecnológicos.

Por último, conviene resaltar el papel que están jugando algunos ayuntamientos, como el de Salamanca, que este año ha reunido a 1.200 personas en la segunda edición del Salamanca Tech Summit, un eveto que aúna a startups, grandes 'tech' y estudiantes en torno a la tecnología.

Pedro Martínez, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca y organizador del Salamanca Tech Summit, lo tiene claro: "Se puede emprender e investigar en ciudades como esta gracias a su nuevo ecosistema 'tech'".