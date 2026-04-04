Cantabria mira a Cataluña y el País Vasco para estrechar lazos y consolidar su foco en atracción de inversiones y talento

Las claves nuevo Generado con IA Cantabria ha intensificado la colaboración con el País Vasco y Cataluña para fortalecer la innovación, la atracción de inversiones y el talento. El Parque Científico y Tecnológico de Cantabria celebró un encuentro empresarial con el Parque Tecnológico GARAIA, donde empresas de ambos ecosistemas presentaron sus proyectos y exploraron sinergias tecnológicas. La cooperación con Cataluña se ha enfocado en la transferencia de conocimiento, investigación y formación superior, destacando programas como 'Cantabria Tech Talent'. Cantabria ha escalado 10 puestos en el Scoreboard de la Innovación Europeo y se consolida como una de las regiones españolas con mayor orientación a la I+D+I.

Cantabria tiene clara su estrategia de futuro en relación con la innovación y el impulso a la transformación tecnológica de las empresas de la región y a la atracción de inversiones y de talento. Pero eso no quiere decir que no necesite alianzas ni promover la construcción de puentes con otras comunidades autónomas.

En este caso, esta vocación colaborativa ha quedado patente en un pequeño lapso de tiempo, ya que, con apenas unos días de diferencia, el gobierno cántabro ha mantenido sendos encuentros con representantes públicos de ámbitos relacionados con la innovación procedentes del País Vasco y de Cataluña.

Se trata de dos comunidades autónomas que no necesitan presentación en este sector, ya que suelen liderar, año tras año, los principales indicadores que sirven para medir el impacto en ámbitos como la I+D+I.

Por eso, Cantabria no ha querido desaprovechar el tren de tejer redes más tupidas con los ecosistemas vasco y catalán.

Con respecto al primero, el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha celebrado recientemente su primer encuentro empresarial con compañías del Parque Tecnológico GARAIA (País Vasco), una iniciativa que ha permitido conectar ambos ecosistemas innovadores y sentar las bases para futuras colaboraciones en ámbitos tecnológicos y de negocio.

Durante la jornada, las empresas participantes presentaron sus proyectos a través de pitches breves de cinco minutos, lo que facilitó una visión rápida y directa de sus áreas de especialización.

Por parte de GARAIA, intervinieron Ikusbat, Onenpro y Hazikoop, mostrando soluciones en ámbitos como la producción audiovisual estratégica, el desarrollo de software a medida y el acompañamiento empresarial.

Desde el ecosistema de PCTCAN, participaron el centro tecnológico CTC, Deduce Data Solutions y BC Iberian Consulting, que pusieron el foco en la transferencia tecnológica industrial, la inteligencia artificial aplicada a la optimización de procesos y la consultoría estratégica y de internacionalización.

Entre los principales intereses identificados tras esta jornada, en la que también hubo espacio para el networking, destacaron la colaboración en proyectos de digitalización, el desarrollo conjunto de soluciones tecnológicas y la exploración de oportunidades en mercados nacionales e internacionales.

Pero, como decimos, el acercamiento de Cantabria al País Vasco no ha sido el único. El Gobierno de Cantabria, la Universidad de Cantabria y la Generalitat de Cataluña han estrechado lazos de cooperación científica con el fin de explorar nuevas vías de colaboración científica en materia de educación superior, investigación e innovación con el fin de captar talento investigador, impulsar la transferencia de conocimiento o el desarrollo de programas formativos innovadores en un contexto marcado por los retos europeos y globales en ciencia y educación superior.

Así se desprende de la visita institucional que la consejera de Investigación y Universidades de la Generalitat de Cataluña, Núria Montserrat, ha realizado a Cantabria para reforzar la cooperación científica entre ambas comunidades autónomas en materia de transferencia de conocimiento, innovación y respuesta conjunta a los retos científicos y sociales.

La visita institucional incluyó un encuentro con el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, quien expuso las políticas de innovación que está llevando a cabo el Gobierno de Cantabria esta legislatura con una serie de medidas y proyectos, entre los que ha destacado el programa de formación en competencias digitales 'Cantabria Tech Talent' para formar especialistas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); el Programa de Hibridación en Competencias Digitales, una iniciativa formativa del Gobierno de Cantabria, diseñada por la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, junto con la Universidad de Cantabria (UC) y el sector TIC de la región; Green Valley Cantabria Tech, y la I Agenda Digital de Cantabria, una hoja de ruta que moviliza cerca de 400 millones de euros a través de 88 medidas concretas diseñadas para cerrar la brecha digital y potenciar la competitividad empresarial.

Una serie de medidas que, según Arasti, "ya están dando resultados" y, prueba de ello, es que Cantabria "se consolida como un motor de la transformación tecnológica en España", ya que, según los últimos datos de ejecución de fondos europeos, la región se ha convertido en la comunidad autónoma con mayor orientación a la I+D+I de todo el país en los fondos que gestiona como comunidad autónoma.

"Importante ascenso"

Ha destacado que "este esfuerzo cántabro ya tiene reflejo internacional", ya que, en los últimos dos años, Cantabria ha protagonizado un "importante" ascenso en el Scoreboard de la Innovación Europeo, "escalando 10 puestos en el ranking" y convirtiéndose en la segunda comunidad autónoma de España que más crece en este indicador, solo superada por Cataluña.

La visita institucional de la delegación catalana continuó con una reunión con la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, y el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, para intercambiar posturas acerca de los retos que ambas comunidades autónomas mantienen en ámbitos estratégicos como la ciencia, la investigación, la innovación y la digitalización.

Así, el consejero de Educación ha destacado la importancia de la colaboración interterritorial como herramienta para mejorar la calidad del sistema universitario, ya que, en su opinión, "los espacios de coordinación entre comunidades autónomas permiten trabajar de manera conjunta y avanzar cuantitativa y cualitativamente".

Por su parte, la rectora de la Universidad de Cantabria se ha mostrado partidaria de reforzar alianzas entre sistemas universitarios regionales en un entorno global competitivo y ha considerado que la colaboración "permite compartir recursos, generar proyectos de mayor impacto y mejorar la posición en el contexto europeo e internacional".

Finalmente, la consejera catalana ha defendido la colaboración como vía para avanzar con mayor rapidez en esos campos y ha puesto en valor el papel central de la universidad en la generación de conocimiento.