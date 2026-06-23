Airbus y su efecto tractor para el talento tecnológico de la provincia de Albacete

Las autoridades, en una demostración junto a un helicóptero de Airbus.

Las claves

Las claves Generado con IA Airbus inaugura su Digital Campus en Albacete, reforzando el posicionamiento tecnológico de la provincia. El proyecto generará entre 200 y 300 empleos de alta cualificación y prestará servicio a toda la división de Airbus Helicopters. La llegada de Airbus impulsa la colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y potencia el ecosistema de innovación local. El Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha se consolida como referente en innovación, con unas 70 empresas y más de 1.600 empleos.

No hay mayor regalo para un territorio que busca posicionamiento en un determinado sector relacionado con la tecnología que acoger el nuevo proyecto de una gran compañía. Esta es la historia del aterrizaje –y nunca mejor dicho– de Airbus en la provincia de Albacete.

Hace unos días, esta multinacional líder del sector aéreo abrió en territorio albaceteño su Airbus Digital Campus, un proyecto que contribuye desde ya a incrementar el posicionamiento que la provincia persigue en este ámbito.

La inauguración de esta nueva sede contó con la presencia del presidente autonómico de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lo cual demuestra la importancia del proyecto y del impacto ya no solo en la provincia sino en la región.

Pero fue el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, el que supo explicar qué supone para la provincia la llegada de Airbus y de su campus digital.

Por cierto, este Airbus Digital Campus es un proyecto con vocación internacional que prestará servicio a toda la división de Airbus Helicopters, reforzando áreas de alta especialización tecnológica. Desarrollo de tecnología de Albacete al resto del mundo.

El impacto más importante que generará este proyecto en la región tiene que ver con el talento. De hecho, solo de manera directa, Airbus prevé que este campus genere entre 200 y 300 empleos de alta cualificación.

Está ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha y las autoridades aplauden que se trate de un proyecto estratégico con el que la compañía "refuerza su apuesta por la provincia".

Y añaden: "Supone un nuevo paso en la consolidación de la provincia de Albacete como referente nacional e internacional de la industria aeronáutica y tecnológica".

En la inauguración, que también contó con la participación del presidente de Airbus España, Francisco Javier Sánchez Segura, y del consejero delegado de Airbus Helicopters España, Fernando Lombo, el presidente provincial subrayó que la apertura de este nuevo centro constituye una "magnífica noticia para Albacete y para toda la región, destacando que representa mucho más que una inversión empresarial o tecnológica: es una apuesta por el conocimiento, el talento y las oportunidades de futuro para nuestra tierra".

Cabañero señaló que el proyecto simboliza la evolución que ha experimentado la industria aeronáutica en la provincia de Albacete durante las últimas décadas, "pasando de ser un referente en fabricación, mantenimiento e ingeniería a incorporar ahora nuevas capacidades vinculadas a la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la gestión avanzada de datos y la transformación digital".

Es más, recalcó que "estamos viendo cómo Albacete sigue ganando peso dentro de la cadena de valor de una industria estratégica para Europa; no sólo fabricamos, mantenemos o diseñamos, sino que también vamos a participar cada vez más en los procesos digitales y tecnológicos que marcarán el futuro del sector", afirmó.

Y a todo esto va a contribuir más aún Airbus con su implantación en el territorio albaceteño, creando una reacción en cadena en materia de talento que también implicará a la Universidad de Castilla-La Mancha.

En este sentido, el propio Cabañero destacó especialmente el papel desempeñado por esta universidad y por el conjunto del ecosistema de innovación existente en la provincia.

"Lo verdaderamente importante es que proyectos como este permiten que muchos jóvenes puedan estudiar aquí, formarse aquí y desarrollar aquí su carrera profesional. Esa es una de las mejores noticias que puede recibir cualquier territorio", recalcó.

El presidente de la Diputación recordó que Airbus ha vinculado expresamente la implantación de este centro a la disponibilidad de talento y a la proximidad de la Universidad, poniendo en valor una colaboración que durante años ha permitido a la compañía incorporar profesionales altamente cualificados formados en Albacete.

Espacio de referencia para la innovación

Cabañero también resaltó el papel como espacio de referencia para la innovación y el desarrollo empresarial que desempeña el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, del que la Diputación es patrona aportando una financiación cercana a los 90.000 euros cada año.

Actualmente alberga unas setenta empresasy más de 1.600 empleos vinculados a sectores tecnológicos y de alto valor añadido, encontrándose además inmerso en un importante proceso de ampliación para dar respuesta a la creciente demanda empresarial.

"Este Parque es la demostración de que la innovación también puede crecer desde provincias de interior como la nuestra. Aquí se está construyendo un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, la investigación y la transferencia tecnológica, pero siempre con un objetivo muy claro: generar bienestar y oportunidades para las personas", explicó. Talento, talento y más talento, de presente pero también de futuro.

En resumen, tal y como enfatizó el presidente de la Diputación de Albacete, "la innovación solo adquiere pleno sentido cuando se traduce en empleo, actividad económica y oportunidades para la ciudadanía".

"Desde la Diputación defendemos una visión de la tecnología con rostro humano. La inteligencia artificial, la digitalización o la innovación industrial tienen valor cuando ayudan a construir una sociedad más próspera, más cohesionada y con más oportunidades para todos y todas", argumentó antes de concluir que "inauguramos un nuevo edificio, pero sobre todo inauguramos nuevas oportunidades para nuestra gente".

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Airbus es un gran ejemplo de una magnífica cooperación público-privada, "porque son industrias estratégicas, que deben tener mentalidad empresarial", aseguró.

Y analizó la llegada a Albacete también en clave internacional. "Airbus ha demostrado la enorme posibilidad que tiene Europa si cree en sí misma. Muchas veces es un problema de autoestima, de creer en nosotros. Y Airbus no solo se ha consolidado como una gran potencia en el sector, sino que, además, va a aportar y mucho al gran objetivo que necesita Europa, que es la apuesta por la tecnología", indicó.