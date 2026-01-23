Neuromarketing turístico y una oficina del dato para aumentar el potencial tecnológico de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria pasa por ser una de las ciudades más comprometidas con la transformación digital y con la tecnología si se analiza desde el punto de vista de la administración local. Desde hace años el Ayuntamiento ha abanderado varias políticas digitales bajo el paraguas de la marca LPA que están transformando la realidad de la ciudad.

Una de las últimas novedades en este sentido ha llegado para satisfacer nuevas necesidades del sector turístico.

Turismo LPA del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y EMOTUR Lab, laboratorio de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) especializado en neuromarketing turístico, están desarrollando un estudio para conocer, desde la perspectiva científica, cómo perciben los visitantes los recursos promocionales de la ciudad.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, y el catedrático y director del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES) de la ULPGC, Sergio Moreno, han presentado la iniciativa, que supone analizar la experiencia de los turistas utilizando técnicas innovadoras de neuromarketing.

Este proyecto de investigación se está llevando a cabo con visitantes nacionales e internacionales en la propia Oficina de Turismo municipal y tiene como objetivo analizar, desde una perspectiva científica e innovadora, como los turistas perciben y procesan los materiales promocionales del destino.

Las investigadoras de neurociencia aplicada al marketing de la ULPGC, Melinda Suárez Suárez y Elizabeth González Guanche, y el técnico de marketing, Andreu Rodríguez Gnadlinger, trabajan con los visitantes con técnicas que permiten medir de forma objetiva la atención, la percepción y las emociones que generan distintos estímulos visuales.

El concejal de Turismo, Pedro Quevedo, destaca que "este estudio nos permite dar un salto cualitativo en la forma en la que entendemos la comunicación turística, incorporando el conocimiento científico para mejorar la experiencia del visitante y la eficacia de nuestros mensajes".

Asimismo, subraya que "la colaboración con la Universidad refuerza nuestro compromiso con un modelo de gestión turística basado en la innovación, la sostenibilidad y la toma de decisiones apoyadas en datos reales".

Por su parte, el director del proyecto, Sergio Moreno, apunta que "la investigación es la llave de la innovación turística Los resultados del estudio de EMOTUR evidencian que la experiencia del viaje se construye, en gran medida, desde procesos emocionales no siempre conscientes, y que no siempre coinciden con lo que el visitante verbaliza o declara".

El estudio combina metodologías experimentales y declarativas, integrando técnicas de seguimiento ocular, análisis de micro-expresiones faciales y cuestionarios post-experimento. Entre los estímulos analizados se encuentran la nueva página web de Turismo, distintos soportes publicitarios urbanos (mupis) y vídeos promocionales del destino.

Los objetivos principales del proyecto son comprender cómo es percibida la nueva web turística y la atención que genera, analizar el impacto visual de los mupis y determinar las emociones que despiertan los vídeos promocionales. La muestra está compuesta por turistas reales captados directamente en la oficina de información turística, lo que garantiza la validez y aplicabilidad de los resultados.

Pedro Quevedo señaló además que "en un contexto turístico global altamente competitivo y saturado de información, resulta clave conocer cómo reaccionan los visitantes ante nuestros contenidos para seguir posicionando a Las Palmas de Gran Canaria como un destino innovador y de calidad".

Con esta iniciativa, Turismo LPA y la ULPGC refuerzan su apuesta por la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento al sector turístico, situando a Las Palmas de Gran Canaria como un referente en el uso de tecnologías y metodologías innovadoras al servicio del desarrollo turístico sostenible.

En este sentido, nadie esconde la importancia que tienen en investigaciones como estas los datos. Alimentar con datos cualquier desarrollo tecnológico es capital para unos buenos resultados.

Y de datos también saben y mucho en el ayuntamiento grancanario. En este inicio de año se ha adjudicado el contrato para la implantación de la Oficina del Dato, un proyecto estratégico que permitirá avanzar hacia una organización municipal guiada por el uso inteligente, seguro y eficiente de los datos.

La oficina del dato

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Monentia SL por un importe de 962.965,81 euros y contempla el diseño, la implantación y el mantenimiento del modelo de Gobierno del Dato durante un periodo de tres años.

Esta iniciativa, impulsada desde el Área de Modernización de la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, supone un paso decisivo en la estrategia de transformación digital del Consistorio y se alinea con los objetivos de la Agenda Digital Municipal.

La Oficina del Dato permitirá mejorar la calidad de la información disponible, facilitar una planificación más precisa de las políticas públicas y optimizar la asignación de los recursos municipales.

El concejal del área, Francisco Hernández Spínola, ha señalado que "la adjudicación de este contrato nos permite avanzar de forma decidida hacia una administración que utiliza los datos como un activo estratégico, con criterios de calidad, fiabilidad, seguridad y cumplimiento normativo".

En este sentido, ha destacado que el proyecto "sentará las bases para abordar con garantías futuras iniciativas de inteligencia artificial aplicadas a la gestión municipal y a la mejora de los servicios públicos".

"La puesta en marcha de la Oficina del Dato contribuirá a mejorar la eficiencia de la gestión municipal, reforzar la rendición de cuentas y avanzar hacia una administración más transparente, colaborativa y orientada a la toma de decisiones basadas en evidencias, en beneficio de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria", ha resaltado Hernández Spínola.

El contrato incluye servicios especializados de consultoría y asesoramiento estratégico, así como el desarrollo tecnológico necesario para implantar un modelo integral de Gobierno del Dato.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la elaboración de una Estrategia de Datos y un Plan Operativo, la definición de un modelo organizativo común para toda la administración municipal y la creación de un inventario de activos de datos que facilite una gestión transversal y coherente de la información.

Asimismo, la Oficina del Dato impulsará la implantación de políticas, normas y procedimientos que garanticen un uso ético y responsable de los datos, con especial atención a la ciberseguridad y a la protección de los datos personales. El proyecto contempla también acciones de formación y acompañamiento dirigidas al personal municipal, con el objetivo de fomentar una cultura del dato y fortalecer las capacidades internas del Ayuntamiento.