Las microempresas canarias, a la cabeza nacional en el uso de tecnologías de la información

La transformación digital en marcha requiere de compañías comprometidas con el profundo proceso de cambio que conlleva evolucionar hacia una economía cada vez más hiperconectada, digital y tecnológica.

En un país como España, donde el gran músculo empresarial está en la pequeña y mediana empresa, es crucial que este tipo de compañías vayan avanzando para recortar terreno con la gran empresa. Sin embargo, las pymes y micropymes son siempre la parte más débil de la cadena a la hora de hablar de transformación digital.

Por una parte, adolecen en muchos casos de los recursos económicos que conlleva afrontar estos cambios y, en otros, tampoco cuentan con el personal especializado que pueda implementarlos. Al menos, hasta ahora.

El 'Informe eCanarias 2025', elaborado por el Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (OCTSI) y publicado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), apunta unos datos reveladores sobre lo que está ocurriendo en el segmento de las microempresa en canarias en relación a su uso de los recursos en TIC.

En concreto, la ACIISI se centra en desgranar los datos del Informe de la Sociedad Digital en Canarias edición 2025 relativos a las empresas de menos de 10 personas empleadas, que constituyen el 95,2% del tejido productivo del Archipiélago, y las cifras no dejan a nadie indiferente.

El estudio señala que estas microempresas presentan una mejor dotación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que la media nacional, especialmente en lo relativo a ordenadores y conexiones de banda ancha.

En 2024, el 92% de las microempresas canarias dispone de ordenadores y el 89% tiene conexión a internet, con una penetración del 74% de banda ancha fija y un 73% de banda ancha móvil. Este último indicador ha crecido casi cuatro puntos porcentuales en el último año, superando por primera vez a la conexión fija, según indica el informe.

Especialista en TIC: la gran asignatura pendiente

A pesar de este avance, solo el 2% de estas empresas cuenta con personal especialista en TIC, cifra que coincide con la media nacional. Por otra parte, el 30% de las microempresas canarias con acceso a internet utiliza medios sociales, mientras que el 27% dispone de página web, cinco puntos más que en 2023, superando ligeramente la media estatal (28%). Además, un 11% utiliza servicios en la nube de pago, en línea con los registros nacionales.

Algunos datos más para el análisis: aunque el 16% de las microempresas canarias realiza compras online (por debajo del 19% de la media española), solo el 11% vende por internet, dos puntos menos que el promedio nacional.

Además, la facturación por comercio electrónico de estas empresas ha descendido: en 2023 representó el 31% de sus ventas online, frente al 40,8% del año anterior. En términos globales, la cuota de ventas por internet sobre el total de facturación se redujo al 4,2% (9,5% en 2022).

Hay que recordar que el Informe eCanarias 2025 ofrece una radiografía completa del estado de la Sociedad Digital en Canarias y de las acciones desarrolladas para su impulso. En su decimoctava edición, el estudio analiza la evolución de la Sociedad de la Información durante 2024, abarcando seis ámbitos clave: hogares, empresas, sector TIC, educación, administración electrónica y medios audiovisuales.