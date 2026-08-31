El efecto multiplicador de las ayudas de Cantabria a la industria 4.0

Imagen de archivo de una visita de la presidenta Buruaga a las instalaciones de Dynasol. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de Cantabria ha incrementado un 16,2% las ayudas a la industria 4.0, movilizando inversiones un 69,2% superiores respecto a la convocatoria anterior. En la convocatoria de 2026, 21 empresas han recibido 1,43 millones de euros en ayudas para proyectos de transformación digital y modernización industrial. Las ayudas buscan fomentar la digitalización, la automatización y la innovación en procesos industriales, contribuyendo a la competitividad y al empleo cualificado en Cantabria. La línea de subvenciones Industria 4.0 está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y se integra en la Estrategia RIS3 de Cantabria.

Si hiciéramos un símil gastronómico sería como decir que sólo con poner un leve toque más de pimienta, el cocinero ha conseguido que ese plato sea el más vendido y haya conseguido mejorar las cifras económicas del restaurante.

Pero ni hablamos de restaurantes ni de pimienta. Hablamos de industria y de tecnología. El cocinero sería, en este caso, el Gobierno de Cantabria.

Las cifras están ahí. Con sólo un incremento del 16,2% de la aportación pública de una convocatoria con respecto a la anterior, las ayudas para que el sector industrial implemente nuevas tecnologías han logrado aumentar la cifra de inversiones movilizadas en un 69,2%.

Seguramente hay varias maneras de interpretar estos números, pero quizá la más evidente es la de que las empresas han comprendido la importancia de invertir en tecnología.

Dicho de otro modo, si bien es importante que un gobierno autonómico conceda ayudas públicas para contribuir a la causa, la aportación paralela de las empresas es cada vez mayor.

El caso es que el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha resuelto la convocatoria Industria 4.0 de 2026, con la concesión de ayudas por un importe total de 1.430.380 euros a 21 empresas de la región para impulsar proyectos de transformación digital, modernización e incorporación de nuevas tecnologías a sus procesos productivos.

Los proyectos beneficiarios contemplan una inversión subvencionada de más de 4,4 millones de euros, lo que evidencia el efecto movilizador de estas ayudas y el interés de las empresas cántabras por avanzar en la modernización tecnológica de sus instalaciones y procesos.

En la convocatoria anterior se concedieron 1,23 millones de euros a 17 empresas para el desarrollo de otros tantos proyectos, que movilizaron una inversión superior a 2,6 millones de euros.

La línea de subvenciones Industria 4.0 tiene como finalidad facilitar la incorporación efectiva de las tecnologías digitales al sector industrial, favoreciendo la automatización y mejora de procesos, la optimización de los sistemas productivos y el desarrollo de nuevos productos y modelos de negocio.

Entre las ayudas concedidas, destacan –por su cuantía- los 172.941,18 euros correspondientes a Dynasol Elastómeros, los 139.665,46 euros de Tecan Embalaje Industrial, los 135.474,01 euros de Consorcio Español Conservero, los 122.618,10 euros de Daimler Buses España, los 103.823,56 euros de Gamesa Induction y los 102.960,44 euros de José Peña Lastra.

La resolución de esta convocatoria da continuidad a la apuesta del Gobierno de Cantabria por la implantación de soluciones de Industria 4.0 en el tejido productivo regional.

Si echamos la vista atrás a la convocatoria anterior, entre los proyectos apoyados entonces se encontraban actuaciones de automatización y visión artificial, robótica avanzada y colaborativa, sistemas de gestión de planta industrial, digitalización de procesos productivos, trazabilidad, inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo de plataformas digitales, entre otras soluciones tecnológicas.

Empresas como Laboratorios Cosmodent, Talleres Victoriano García, Ingemotions, Nissan Motor Ibérica, Astemo Buelna, CYC Automoción, Manufacter, Manflow Spain Automotive o Centro Especial Buelna, entre otras, fueron beneficiarias de aquella convocatoria para desarrollar proyectos destinados a mejorar sus procesos, productos y modelos de negocio.

"Reto y oportunidad"

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado que la industria cántabra "tiene el reto y, al mismo tiempo, la oportunidad de avanzar en esta cuarta revolución industrial, incorporando de manera efectiva las tecnologías digitales y aprovechando su capacidad para mejorar los procesos, los productos y los modelos de negocio".

Y añade: "La transformación digital no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en conseguir que el mundo físico y el digital trabajen conjuntamente para crear una industria más inteligente, eficiente y capaz de adaptarse a los cambios en tiempo real".

Además, ha señalado el consejero que estas ayudas "permiten acompañar a nuestras empresas en un proceso de transformación que resulta imprescindible para incrementar su productividad, mejorar su competitividad y generar mayor valor añadido industrial en Cantabria".

Arasti ha reafirmado la apuesta del Gobierno de Cantabria por "una industria moderna, digitalizada y competitiva, capaz de generar empleo cualificado y de aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías" y ha puesto en valor que la continuidad de estas ayudas "demuestra que existe una demanda real por parte de las empresas cántabras para avanzar en la digitalización de sus procesos y que el apoyo público es importante para acelerar estas inversiones".

"Queremos promover", ha matizado, "una verdadera cultura de la innovación en nuestro sector industrial, facilitando que las empresas cántabras incorporen soluciones de Industria 4.0 que mejoren sus capacidades de negocio y les permitan competir en mejores condiciones en un mercado global".

Para el consejero, esta transformación "debe contribuir a incrementar el valor añadido industrial, el empleo cualificado, la capacidad de crecimiento de nuestras empresas y la oferta local de soluciones digitales".

Las ayudas Industria 4.0 pretenden fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación para su aplicación en los sectores productivos de Cantabria, así como apoyar la modernización y el desarrollo tecnológico de las pymes y promover la innovación en el entorno empresarial.

También persiguen impulsar proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental destinados a generar nuevos productos, procesos y servicios, mejorar la competitividad de autónomos y pymes, difundir la I+D+I e introducir de manera efectiva las tecnologías digitales en la industria.

La línea de subvenciones Industria 4.0 se enmarca en la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Cantabria y está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa FEDER de Cantabria 2021-2027.