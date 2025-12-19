Salamanca Tech cierra un 2025 de ensueño y ya mira a un ilusionante 2026

El 2025 que ahora acaba ha tenido acontecimientos de todos los colores y hechos que han marcado un antes y un después en nuestras vidas, pero si hay alguien para el que ha sido un gran año ha sido para Salamanca Tech. El balance no puede ser más positivo y además abre la puerta a un ilusionante 2026 con nuevos proyectos para seguir creciendo.

Los hitos conseguidos en este año que cierra el telón ahora son muchos, como el despegue de la aceleradora de empresas Abioinnova, el empuje para la puesta en marcha del Puerto Seco como desarrollo logístico, la consolidación en el calendario tecnológico de Salamanca Tech Summit como un evento referente en el panorama nacional e internacional, el crecimiento exponencial en la promoción de este universo tecnológico salmantino y dos nuevos centros para 2026. Estos son algunos de los aspectos a celebrar en este 2025 y que refuerzan la hoja de ruta de este ambicioso proyecto.

Abioinnova comenzó su andadura el pasado mes de mayo y lo hizo con la entrada de nueve empresas, y ahora ya ha finalizado el plazo de la segunda convocatoria para entrar en esta aceleradora de empresas que a principios de 2026 formarán parte de este selecto grupo. “Es uno de nuestros mayores logros este año en Salamanca Tech, hemos conseguido romper el hielo y ya hay varias empresas funcionando en Abioinnova”, explica Pedro Martínez Córdoba, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca, el mismo que pone de manifiesto que el 2026 seguirá dando buenas noticias a esta aceleradora de empresas.

Otro proyecto que está cerca de finalizar su puesta en marcha es el Puerto Seco. Ya fue inaugurado oficialmente este mes de diciembre por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y llega como eje clave para la logística y el desarrollo económico de la provincia. Facilitará el tránsito de mercancías entre ferrocarril y transporte rodado. La Junta de Castilla y León ha invertido casi 34 millones de euros en la infraestructura.

El tercer punto fuerte de este 2025 para Salamanca Tech es la consolidación de la cita Salamanca Tech Summit como referente y punto de encuentro entre profesionales y expertos del sector tecnológico nacional e internacional. Se trata de un evento del ámbito tecnológico y de la innovación que fusiona investigación, transferencia de conocimiento, formación, divulgación tecnológica y networking de alto nivel. “Salamanca Tech Summit nos posiciona como una ciudad innovadora, emprendedora y donde las oportunidades se convierten en riqueza y empleo”, indica Pedro Martínez Córdoba, quien resalta que “ya nos sitúan en el mapa de la innovación y el emprendimiento, estamos en las candidaturas de emprendedores e inversores para desarrollar sus proyectos en Salamanca”.

Salamanca Tech, en el mapa tecnológico

Otro de los puntos a tener en cuenta en este 2025 ha sido la gran promoción de Salamanca Tech para continuar posicionando a Salamanca junto a las grandes capitales del desarrollo tecnológico. “Ha sido un año muy positivo para continuar situando a Salamanca en sectores claves que marcarán el futuro y que ya trazan el presente, como la IA, la biotecnología, y en general todo lo relacionado con la innovación”, agrega Martínez Córdoba.

“El objetivo es conseguir que cuando un emprendedor tenga en mente poner en marcha un proyecto en estos ámbitos piense en Salamanca y valore su desarrollo en nuestra ciudad”, añade el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca.

Crecimiento con dos nuevos centros más

Otros actores protagonistas de este universo tecnológico de Salamanca Tech han tenido un buen año en 2025 y es que en el Centro de Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial y en el Tormes+ también se han producido avances. Un claro ejemplo es el Tormes+ donde ha habido un crecimiento muy sustancial en la zona del coworking: ya hay cuatro nuevas empresas con 23 puestos de trabajo activos. La Escuela de Emprendimiento sigue generando nuevas promociones de egresados, que a su vez están obteniendo becas de formación para jóvenes menores de 30 años.

Además, en el Tormes+ se ha dado un salto cuantitativo y cualitativo, ya que cada vez hay más cursos, hay más actividades, la gente lo conoce más y todo ello ayuda a conseguir ese objetivo de democratizar las nuevas tecnologías. Acercar las nuevas tecnologías como drones, robótica e impresión 3D, entre otros, y que sea accesible a todos los ciudadanos es el reto, para que así después puedan utilizarlos en su vida profesional o personal.

En el Centro de Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial se puede medir el nivel de satisfacción con el hecho de que están pidiendo más espacio para poder acoger a más proyectos punteros. Para ello, Salamanca Tech contará con dos nuevos centros en 2026 que se sumarán a su amplia red de infraestructuras disponibles para dar respuesta a todas las demandas que tiene Salamanca Tech y debido al crecimiento que se está teniendo.

No obstante, todo este balance tan positivo de 2025 hace que 2026 se presente igual de ilusionante y con las mismas previsiones de crecimiento.