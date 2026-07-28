Start Talent Cantabria: el programa 'cazatalentos' que busca solucionar retos gracias a los TFG y los TFM universitarios

Las claves

Las claves Generado con IA El programa 'Start Talent Cantabria' conecta startups y empresas innovadoras con estudiantes universitarios para resolver retos reales a través de TFG y TFM. La iniciativa, impulsada por SODERCAN, busca fortalecer la relación entre universidad y empresa, facilitar la transferencia de conocimiento y retener talento joven en Cantabria. Las empresas participantes pueden plantear proyectos en áreas como digitalización, análisis de datos, sostenibilidad o internacionalización, que serán desarrollados por los estudiantes. Paralelamente, la segunda edición del programa para empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTS) avanza con mentorías y premios económicos para los proyectos con mayor proyección.

De todas las fórmulas que las comunidades autónomas han ido implementando para reforzar, impulsar y desarrollar talento innovador, la que presenta Cantabria es diferente. De igual forma, pocas veces antes la solución a retos concretos de determinadas empresas o sectores se ha buscado en mentes universitarias.

El caso es que el Gobierno de Cantabria ha presentado 'Start Talent: talento universitario para startups'. Este programa es una iniciativa destinada a conectar startups, empresas innovadoras y personas emprendedoras de la región con estudiantes universitarios de último curso para el desarrollo de proyectos estratégicos vinculados a Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM).

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN), sociedad pública adscrita a la consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, es la que ha puesto en marcha esta iniciativa.

El consejero de Industria e Innovación, Eduardo Arasti, ha explicado que este programa persigue fortalecer la relación entre universidad y empresa, facilitar la transferencia de conocimiento al tejido productivo cántabro y contribuir a la atracción y retención de talento joven en Cantabria, uno de los principales retos a los que se enfrentan actualmente las empresas innovadoras.

Para presentar la iniciativa y resolver dudas sobre su funcionamiento, SODERCAN celebró la pasada semana una jornada informativa, dirigida a startups, jóvenes empresas innovadoras y personas emprendedoras interesadas en participar en el programa.

Las empresas participantes pudieron plantear necesidades o retos reales relacionados con su actividad para que sean desarrollados por estudiantes universitarios durante su TFG o TFM.

Entre las áreas susceptibles de abordarse figuran la digitalización de procesos, la implantación de nuevas tecnologías, la inteligencia de negocio y el análisis de datos, las estrategias de crecimiento y captación de clientes, la validación de productos o modelos de negocio, la internacionalización, la sostenibilidad y la eficiencia energética, entre otras.

El programa contempla un modelo de acompañamiento integral. Una entidad especializada en la gestión de talento universitario colaborará con SODERCAN para ayudar a las empresas a definir sus proyectos, identificar los perfiles académicos más adecuados, realizar el proceso de matching con los estudiantes y efectuar el seguimiento de cada iniciativa durante toda su ejecución.

Los proyectos tendrán una duración adaptada al calendario académico universitario y contarán con una dedicación estimada de alrededor de 360 horas de trabajo efectivo por parte del estudiante, lo que permitirá a las empresas avanzar en iniciativas estratégicas para su crecimiento y competitividad.

La participación en el programa tendrá carácter gratuito para las empresas seleccionadas y está dirigida a startups, empresas innovadoras y personas autónomas con actividad económica en Cantabria que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

Entre ellos, se incluye disponer de una actividad alineada con la innovación y plantear un proyecto susceptible de desarrollarse en el marco de un TFG o TFM con resultados concretos y aplicación práctica.

Además de favorecer el acceso a talento cualificado, la iniciativa busca generar nuevas oportunidades de colaboración entre estudiantes y empresas, facilitar futuros procesos de contratación, promover la innovación abierta y contribuir a incrementar la competitividad del ecosistema emprendedor cántabro.

Start Talent Cantabria se enmarca en la estrategia de SODERCAN para impulsar el emprendimiento innovador, reforzar los vínculos entre universidad y empresa y mejorar la competitividad del tejido empresarial regional mediante el aprovechamiento del conocimiento generado en el ámbito académico. La iniciativa contribuirá, además, a que estudiantes universitarios desarrollen proyectos con aplicación práctica y contacto directo con empresas innovadoras de la región, favoreciendo que el talento encuentre oportunidades profesionales en Cantabria.

Programa para EIBTS

La segunda edición del programa para la creación y escalado de empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTS) de SODERCAN, pasa a la siguiente fase con el inicio de las mentorías individuales por parte de los diez proyectos con mayor proyección de los 19 que han participado en la fase inicial de formación grupal.

Se trata de Laproa Biothec, Biomaglight Technologies, Datos Ninja, Co2nversions of the Environment, Vamos Rural Marketing, Archihorn, Particle Care, Útil, Intellcyst y Swin Division.

En la fase de mentoring individual, recibirán orientación y asistencia especializada para elaborar, complementar o perfeccionar el plan de negocio, y posteriormente podrán optar a premios en metálico y acompañamiento para su presentación a redes de inversores privados y a entidades públicas de financiación.

El programa EIBTS de SODERCAN contempla tres primeros premios dotados con 30.000, 25.000 y 20.000 euros, respectivamente, y siete accésit de 10.000 euros.

A la segunda edición se han presentado en total 44 proyectos empresariales, el mismo número que en 2025, lo que refleja el interés del programa de SODERCAN y el dinamismo del tejido emprendedor tecnológico de Cantabria, que está "en movimiento, creciendo y desarrollándose".

Los 19 mejor valorados en la selección previa han participado en una fase de formación integrada por talleres grupales sobre los ámbitos básicos para crear un negocio y competencias clave para emprender con éxito en el ámbito de las startups: liderazgo y estrategia; desarrollo de negocio; recursos financieros; marketing y comunicación: y capacitación tecnológica.

La relación de iniciativas seleccionadas refleja la diversidad y el foco tecnológico del programa, con proyectos que abarcan desde biotecnología y blue economy, hasta valorización y gestión de activos ambientales, plataformas de extracción y estructuración automática de información, industria 4.0 y automatización, healthtech y tecnologías médicas, soluciones de transformación digital para organizaciones, inteligencia artificial y automatización de procesos de negocio, software y servicios para entrenamiento deportivo, plataformas para nuevas experiencias de turismo rural, comunidades digitales de aprendizaje en data e IA, sistemas acústicos de alto rendimiento y soluciones edtech basadas en práctica guiada y role-play asistido por IA.